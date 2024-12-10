7 receitas veganas para comer no pré-treino

Wrap de couve Crédito: RHJPhtotos | Shutterstock

Praticar atividade física demanda uma alimentação equilibrada e saudável, principalmente se você deseja ganhar massa muscular e conquistar o corpo definido. Nesse sentido, a dieta vegana pode ser uma excelente aliada, pois ajuda a aumentar a resistência para o treino, ao passo que favorece a absorção de carboidratos e proteínas.

Por isso, confira sete receitas práticas e irresistíveis para você consumir antes das atividades físicas!

Wrap de couve

Ingredientes:

4 folhas de couve-manteiga crua

2 cenouras descascadas e raladas

1 repolho roxo ralado

1 repolho liso ralado

Sal e azeite a gosto

Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione a folha couve-manteiga e cozinhe até obter uma cor verde brilhante. Escorra e reserve. Repita o processo com todas as folhas, desligue o fogo e espere esfriar. Após, em uma superfície lisa, disponha uma das folhas de couve-manteiga e recheie com a cenoura e os repolhos. Tempere com sal e regue com azeite. Dobre o wrap e repita o processo com todas as folhas. Sirva em seguida.

Batata-doce assada

Ingredientes:

2 batatas-doces descascadas e cortadas em rodelas

2 colheres de sopa de azeite

Sal, açafrão, pimenta-do-reino branca moída e salsa picada a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as batatas-doces e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e disponha as rodelas de batata-doce sobre uma assadeira untada com azeite. Tempere com o açafrão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, polvilhe com salsa e sirva em seguida.

Torrada de aveia

Ingredientes:

200 g de farinha de aveia

2 colheres de sopa de semente de gergelim

3 colheres de sopa de azeite

180 ml de água

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o sal, e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o sal e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e aperte para achatar. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido em 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado de geleia de frutas ou pasta de amendoim.

Smoothie de espinafre com frutas

Ingredientes:

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 xícara de chá de morango congelado

2 xícaras de chá de leite de amêndoas

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de chá de mel

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pasta de amendoim, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a pasta de amendoim e bata novamente para incorporar. Transfira o smoothie para um copo e sirva em seguida.

Grão-de-bico crocante Crédito: vm2002 | Shutterstock

Grão-de-bico crocante

Ingredientes:

530 g de grão-de-bico cozido e escorrido

1 colher de sopa de cominho em pó

1 colher de sopa de páprica doce

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Disponha o grão-de-bico em uma assadeira untada com azeite. Tempere com o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Por último, regue com azeite e mexa para incorporar. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Panqueca de banana

Ingredientes:

1 banana descascada e amassada

2 colheres de sopa de goma de tapioca

2 colheres de sopa de aveia

3 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de uva-passa

1 colher de sopa de açúcar de coco

1 colher de chá de cacau em pó

1 colher de sopa de semente de chia

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de pasta de amendoim

Morangos cortados em rodelas a gosto

Óleo de coco para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a banana, a goma de tapioca, a aveia, o óleo de coco, as uvas-passas, o açúcar de coco, o cacau em pó, a chia, a farinha de linhaça e a canela e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa sobre a panela e espalhe. Cozinhe até começar a formar bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Recheie as panquecas com pasta de amendoim e morangos. Sirva em seguida.

Mingau de aveia com castanha-do-pará

Ingredientes:

750 ml de leite de amêndoas

1 1/2 xícara de chá de aveia em flocos

250 ml de água

1/4 de xícara de chá de coco ralado

1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada

2 canelas em pau

1 pitada de sal

Modo de preparo: