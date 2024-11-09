5 receitas de petiscos veganos de dar água na boca

Bolinho de legumes (Imagem: AnaMarques | Shutterstock) Crédito: Imagem: AnaMarques | Shutterstock

Os petiscos se tornaram clássicos em festas e reuniões com família e amigos. Excelentes para serem servidos com um molho ou com uma bebida, são fáceis de preparar e não precisam levar ingredientes de origem animal. Por isso, separamos 5 receitas de petiscos veganos deliciosos para você preparar e aproveitar em casa. Confira!

Bolinho de legumes

Ingredientes:

5 batatas descascadas e picadas

1 berinjela descascada e picada

1 abóbora japonesa descascada e picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de chá de coentro em pó

4 colheres de sopa de farinha de trigo

4 colheres de sopa de farinha de aveia

Cebolinha picada, sal e azeite a gosto

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma forma, coloque os legumes, tempere com azeite e sal e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Após, transfira os legumes para o liquidificador, adicione o alho, a cebolinha e o coentro e bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e de aveia e bata por mais 2 minutos. Em seguida, modele os bolinhos, passe na farinha de rosca e reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, frite os bolinhos com a ajuda de uma escumadeira até dourar e coloque-os sobre um recipiente com papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Repita o processo com todos os bolinhos, espere esfriar e sirva em seguida.

Grão-de-bico crocante

Ingredientes:

1 xícara de chá de grão-de-bico

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1 pitada de gengibre em pó

1 pitada de noz-moscada em pó

1 pitada de páprica defumada

Orégano a gosto

Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra o grão-de-bico, transfira para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio por 15 minutos após iniciar a pressão. Depois, aguarde a pressão da panela sair, escorra o grão-de-bico e coloque em uma assadeira. Reserve. Em um recipiente, coloque os demais ingredientes, exceto o orégano, e misture bem. Despeje a mistura sobre o grão-de-bico, polvilhe com o orégano e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Rolinho de berinjela com pasta de tofu

Ingredientes:

1 berinjela cortada em fatias finas no sentido do comprimento

1/2 xícara de chá de tofu firme

1 dente de alho picado

Suco de 1/2 limão

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para grelhar

Modo de preparo:

Pincele as fatias de berinjela com azeite e tempere com um pouco de sal. Aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe as fatias por cerca de 1-2 minutos de cada lado, até que fiquem macias e douradas. Reserve. No processador, coloque o tofu, o alho, o suco de limão, as folhas de manjericão, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma pasta cremosa e homogênea.

Em cada fatia de berinjela, espalhe uma pequena quantidade da pasta de tofu. Enrole cada fatia com cuidado, formando os rolinhos. Se desejar, prenda cada rolinho com um palito para facilitar na hora de servir. Sirva em seguida.

Nugget vegano (Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock) Crédito: Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock

Nugget vegano

Ingredientes:

170 g de milho-verde com a água

1 cenoura picada

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassados

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

4 colheres de sopa de fubá

4 colheres de sopa de farinha de trigo

Óleo para fritar

Farinha de rosca para empanar

Modo de preparo:

No liquidificador, coloque o milho-verde com água e a cenoura e bata até formar uma pasta. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o alho e a cebola e deixe dourar. Em seguida, acrescente a pasta reservada, o cheiro-verde, a farinha de trigo, o sal, a pimenta-do-reino e o fubá e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até soltar da panela. Desligue o fogo e deixe a massa esfriar.

Modele os nuggets e passe na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, frite os nuggets até dourar e coloque-os sobre um recipiente com papel-toalha para absorver o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Palitinhos de abobrinha empanados

Ingredientes:

2 abobrinhas

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de alho em pó

1/2 xícara de chá de água

Farinha de pão granulada a gosto

Azeite para pincelar

Modo de preparo:

Lave bem as abobrinhas e corte-as em tiras, no formato de palitos. Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico, o sal, a pimenta-do-reino e o alho em pó. Adicione a água aos poucos e misture até formar uma massa grossa o suficiente para cobrir os palitos de abobrinha. Passe os palitos de abobrinha na mistura de farinha, cobrindo bem cada pedaço. Em seguida, passe na farinha de pão granulada.