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Alimentação

7 receitas ricas em ômega 3 para incluir no cardápio

Veja como preparar opções deliciosas e nutritivas para melhorar a saúde
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 19:43

Creme de abacate com cacau (Imagem: Anetlanda | Shutterstock)
Creme de abacate com cacau Crédito: Anetlanda | Shutterstock
Os alimentos ricos em ômega 3 são verdadeiros aliados para a saúde. Eles fornecem nutrientes essenciais e trazem uma série de benefícios ao organismo, como o aumento do metabolismo basal e a melhora da retenção de líquidos.
Além disso, desempenham um papel fundamental ao facilitarem a comunicação entre as células do corpo. Por isso, confira sete receitas deliciosas e nutritivas com ômega 3 para incluir no cardápio!

Creme de abacate com cacau

Ingredientes:

  • Polpa de 2 abacates
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó 100%
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de avelã
  • 1 colher de sopa de leite de avelã
  • Água quente

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Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as avelãs e cubra com água quente. Deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água, retire toda a casca delas e seque-as com papel-toalha. Transfira para um liquidificador, coloque o leite e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a polpa dos abacates, o cacau e o açúcar e bata novamente até obter um creme liso. Distribua em taças e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Salmão com cenoura

Ingredientes:

  • 400 g de filé de salmão
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de erva-doce picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque 2 colheres de sopa de azeitee leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cenoura e a erva-doce e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Em um recipiente, coloque o salmão, tempere com sal e pimenta-do-reino e regue com o restante do azeite. Após, transfira o peixe para uma frigideira aquecida em fogo médio e grelhe os dois lados. Desligue o fogo, coloque em uma travessa e cubra com a mistura reservada. Sirva em seguida.
Dica: se preferir, substitua a erva-doce por salsão.

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Biscoitos com semente de chia

Ingredientes:

  • 60 g de manteiga
  • 2 colheres de sopa de semente de chia
  • 100 g de farinha de trigo integral
  • 30 g de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa lisa. Após, abra a massa entre 2 plásticos-filme e corte os biscoitos no formato de sua preferência. Disponha-os em uma assadeira com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar as laterais. Aguarde esfriar e sirva em seguida.

Rocambole de carne recheado com espinafre e queijo

Ingredientes:

  • 500 g de carne moída
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 1/2 xícara de chá de muçarela de búfala ralada
  • 1 ovo
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de rosca
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o espinafre e refogue por 2 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a carne moída, o ovo, a farinha de rosca, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino e misture.
Após, em uma superfície lisa, coloque o papel-manteiga e disponha. Abra a carne formando um retângulo com cerca de 1 cm de espessura. No centro da carne, distribua o espinafre refogado com a muçarela. Enrole o rocambole com cuidado, apertando as extremidades para que o recheio não saia. Transfira para uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Patê de atum (Imagem: wideonet | Shutterstock)
Patê de atum Crédito: wideonet | Shutterstock

Patê de atum light

Ingredientes:

  • 250 ml de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 160 g de atum sólido ao natural
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o atum e o iogurte e misture até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha. Regue com o suco de limão e sirva em seguida.

Bolo de nozes e linhaça

Ingredientes:

  • 300 g de açúcar
  • 200 g de mel
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 250 g de nozes picadas
  • 350 g de farinha de trigo
  • 10 g de fermento químico em pó
  • 5 gemas de ovo
  • 50 g de manteiga derretida
  • 5 claras de ovo em neve
  • 60 g de linhaça
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

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Modo de preparo:

Calda
Em uma panela, coloque metade do açúcar, o mel , a canela, o suco de limão e a água. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter o ponto de fio fino. Desligue o fogo e reserve.
Massa
Em um recipiente, coloque as nozes, o restante do açúcar, a farinha de trigo, o fermento químico, as gemas, a manteiga derretida, a linhaça e metade da calda e misture. Adicione as claras em neve e mexa para incorporar. Após, disponha a massa em uma travessa untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Retire o bolo do forno e despeje o restante da calda sobre ele. Sirva em seguida.

Almôndega de brócolis com ricota

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis
  • 1 xícara de chá de ricota
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo integral
  • 2 colheres de sopa de muçarela de búfala picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o brócolis e bata para triturar. Transfira para um recipiente e reserve. Ainda no liquidificador, coloque a ricota e bata até triturar bem. Disponha no mesmo recipiente que o brócolis e adicione o restante dos ingredientes.
Mexa até obter uma consistência homogênea. Com a ajuda de uma colher, modele as almôndegas. Disponha-as em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

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