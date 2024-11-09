5 receitas de petiscos veganos de dar água na boca

Os petiscos se tornaram clássicos em festas e reuniões com família e amigos. Excelentes para serem servidos com um molho ou com uma bebida, são fáceis de preparar e não precisam levar ingredientes de origem animal. Por isso, separamos 5 receitas de petiscos veganos deliciosos para você preparar e aproveitar em casa. Confira!
Bolinho de legumes
Ingredientes:
- 5 batatas descascadas e picadas
- 1 berinjela descascada e picada
- 1 abóbora japonesa descascada e picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de chá de coentro em pó
- 4 colheres de sopa de farinha de trigo
- 4 colheres de sopa de farinha de aveia
- Cebolinha picada, sal e azeite a gosto
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em uma forma, coloque os legumes, tempere com azeite e sal e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Após, transfira os legumes para o liquidificador, adicione o alho, a cebolinha e o coentro e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e de aveia e bata por mais 2 minutos. Em seguida, modele os bolinhos, passe na farinha de rosca e reserve.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, frite os bolinhos com a ajuda de uma escumadeira até dourar e coloque-os sobre um recipiente com papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Repita o processo com todos os bolinhos, espere esfriar e sirva em seguida.
Grão-de-bico crocante
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de grão-de-bico
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 1 pitada de gengibre em pó
- 1 pitada de noz-moscada em pó
- 1 pitada de páprica defumada
- Orégano a gosto
- Água
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra o grão-de-bico, transfira para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio por 15 minutos após iniciar a pressão. Depois, aguarde a pressão da panela sair, escorra o grão-de-bico e coloque em uma assadeira. Reserve. Em um recipiente, coloque os demais ingredientes, exceto o orégano, e misture bem. Despeje a mistura sobre o grão-de-bico, polvilhe com o orégano e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Rolinho de berinjela com pasta de tofu
Ingredientes:
- 1 berinjela cortada em fatias finas no sentido do comprimento
- 1/2 xícara de chá de tofu firme
- 1 dente de alho picado
- Suco de 1/2 limão
- Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para grelhar
Modo de preparo:
Pincele as fatias de berinjela com azeite e tempere com um pouco de sal. Aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe as fatias por cerca de 1-2 minutos de cada lado, até que fiquem macias e douradas. Reserve. No processador, coloque o tofu, o alho, o suco de limão, as folhas de manjericão, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma pasta cremosa e homogênea.
Em cada fatia de berinjela, espalhe uma pequena quantidade da pasta de tofu. Enrole cada fatia com cuidado, formando os rolinhos. Se desejar, prenda cada rolinho com um palito para facilitar na hora de servir. Sirva em seguida.
Nugget vegano
Ingredientes:
- 170 g de milho-verde com a água
- 1 cenoura picada
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 4 colheres de sopa de fubá
- 4 colheres de sopa de farinha de trigo
- Óleo para fritar
- Farinha de rosca para empanar
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque o milho-verde com água e a cenoura e bata até formar uma pasta. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o alho e a cebola e deixe dourar. Em seguida, acrescente a pasta reservada, o cheiro-verde, a farinha de trigo, o sal, a pimenta-do-reino e o fubá e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até soltar da panela. Desligue o fogo e deixe a massa esfriar.
Modele os nuggets e passe na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, frite os nuggets até dourar e coloque-os sobre um recipiente com papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Sirva em seguida.
Palitinhos de abobrinha empanados
Ingredientes:
- 2 abobrinhas
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/4 de xícara chá de farinha de grão-de-bico
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 colher de chá de alho em pó
- 1/2 xícara de chá de água
- Farinha de pão granulada a gosto
- Azeite para pincelar
Modo de preparo:
Lave bem as abobrinhas e corte-as em tiras, no formato de palitos. Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, o sal, a pimenta-do-reino e o alho em pó. Adicione a água aos poucos e misture até formar uma massa grossa o suficiente para cobrir os palitos de abobrinha. Passe os palitos de abobrinha na mistura de farinha, cobrindo bem cada pedaço. Em seguida, passe na farinha de pão granulada.
Coloque os palitinhos empanados em uma assadeira forrada com papel-manteiga e pincele com azeite por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até ficar dourado e crocante. Sirva em seguida.