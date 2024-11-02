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Sem carne

5 receitas incríveis de massas vegetarianas para o sábado

Prepare deliciosos pratos sem ingredientes de origem animal e deixe seu fim de semana mais saboroso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 11:35

Nhoque ao molho de tomate (Imagem: flanovais | Shutterstock)
Nhoque ao molho de tomate Crédito: flanovais | Shutterstock
As massas são excelentes para quem gosta de praticidade e versatilidade na cozinha. Além disso, podem ser preparadas sem ingredientes de origem animal e adaptadas da maneira que você preferir.
Com diversas opções de formatos, recheios e tempo de preparo, elas também são uma alternativa deliciosa para quem procura refeições saborosas, incluindo os adeptos à dieta vegetariana. Abaixo, confira como preparar algumas opções!

Nhoque ao molho de tomate

Ingredientes:

  • 3 batatas cozidas, descascadas e amassadas
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de sal
  • 6 tomates sem sementes e cortados ao meio
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão
  • 1 colher de chá de sal
  • Azeite e queijo muçarela vegano ralado a gosto
  • Água para cozinhar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

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Modo de preparo:

Molho
Em um liquidificador, coloque os tomates e bata até obter um purê. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o purê de tomate, o sal e o manjericão e reduza o fogo. Cozinhe até obter um molho espesso e desligue o fogo. Reserve.
Massa
Em um recipiente, coloque as batatas e a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Corte em pedaços, faça tiras e corte-as em cubinhos. Reserve.
Em uma panela grande, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, acrescente a massa e cozinhe até emergirem à superfície. Retire-os da panela com a ajuda de uma escumadeira e disponha em uma travessa. Cubra com o molho e polvilhe com o queijo. Sirva em seguida.

Quiche de cebola

Ingredientes:

Massa
  • 1 xícara de chá defarinha de grão-de-bico
  • 2/3 de xícara de chá de farinha de linhaça
  • 8 colheres de sopa deazeite
  • 1 colher de chá desal
  • Águaa gosto
Recheio
  • 250 g detofu
  • 3 colheres de sopa deazeite
  • 1 colher de chá desal
  • 1/2 colher de sopa desuco de limão
  • 2 colheres de sopa de água
  • 3 cebolas descascadas e cortadas em fatias finas
  • Azeite a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture. Adicione o azeite e mexa até obter uma farofa. Aos poucos, coloque a água e misture até que a massa fique firme, mas não ressecada. Cubra com plástico-filme e reserve.
Recheio
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o tofu, o azeite, o sal, o suco de limão e a água e bata até obter um creme. Reserve.
Montagem
Disponha a massa em uma forma com fundo removível, preenchendo o fundo e as laterais. Faça furos com a ajuda de um garfo e leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Retire do forno, disponha o creme de tofu e a cebola sobre ela e asse por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca recheada com proteína de soja

Ingredientes:

Massa
  • 3 xícaras de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Sal a gosto
Recheio
  • 1/2 de xícara de chá de proteína texturizada de soja hidratada
  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 160 g de molho de tomate
  • Sal, pimenta-do-reino moída e queijo parmesão vegano ralado a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Depois, unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela, espalhe e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a proteína de soja e refogue até dourar. Por último, coloque a cenoura e refogue até murchar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Reserve.
Montagem
Recheie os discos de panquecas com a proteína de soja e enrole. Disponha em uma travessa e cubra com o molho de tomate. Finalize polvilhando com o queijo parmesão vegano e leve ao forno preaquecido a 180°C para gratinar. Sirva em seguida.
Esfiha de espinafre (Imagem: thiagorsphoto | Shutterstock)
Esfiha de espinafre Crédito: thiagorsphoto | Shutterstock

Esfiha de espinafre

Ingredientes:

  • 15 g de fermento biológico
  • 300 ml de água morna
  • 100 ml de água
  • 1 colher de sobremesa de sal
  • 1 colher de sobremesa de açúcar
  • 5 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 3 maços de espinafre
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, coloque o fermento, o açúcar e o sal e misture. Adicione a água morna e mexa até obter uma pasta. Acrescente os demais ingredientes, colocando a farinha de trigo por último, e misture até obter uma massa lisa. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove. Cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos.
Recheio
Em água corrente, lave o espinafre e separe as folhas dos talos. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Desligue o fogo e passe em uma peneira para tirar a água. Reserve.
Montagem
Divida a massa em bolinhas e abra com ajuda de um rolo. Coloque o recheio no centro e molde as bordas da esfiha. Disponha as esfihas em assadeira antiaderente e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Pizza

Ingredientes:

Massa
  • 500 g de farinha de trigo
  • 2 g de fermento biológico em pó
  • 20 g de açúcar
  • 1 maço de rúcula
  • 250 ml de água
  • 160 g de molho de tomate
  • Orégano e azeite a gosto
Recheio
  • 500 g de queijo muçarela vegano
  • 8 tomates-cereja fatiados

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o açúcar, a rúcula, o orégano, o azeite e a água e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fermento e mexa para incorporar. Despeje a mistura do liquidificador sobre os ingredientes secos e mexa até obter uma massa lisa. Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove. Cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora.
Passado esse tempo, divida a massa em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Disponha em duas formas polvilhadas com farinha de trigo e cubra com o molho. Recheie com o queijo e os tomates e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

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