6 sobremesas com chia para incluir na dieta

A chia é uma semente rica em nutrientes e oferece vários benefícios à saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardiovasculares, a regulação do açúcar no sangue, o auxílio na digestão e a prevenção à constipação. Além disso, trata-se de uma excelente fonte de proteínas, fibras e ômega 3, que ajudam a reduzir a inflamação no corpo, a manter a saúde do cérebro e do coração e a controlar o colesterol.
“Ela também proporciona mais saciedade, pois, em contato com líquido no interior do estômago, forma uma espécie de ‘gel’ que dilata o estômago, ajudando também no emagrecimento”, explica a nutricionista Roseli Rossi.
A seguir, confira como preparar algumas sobremesas com essa semente do bem!
Biscoito de chia
Ingredientes:
- 100 g de farinha de trigo integral
- 60 g de creme vegetal
- 30 g de açúcar mascavo
- 2 colheres de sopa de semente de chia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e amasse até obter uma massa lisa e homogênea. Após, disponha a massa em dois plásticos-filme, abra e corte no formato desejado. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200°C por 10 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
Pudim de chia e chocolate
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de semente de chia
- 125 ml de leite
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- Adoçante a gosto
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a chia e triture. Acrescente os demais ingredientes e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.
Bolo de chia com amêndoas
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de amêndoas laminadas picadas
- 3 ovos
- 200 g de iogurte natural desnatado
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1/2 colher de sopa de óleo de canola
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de aveia
- 2 colheres de sopa de adoçante em pó culinário
- 4 colheres de sopa de sementes de chia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 2 colheres de sobremesa de mel
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os ovos, o iogurte, o óleo de coco e o óleo de canola e bata até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque as farinhas, a aveia, o adoçante, metade das amêndoas, as sementes de chia e o fermento químico e misture. Acrescente o creme batido e mexa até obter uma massa homogênea. Após, transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e, ainda quente, regue com o mel e salpique com o restante das amêndoas. Sirva em seguida.
Musse de morango com chia
Ingredientes:
- 200 g de iogurte natural
- 10 morangos
- 2 colheres de sopa de semente de chia
- 100 ml de leite integral
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as sementes de chia e o leite e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o iogurte e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente e acrescente a semente de chia hidratada no leite. Mexa para incorporar e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Pavê de chia com frutas
Ingredientes:
- 3 colheres de sopa de chia
- 2 xícaras de chá de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de mel
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, framboesa, amora, mirtilo)
- 200 g de biscoitos integrais
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a chia, o leite de amêndoas e o mel e misture. Adicione a essência de baunilha e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Após, em um refratário, faça uma camada com os biscoitos integrais e cubra com o pudim de chia e as frutas. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com as frutas. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
Sorvete de manga com chia
Ingredientes:
- 2 mangas maduras cortadas em cubos e congeladas
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 1 colher de sopa de mel
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Coloque as mangas congeladas e o leite de coco em um liquidificador ou processador de alimentos. Bata até obter uma mistura bem cremosa e homogênea. Transfira a mistura para uma tigela. Acrescente as sementes de chia e misture bem. Adicione o mel e o suco de limão e misture. Cubra a tigela e leve à geladeira por 10 a 15 minutos para que a chia hidrate e engrosse o sorvete.
Após, transfira a mistura para um recipiente adequado para congelamento. Leve ao freezer por 2 a 3 horas, mexendo ocasionalmente (a cada 30 minutos) para evitar a formação de cristais de gelo. Sirva em seguida.