As massas estão entre os pratos favoritos de muitas pessoas, seja pela sua versatilidade, sabor ou pela variedade de combinações possíveis. Além disso, há diversas receitas que podem ser preparadas sem o uso de ingredientes de origem animal, tornando-se opções veganas igualmente deliciosas. Por isso, confira 5 receitas de massas veganas para inovar o cardápio!
Ravioli de beterraba
Ingredientes:
Massa
- 300 g de beterraba descascada e cortada ao meio
- 2 xícaras de chá de semolina de trigo
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de água
- Farinha de trigo para polvilhar
Recheio
- 200 g de tofu amassado
- 1 xícara de chá de folhas de manjericão
- Suco de 1 limão
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo:
Massa
Em uma assadeira, coloque a beterraba, tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite e leve ao forno preaquecido 200 °C por 30 minutos. Após, desligue o forno, espere esfriar e coloque a beterraba em um liquidificador. Adicione a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, acrescente a semolina e, aos poucos, a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa. Cubra o recipiente com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Depois, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Corte em formato de círculos pequenos e reserve.
Recheio
Em um recipiente, coloque o tofu, o manjericão, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino e um pouco de azeite. Misture bem. Pegue um dos círculos da massa e, com a ajuda de uma colher, disponha um pouco de recheio sobre ela. Passe um pouco de água na borda e cubra com outro círculo, pressionando as laterais com os dedos. Repita o processo com toda a massa e reserve. Após, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, cozinhe os raviolis por 3 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de manjericão e castanhas-de-caju.
Crepe recheado com brócolis e tofu
Ingredientes:
Massa
- 2 colheres de sopa de farinha de arroz
- 1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de chá de sementes de chia
- 1/2 colher de chá de cúrcuma em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
- Água
Recheio
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 200 g de tofu cortado em cubos
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a farinha de linhaça, os flocos de aveia, as sementes de chia, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa lisa. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa sobre a panela e doure os dois lados. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte os floretes de brócolis e o tofu e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal. Disponha o recheio sobre a massa e sirva em seguida.
Nhoque de batata-doce com molho de espinafre
Ingredientes:
Nhoque
- 2 batatas-doces cozidas e amassadas
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Molho de espinafre
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e noz-moscada a gosto
Modo de preparo:
Nhoque
Em um recipiente, misture as batatas-doces amassadas, a farinha de arroz, o azeite e o sal até formar uma massa lisa. Divida em porções, enrole em tiras e corte no formato de nhoque. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe até que os nhoques flutuem. Escorra e reserve.
Molho de espinafre
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Transfira para o liquidificador, acrescente o leite e bata até obter um creme homogêneo. Coloque em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e noz-moscada. Misture o nhoque ao molho de espinafre e sirva.
Empadão de palmito
Ingredientes:
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/4 de colher de chá de açafrão
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1/4 de xícara de chá de água
- Sal a gosto
- Farinha de trigo para polvilhar
- Azeite para untar
Recheio
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 xícaras de chá de palmito picado
- 1 xícara de chá de alho-poró picado
- 1/4 de xícara de chá de azeitona verde
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 3 colheres de sopa de amido de milho
- Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
- Azeite para pincelar
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal, o açafrão e misture bem. Adicione o azeite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Aos poucos, acrescente a água e misture até obter uma massa lisa. Cubra o recipiente com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Reserve metade da massa para cobrir a torta. Disponha a outra metade sobre uma assadeira com fundo removível untada com azeite. Polvilhe com farinha de trigo e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o palmito e o alho-poró e refogue por 5 minutos. Junte a azeitona, o orégano, o molho de tomate e o amido de milho diluído em água. Cozinhe até a mistura engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e disponha o recheio sobre a torta. Cubra a torta com o restante da massa, pincele com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Macarrão com molho pesto de abacate
Ingredientes:
- 250 g de massa de macarrão integral sem ovos ou leite
- 1 l de água
- Polpas de 2 abacates
- 2 xícaras de chá de manjericão
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1/4 de xícara de chá de sementes de gergelim
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o macarrão. Em um liquidificador, coloque a polpa dos abacates, o manjericão, as sementes de gergelim, o alho e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino e despeje o molho sobre o macarrão. Sirva em seguida.