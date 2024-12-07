Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem proteína animal

5 receitas de massas veganas para inovar o cardápio

Aprenda a preparar pratos simples e irresistíveis para incrementar as suas refeições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 07:44

Ravioli de beterraba (Imagem: yuri__vah | Shutterstock)
Ravioli de beterraba Crédito: yuri__vah | Shutterstock
As massas estão entre os pratos favoritos de muitas pessoas, seja pela sua versatilidade, sabor ou pela variedade de combinações possíveis. Além disso, há diversas receitas que podem ser preparadas sem o uso de ingredientes de origem animal, tornando-se opções veganas igualmente deliciosas. Por isso, confira 5 receitas de massas veganas para inovar o cardápio!

Ravioli de beterraba

Ingredientes:

Massa
  • 300 g de beterraba descascada e cortada ao meio
  • 2 xícaras de chá de semolina de trigo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de água
  • Farinha de trigo para polvilhar
Recheio
  • 200 g de tofu amassado
  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão
  • Suco de 1 limão
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Massa
Em uma assadeira, coloque a beterraba, tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite e leve ao forno preaquecido 200 °C por 30 minutos. Após, desligue o forno, espere esfriar e coloque a beterraba em um liquidificador. Adicione a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, acrescente a semolina e, aos poucos, a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa. Cubra o recipiente com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Depois, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Corte em formato de círculos pequenos e reserve. 

Recheio
Em um recipiente, coloque o tofu, o manjericão, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino e um pouco de azeite. Misture bem. Pegue um dos círculos da massa e, com a ajuda de uma colher, disponha um pouco de recheio sobre ela. Passe um pouco de água na borda e cubra com outro círculo, pressionando as laterais com os dedos. Repita o processo com toda a massa e reserve. Após, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, cozinhe os raviolis por 3 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de manjericão e castanhas-de-caju.

Crepe recheado com brócolis e tofu

Ingredientes:

Massa
  • 2 colheres de sopa de farinha de arroz
  • 1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de chá de sementes de chia
  • 1/2 colher de chá de cúrcuma em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Água
Recheio
  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 200 g de tofu cortado em cubos
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a farinha de linhaça, os flocos de aveia, as sementes de chia, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa lisa. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a massa sobre a panela e doure os dois lados. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte os floretes de brócolis e o tofu e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal. Disponha o recheio sobre a massa e sirva em seguida.

Nhoque de batata-doce com molho de espinafre

Ingredientes:

Nhoque
  • 2 batatas-doces cozidas e amassadas
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar
Molho de espinafre
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e noz-moscada a gosto

Modo de preparo:

Nhoque
Em um recipiente, misture as batatas-doces amassadas, a farinha de arroz, o azeite e o sal até formar uma massa lisa. Divida em porções, enrole em tiras e corte no formato de nhoque. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe até que os nhoques flutuem. Escorra e reserve.
Molho de espinafre
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Transfira para o liquidificador, acrescente o leite e bata até obter um creme homogêneo. Coloque em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e noz-moscada. Misture o nhoque ao molho de espinafre e sirva.
Empadão de palmito (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock)
Empadão de palmito Crédito: Cassiano Correia | Shutterstock

Empadão de palmito

Ingredientes:

Massa
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/4 de colher de chá de açafrão
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1/4 de xícara de chá de água 
  • Sal a gosto
  • Farinha de trigo para polvilhar
  • Azeite para untar
Recheio
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 xícaras de chá de palmito picado
  • 1 xícara de chá de alho-poró picado
  • 1/4 de xícara de chá de azeitona verde
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 3 colheres de sopa de amido de milho
  • Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água
  • Azeite para pincelar

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a farinha de aveia, o sal, o açafrão e misture bem. Adicione o azeite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Aos poucos, acrescente a água e misture até obter uma massa lisa. Cubra o recipiente com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Reserve metade da massa para cobrir a torta. Disponha a outra metade sobre uma assadeira com fundo removível untada com azeite. Polvilhe com farinha de trigo e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o palmito e o alho-poró e refogue por 5 minutos. Junte a azeitona, o orégano, o molho de tomate e o amido de milho diluído em água. Cozinhe até a mistura engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e disponha o recheio sobre a torta. Cubra a torta com o restante da massa, pincele com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. 

Macarrão com molho pesto de abacate

Ingredientes:

  • 250 g de massa de macarrão integral sem ovos ou leite
  • 1 l de água
  • Polpas de 2 abacates
  • 2 xícaras de chá de manjericão
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/4 de xícara de chá de sementes de gergelim
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve o macarrão. Em um liquidificador, coloque a polpa dos abacates, o manjericão, as sementes de gergelim, o alho e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino e despeje o molho sobre o macarrão. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Vegano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados