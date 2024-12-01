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Nutrição

6 sobremesas com chia para incluir na dieta

Aprenda a preparar receitas doces saborosas e saudáveis com essa semente
Portal Edicase

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Publicado em 01 de Dezembro de 2024 às 07:43

Biscoito de chia (Imagem: Cesarz | Shutterstock)
Biscoito de chia Crédito: Cesarz | Shutterstock
A chia é uma semente rica em nutrientes e oferece vários benefícios à saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardiovasculares, a regulação do açúcar no sangue, o auxílio na digestão e a prevenção à constipação. Além disso, trata-se de uma excelente fonte de proteínas, fibras e ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação no corpo, a manter a saúde do cérebro e do coração e a controlar o colesterol.
“Ela também proporciona mais saciedade, pois, em contato com líquido no interior do estômago, forma uma espécie de ‘gel’ que dilata o estômago, ajudando também no emagrecimento”, explica a nutricionista Roseli Rossi.
A seguir, confira como preparar algumas sobremesas com essa semente do bem!

Biscoito de chia

Ingredientes:

  • 100 g de farinha de trigo integral
  • 60 g de creme vegetal
  • 30 g de açúcar mascavo
  • 2 colheres de sopa de semente de chia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal

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Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e amasse até obter uma massa lisa e homogênea. Após, disponha a massa em dois plásticos-filme, abra e corte no formato desejado. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200°C por 10 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Pudim de chia e chocolate

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de semente de chia
  • 125 ml de leite
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • Adoçante a gosto
  • 1/2 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque a chia e triture. Acrescente os demais ingredientes e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de chia com amêndoas

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de amêndoas laminadas picadas
  • 3 ovos
  • 200 g de iogurte natural desnatado
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1/2 colher de sopa de óleo de canola
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de aveia
  • 2 colheres de sopa de adoçante em pó culinário
  • 4 colheres de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 2 colheres de sobremesa de mel
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os ovos, o iogurte, o óleo de coco e o óleo de canola e bata até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque as farinhas, a aveia, o adoçante, metade das amêndoas, as sementes de chia e o fermento químico e misture. Acrescente o creme batido e mexa até obter uma massa homogênea. Após, transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e, ainda quente, regue com o mel e salpique com o restante das amêndoas. Sirva em seguida.
Musse de morango com chia (Imagem: Tatiana Frank | Shutterstock)
Musse de morango com chia Crédito: Tatiana Frank | Shutterstock

Musse de morango com chia

Ingredientes:

  • 200 g de iogurte natural
  • 10 morangos
  • 2 colheres de sopa de semente de chia
  • 100 ml de leite integral

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Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as sementes de chia e o leite e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o iogurte e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente e acrescente a semente de chia hidratada no leite. Mexa para incorporar e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Pavê de chia com frutas

Ingredientes:

  • 3 colheres de sopa de chia
  • 2 xícaras de chá de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, framboesa, amora, mirtilo)
  • 200 g de biscoitos integrais

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a chia, o leite de amêndoas e o mel e misture. Adicione a essência de baunilha e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Após, em um refratário, faça uma camada com os biscoitos integrais e cubra com o pudim de chia e as frutas. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com as frutas. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de manga com chia

Ingredientes:

  • 2 mangas maduras cortadas em cubos e congeladas
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de mel
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:

Coloque as mangas congeladas e o leite de coco em um liquidificador ou processador de alimentos. Bata até obter uma mistura bem cremosa e homogênea. Transfira a mistura para uma tigela. Acrescente as sementes de chia e misture bem. Adicione o mel e o suco de limão e misture. Cubra a tigela e leve à geladeira por 10 a 15 minutos para que a chia hidrate e engrosse o sorvete.
Após, transfira a mistura para um recipiente adequado para congelamento. Leve ao freezer por 2 a 3 horas, mexendo ocasionalmente (a cada 30 minutos) para evitar a formação de cristais de gelo. Sirva em seguida.

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