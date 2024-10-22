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Vida fitness

7 receitas com batata-doce para o pós-treino

Veja como preparar opções práticas e saudáveis para saciar a fome depois da musculação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 18:35

Panqueca de batata-doce com mel (Imagem: Mamsizz | Shutterstock)
Panqueca de batata-doce com mel  Crédito: Mamsizz | Shutterstock
A batata-doce é um ingrediente versátil que combina com diversas receitas. Saborosa e nutritiva, ela é muito utilizada durante as dietas. Isso porque favorece o ganho de massa muscular, aumenta a saciedade e fortalece o sistema imunológico. Além disso, por servir de base para o preparo de diferentes tipos de pratos, é uma opção econômica e saudável.
Confira 7 receitas saudáveis com batata-doce para você saciar a fome depois dos exercícios e aumentar os resultados do treino!

Panqueca de batata-doce com mel

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 50 g de batata-doce descascada e cozida
  • 1 colher de sopa de xilitol
  • 2 colheres de sopa de água
  • Azeite para untar
  • Mel para servir

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Confira cinco receitas com batata-doce para o pós-treino

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os ovos , a batata-doce e o xilitol e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha um pouco da massa sobre ela e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Desligue o fogo, transfira para um prato e sirva com o mel.

Bolo de batata-doce

Ingredientes:

  • 400 g de batata-doce descascada e cozida
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 2 colheres de chá de xilitol
  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 4 ovos
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a batata-doce, o azeite, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o xilitol e o fermento químico e misture bem. Adicione a mistura ao liquidificador e bata para incorporar. Após, unte uma assadeira para bolo com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Omelete de batata-doce

Ingredientes:

  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de couve cortada em tiras
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo. Adicione a batata-doce, a couve e o tomate e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a omelete na panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida.

Brownie de batata-doce

Ingredientes:

  • 1 batata-doce
  • 2 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de cacau em pó 100%
  • 1/3 de xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1 colher de chá de fermento em pó
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 pitada de sal
  • 50 g de chocolate 70% picado

Modo de preparo

Descasque e corte a batata-doce em cubos. Coloque em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra a água. Em um recipiente, amasse a batata-doce com um garfo ou espremedor. Adicione os ovos, o mel e a pasta de amendoim. Misture até ficar homogêneo. Adicione o cacau, a farinha de aveia, o fermento e a pitada de sal. Misture bem até formar uma massa homogênea. Acrescente o chocolate picado e misture. Despeje a massa em uma forma pequena forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 25-30 minutos. Espere esfriar e sirva em seguida .
Biscoito de batata-doce (Imagem: Ixepop | Shutterstock)
Biscoito de batata-doce (Imagem: Ixepop | Shutterstock) Crédito:

Biscoito de batata-doce

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada
  • 400 g de óleo de coco
  • 2 xícaras de chá de açúcar de coco
  • 600 g de amido de milho
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Amido de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato desejado. Disponha os biscoitos sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com amido de milho. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar levemente. Sirva em seguida.

Bolinho de batata-doce com aveia

Ingredientes

  • 250 g de batata-doce descascada e cozida
  • 1 colher de sopa de sal
  • 10 colheres de sopa de farelo de aveia
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 gema de ovo
  • Orégano a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a batata-doce, amasse e tempere com sal. Adicione o farelo de aveia e o azeite e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e o orégano e misture para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato que preferir. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Purê de batata-doce com frango cremoso

Ingredientes

Purê
  • 1 batata-doce
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água
Frango
  • 100 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 colher de sopa de creme de ricota
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte a batata-doce em cubos. Coloque em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra a água. Em um recipiente, amasse a batata-doce com um garfo ou espremedor. Adicione o azeite, o sal e a pimenta-do-reino.
Em um recipiente, misture o frango com o creme de ricota. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um prato, coloque uma porção generosa de purê de batata-doce. Adicione o frango cremoso por cima. Sirva em seguida.

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