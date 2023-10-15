Veja como fazer uma deliciosa paella vegetariana

Prato típico da culinária espanhola, a paelha (ou paella) é uma das preparações à base de arroz mais queridas pelos capixabas. Feita geralmente com frutos do mar nos restaurantes do Estado, a iguaria também tem versões vegetarianas.
A seguir, você confere uma receita rica em pimentões coloridos, azeitona, cebola, tomatinho e ervilhas frescas. Para arrematar, entram em cena alho-poró e açafrão.
PAELLA VEGETARIANA
Rendimento: 500g
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1 alho-poró cortado em cubinhos pequenos
- 120g de ervilhas frescas
- 100g de cebolas em pétalas
- 1 unidade de pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 unidade de pimentão amarelo picado em tiras
- 10 azeitonas pretas cortadas sem caroço
- 100g de tomate cereja cortados ao meio
- 100ml de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher (chá) de alho picado fino
- 1 colher (sopa) de açafrão em pó
- Sal a gosto
- Pimenta a gosto
- 200g de arroz
- 3 xícaras de caldo de legumes caseiro
COMO FAZER:
- Primeiramente, coloque metade do azeite dentro de uma frigideira grande e funda, adicione a cebola e o alho-poró, refogue bem sem deixar queimar.
- Acrescente os pimentões em tiras e refogue mais um pouco. Coloque todos os temperos e em seguida, adicione o arroz, dê uma refogada, despeje o caldo de legumes e tampe um pouco.
- Deixe o arroz cozinhar, destampe para secar a água e quando estiver quase pronto, coloque os tomates por cima.
- Com o fogo desligado, cubra com papel alumínio e deixe por 10 minutos.
- Retire o papel, decore com as azeitonas e regue com o restante do azeite. Sirva logo em seguida.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.