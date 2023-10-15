Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arroz colorido

Veja como fazer uma deliciosa paella vegetariana

Receita rende em média 500g e leva pimentões, tomate, azeitona, cebola, ervilha fresca e alho-poró. Confira passo a passo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Outubro de 2023 às 07:00

Paella vegetariana
Paella vegetariana: receita espanhola tem arroz como base Crédito: Água Doce/Divulgação
Prato típico da culinária espanhola, a paelha (ou paella) é uma das preparações à base de arroz mais queridas pelos capixabas. Feita geralmente com frutos do mar nos restaurantes do Estado, a iguaria também tem versões vegetarianas.
A seguir, você confere uma receita rica em pimentões coloridos, azeitona, cebola, tomatinho e ervilhas frescas. Para arrematar, entram em cena alho-poró e açafrão.  

PAELLA VEGETARIANA

Rendimento: 500g
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • 1 alho-poró cortado em cubinhos pequenos
  • 120g de ervilhas frescas
  • 100g de cebolas em pétalas
  • 1 unidade de pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 unidade de pimentão amarelo picado em tiras
  • 10 azeitonas pretas cortadas sem caroço
  • 100g de tomate cereja cortados ao meio
  • 100ml de azeite de oliva extravirgem
  • 1 colher (chá) de alho picado fino
  • 1 colher (sopa) de açafrão em pó
  • Sal a gosto
  • Pimenta a gosto
  • 200g de arroz
  • 3 xícaras de caldo de legumes caseiro
COMO FAZER: 
  1. Primeiramente, coloque metade do azeite dentro de uma frigideira grande e funda, adicione a cebola e o alho-poró, refogue bem sem deixar queimar. 
  2. Acrescente os pimentões em tiras e refogue mais um pouco. Coloque todos os temperos e em seguida, adicione o arroz, dê uma refogada, despeje o caldo de legumes e tampe um pouco. 
  3. Deixe o arroz cozinhar, destampe para secar a água e quando estiver quase pronto, coloque os tomates por cima. 
  4. Com o fogo desligado, cubra com papel alumínio e deixe por 10 minutos. 
  5. Retire o papel, decore com as azeitonas e regue com o restante do azeite. Sirva logo em seguida.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Receita de torta de jabuticaba é uma dica para o fim de semana

Bolo, pastel e risoto: aprenda a preparar receitas sem glúten

5 receitas de saladas ricas em fibras para começar a semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados