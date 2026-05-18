Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 18 de maio de 2026

A Lua Nova marca o início de um novo ciclo lunar e transforma o céu em cenário perfeito para observar estrelas Crédito: Imagem: SN VFX | Shutterstock

Nesta segunda-feira, 18 de maio de 2026, a Lua está na fase Nova, etapa que marca o início de um novo ciclo lunar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o satélite entrou oficialmente nessa fase no último sábado, dia 16 de maio, às 17h03. Desde então, o astro permanece com baixa iluminação visível no céu e inicia gradualmente seu processo de crescimento até a chegada da fase Crescente, prevista para o dia 23 de maio, às 08h12.

A Lua Nova acontece quando o satélite se posiciona entre a Terra e o Sol. Nessa configuração, a parte iluminada pela luz solar fica voltada para o lado oposto ao nosso planeta, tornando a Lua praticamente invisível para os observadores terrestres . Apesar disso, ela continua presente no céu, apenas com sua face iluminada escondida da nossa perspectiva.

Aspectos científicos da Lua Nova

Na fase Nova, a iluminação observada da Terra chega ao nível mínimo do ciclo. Em muitos momentos, a Lua se torna praticamente imperceptível no céu noturno, especialmente porque nasce e se põe quase com o Sol. Isso faz com que sua observação a olho nu seja bastante difícil nos primeiros dias dessa fase.

Outro aspecto importante é que a Lua Nova está associada às chamadas marés de sizígia, quando a força gravitacional da Lua e do Sol atua de forma alinhada sobre os oceanos, contribuindo para marés mais intensas. Essa fase também possui relevância astronômica porque é o único período em que eclipses solares podem ocorrer, desde que haja alinhamento suficiente entre Terra, Lua e Sol.

Com o céu mais escuro durante a Lua Nova, estrelas, meteoros e galáxias ganham mais destaque para observadores e fotógrafos astronômicos Crédito: Imagem: SN VFX | Shutterstock

Melhor período para observar estrelas e fenômenos celestes

A fase Nova é considerada uma das mais favoráveis para observações astronômicas em geral. Como a Lua praticamente não ilumina o céu, há menos interferência visual durante a madrugada, aumentando a nitidez de estrelas, nebulosas, aglomerados e até da Via Láctea em regiões afastadas dos centros urbanos.

Esse período também costuma ser bastante aproveitado por fotógrafos astronômicos, já que a ausência do brilho lunar permite capturar imagens mais detalhadas do céu profundo. Além disso, chuvas de meteoros e outros fenômenos astronômicos tornam-se mais visíveis durante noites próximas à Lua Nova.

Lua Nova simboliza recomeços e novos ciclos

Em diferentes culturas ao redor do mundo , a Lua Nova costuma ser associada a recomeços, renovação e planejamento. Isso acontece porque ela representa o início simbólico de um novo ciclo lunar, momento em que a luminosidade começa gradualmente a retornar ao céu.

Historicamente, diversas civilizações utilizavam as fases da Lua para organizar calendários, atividades agrícolas e rituais religiosos. Ainda hoje, muitas pessoas relacionam a Lua Nova a períodos de introspecção, definição de metas e preparação para mudanças futuras.