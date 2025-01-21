7 receitas práticas com frango para comer no pré-treino

Panqueca de espinafre com frango Crédito: Jobz Fotografia | Shutterstock

O frango é um dos alimentos indispensáveis para o pré-treino. Fonte de proteínas, aminoácidos e vitaminas do complexo B, ele é amplamente conhecido por quem pratica atividade física por seus inúmeros benefícios para o corpo, como bom funcionamento do metabolismo, construção de massa muscular e perda de peso. E o melhor de tudo: também é uma excelente opção para manter uma alimentação saudável sem abrir mão do sabor.

A seguir, confira 7 receitas saudáveis e irresistíveis com frango para comer antes do treino!

Panqueca de espinafre com frango

Ingredientes:

Massa

2 ovos

188 ml de leite desnatado

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de folhas de espinafre

Sal a gosto

Azeite para untar

Recheio

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

300 g de frango cozido e desfiado

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de aveia, o leite e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as folhas de espinafre e bata por 5 minutos. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e preencha o fundo da panela. Cozinhe até começar a formar bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, recheie as panquecas, enrole e sirva em seguida.

Sanduíche de frango com cenoura

Ingredientes:

400 g de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de creme de ricota

8 fatias de pão de forma integral

1 cenoura descascada e ralada

Folha de 1 maço de rúcula

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha. Adicione o creme de ricota e misture. Após, pegue metade das fatias de pão e disponha a cenoura, o frango e a rúcula. Regue com azeite e feche os sanduíches com as fatias de pão restantes. Sirva em seguida.

Bolinho de batata-doce com frango

Ingredientes:

300 g de batata-doce descascada e cozida

100 g de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, disponha as batatas-doces e, com a ajuda de um garfo, amasse até formar um purê. Adicione o frango, o sal, a pimenta-do-reino, a cebolinha e o azeite e misture. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Torrada com frango e queijo

Ingredientes:

1 peito de frango

2 fatias de pão integral

2 fatias de queijo braco

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o peito de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com a ajuda de uma faca, corte e tiras finas. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o peito de frango e frite até dourar. Desligue o fogo e disponha sobre as fatias de pão. Cubra com o queijo e regue com azeite. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 5 minutos. Sirva em seguida.

Muffin de frango com aveia Crédito: Denys Vynnyk | Shutterstock

Muffin de frango com aveia

Ingredientes:

Massa

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite desnatado

2 ovos

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite para untar

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque os ovos, o sal, o leite e o azeite e misture. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com a cebolinha. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, distribua o recheio em forminhas para muffin untadas com azeite. Cubra com a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Tomate recheado com frango

Ingredientes:

4 tomates

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 peito de frango cozido e desfiado

Sal, azeite, manjericão picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Com a ajuda de uma faca, corte a tampa do tomate e retire as sementes. Tempere a parte interna com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e as folhas de manjericão e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Recheie os tomates com o frango e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Salada com frango, abacate e tomate

Ingredientes:

1 peito de frango cozido e desfiado

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

Folhas de 1 maço de alface

4 tomates-cereja cortados ao meio

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo: