Veja como fazer uma deliciosa paella vegetariana

COMO FAZER:

Primeiramente, coloque metade do azeite dentro de uma frigideira grande e funda, adicione a cebola e o alho-poró, refogue bem sem deixar queimar.

Acrescente os pimentões em tiras e refogue mais um pouco. Coloque todos os temperos e em seguida, adicione o arroz, dê uma refogada, despeje o caldo de legumes e tampe um pouco.

Deixe o arroz cozinhar, destampe para secar a água e quando estiver quase pronto, coloque os tomates por cima.

Com o fogo desligado, cubra com papel alumínio e deixe por 10 minutos.