7 receitas veganas para comer no pré-treino

Praticar atividade física demanda uma alimentação equilibrada e saudável, principalmente se você deseja ganhar massa muscular e conquistar o corpo definido. Nesse sentido, a dieta vegana pode ser uma excelente aliada, pois ajuda a aumentar a resistência para o treino, ao passo que favorece a absorção de carboidratos e proteínas.
Por isso, confira sete receitas práticas e irresistíveis para você consumir antes das atividades físicas!
Wrap de couve
Ingredientes:
- 4 folhas de couve-manteiga crua
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 1 repolho roxo ralado
- 1 repolho liso ralado
- Sal e azeite a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione a folha couve-manteiga e cozinhe até obter uma cor verde brilhante. Escorra e reserve. Repita o processo com todas as folhas, desligue o fogo e espere esfriar. Após, em uma superfície lisa, disponha uma das folhas de couve-manteiga e recheie com a cenoura e os repolhos. Tempere com sal e regue com azeite. Dobre o wrap e repita o processo com todas as folhas. Sirva em seguida.
Batata-doce assada
Ingredientes:
- 2 batatas-doces descascadas e cortadas em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal, açafrão, pimenta-do-reino branca moída e salsa picada a gosto
- Azeite para untar
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as batatas-doces e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e disponha as rodelas de batata-doce sobre uma assadeira untada com azeite. Tempere com o açafrão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, polvilhe com salsa e sirva em seguida.
Torrada de aveia
Ingredientes:
- 200 g de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de semente de gergelim
- 3 colheres de sopa de azeite
- 180 ml de água
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o sal, e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o sal e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e aperte para achatar. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido em 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado de geleia de frutas ou pasta de amendoim.
Smoothie de espinafre com frutas
Ingredientes:
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 1 xícara de chá de morango congelado
- 2 xícaras de chá de leite de amêndoas
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pasta de amendoim, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a pasta de amendoim e bata novamente para incorporar. Transfira o smoothie para um copo e sirva em seguida.
Grão-de-bico crocante
Ingredientes:
- 530 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 colher de sopa de cominho em pó
- 1 colher de sopa de páprica doce
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Disponha o grão-de-bico em uma assadeira untada com azeite. Tempere com o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Por último, regue com azeite e mexa para incorporar. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.
Panqueca de banana
Ingredientes:
- 1 banana descascada e amassada
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- 2 colheres de sopa de aveia
- 3 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 colher de sopa de uva-passa
- 1 colher de sopa de açúcar de coco
- 1 colher de chá de cacau em pó
- 1 colher de sopa de semente de chia
- 2 colheres de sopa de farinha de linhaça
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- Morangos cortados em rodelas a gosto
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a banana, a goma de tapioca, a aveia, o óleo de coco, as uvas-passas, o açúcar de coco, o cacau em pó, a chia, a farinha de linhaça e a canela e mexa até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa sobre a panela e espalhe. Cozinhe até começar a formar bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e desligue o fogo. Recheie as panquecas com pasta de amendoim e morangos. Sirva em seguida.
Mingau de aveia com castanha-do-pará
Ingredientes:
- 750 ml de leite de amêndoas
- 1 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 250 ml de água
- 1/4 de xícara de chá de coco ralado
- 1/4 de xícara de chá de castanha-do-pará picada
- 2 canelas em pau
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o leite de amêndoas, a aveia, a água e a canela e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Reduza o fogo, adicione o sal e cozinhe por mais 15 minutos, sem parar de mexer. Desligue o fogo e acrescente a castanha-do-pará e o coco ralado. Mexa para incorporar e sirva em seguida.