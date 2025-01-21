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Alimentação

7 receitas práticas com frango para comer no pré-treino

Aprenda a preparar opções simples e deliciosas para manter a energia durante a atividade física
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 19:31

Panqueca de espinafre com frango (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)
Panqueca de espinafre com frango Crédito: Jobz Fotografia | Shutterstock
O frango é um dos alimentos indispensáveis para o pré-treino. Fonte de proteínas, aminoácidos e vitaminas do complexo B, ele é amplamente conhecido por quem pratica atividade física por seus inúmeros benefícios para o corpo, como bom funcionamento do metabolismo, construção de massa muscular e perda de peso. E o melhor de tudo: também é uma excelente opção para manter uma alimentação saudável sem abrir mão do sabor.
A seguir, confira 7 receitas saudáveis e irresistíveis com frango para comer antes do treino!

Panqueca de espinafre com frango

Ingredientes:
Massa
  • 2 ovos
  • 188 ml de leite desnatado
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar
Recheio
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 300 g de frango cozido e desfiado
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

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Comida pós-treino: 5 alimentos para ingerir após se exercitar

Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque os ovos, a farinha de aveia, o leite e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as folhas de espinafre e bata por 5 minutos. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e preencha o fundo da panela. Cozinhe até começar a formar bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve. 
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, recheie as panquecas, enrole e sirva em seguida.

Sanduíche de frango com cenoura

Ingredientes:
  • 400 g de peito de frango cozido e desfiado 
  • 1/2 xícara de chá de creme de ricota
  • 8 fatias de pão de forma integral
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • Folha de 1 maço de rúcula
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha. Adicione o creme de ricota e misture. Após, pegue metade das fatias de pão e disponha a cenoura, o frango e a rúcula. Regue com azeite e feche os sanduíches com as fatias de pão restantes. Sirva em seguida. 

Bolinho de batata-doce com frango

Ingredientes:
  • 300 g de batata-doce descascada e cozida
  • 100 g de frango cozido e desfiado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
  • Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, disponha as batatas-doces e, com a ajuda de um garfo, amasse até formar um purê. Adicione o frango, o sal, a pimenta-do-reino, a cebolinha e o azeite e misture. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida. 

Torrada com frango e queijo

Ingredientes:
  • 1 peito de frango
  • 2 fatias de pão integral
  • 2 fatias de queijo braco
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o peito de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com a ajuda de uma faca, corte e tiras finas. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o peito de frango e frite até dourar. Desligue o fogo e disponha sobre as fatias de pão. Cubra com o queijo e regue com azeite. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 5 minutos. Sirva em seguida.
Muffin de frango com aveia(Imagem: Denys Vynnyk | Shutterstock)
Muffin de frango com aveia Crédito: Denys Vynnyk | Shutterstock

Muffin de frango com aveia

Ingredientes:
Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar

Veja Também

7 receitas com batata-doce para o pós-treino

Recheio
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque os ovos, o sal, o leite e o azeite e misture. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com a cebolinha. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, distribua o recheio em forminhas para muffin untadas com azeite. Cubra com a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Tomate recheado com frango

Ingredientes:
  • 4 tomates
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • Sal, azeite, manjericão picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Com a ajuda de uma faca, corte a tampa do tomate e retire as sementes. Tempere a parte interna com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e as folhas de manjericão e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Recheie os tomates com o frango e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida. 

Salada com frango, abacate e tomate

Ingredientes:
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • Polpa de 1 abacate cortada em cubos
  • Folhas de 1 maço de alface
  • 4 tomates-cereja cortados ao meio
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o frango, o abacate, as folhas de alface e os tomates-cerejas e misture para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Sirva em seguida.

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