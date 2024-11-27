De camarão a gelato: 10 dicas de Black Friday na gastronomia do ES

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MOQUECA COMPLETA

Até domingo, 1º de dezembro, as duas unidades do My Fish Gastrobar terão itens do cardápio com até 50% de desconto, na Semana Black Fish. Entre as ofertas, destaque para o cone de camarão (de R$ 30 por R$ 19,90), para o gurjão de peixe (de R$ 55 por R$ 39,90) e para a moqueca de cação completa com arroz, pirão e moquequinha de banana (de R$ 119 por R$ 99,90/três pessoas/foto). Para brindar, a caipirinha sai de R$ 22 por R$ 9,99. A promoção é válida apenas para consumo no local, enquanto durarem os estoques. Vitória: Rua Júlia Lacourt Penna, 718, Jardim Camburi. Serra: Av. Mário Batalha, 277, Bairro de Fátima. FOTO: George David de Castro

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COMIDINHAS COM CAFÉ

Na Cafeteria Número 1, a Black Friday serve de inspiração para as seguintes ofertas de combo, válidas de 28/11 a 1/12: pastel assado de frango ou camarão + cappuccino italiano (de R$ 31,60 por R$ 25), fatia de torta doce (do dia) + café expresso pequeno (de R$ 27,90 por R$ 25), cookie (unidade) + xícara de café coado (de R$ 22,90 por R$ 18,90). Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. FOTO: Bruno Coelho



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CAMARÃO NO DELIVERY

Quem baixar o app do restaurante Coco Bambu, em Vitória ou Vila Velha, poderá aproveitar alguns pratos do delivery em promoção até sábado (30/11), para almoço e jantar. São eles: Camarão Internacional para duas pessoas (de R$ 149 por R$ 109,90) ou para quatro pessoas (de R$ 218 por R$ 169,90), e Camarão Coco Brasil para três pessoas (de R$ 201 por R$ 169,90). Taxa de entrega cobrada à parte. Mais informações: @cocobambues. FOTO: Coco Bambu



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SANDUÍCHE DE SORVETE

Nesta semana de Black Friday, a loja da Paletitas em Itapuã, Vila Velha, oferece até 50% de desconto nos seguintes produtos: picolés (sabores Tortella, Bolo de Cenoura e Torta alemã), de R$ 14,90 por R$ 5,90; pote de açaí 1,3 litro (de R$ 35,90 por R$ 29,90); e sanduíche de sorvete (foto/de R$ 10,90 por: R$ 5,90). Na sexta (29), o bufê self-service de sorvetes estará com 20% de desconto em todos os sabores. Rua Deolindo Perim, 333, loja 1. Mais informações: (27) 99881-4281. FOTO: Bruno Coelho

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ECONOMIA NO SHOPPING

Na Black Friday (29/11), o Shopping Moxuara terá diversas opções gastronômicas em oferta. A começar pelo restaurante Griletto, onde na compra de qualquer prato da categoria Tempero Brasileiro, é oferecida uma Pepsi Black de cortesia. Já na Crepefy, o crepe de frango com catupiry sai a R$ 15,99 (e por mais R$ 1 o cliente leva um refrigerante). No restaurante Coração Mineiro, os pratos executivos de filé de frango e de carne de panela com legumes custarão R$ 19,90 cada um, e na Milk Moo, sabores selecionados de 500ml sairão pelo preço de 300 ml (Lolita, Cacau, Pintadinha, Bolinha, Chicletin, Branca e Mineira, de R$ 22 por R$ 18). Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. (27) 3422-2600.



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KIT DE CARANGUEJO

No bar e restaurante Caranguejo do Assis, a sexta-feira (29) será de promoção, com 50% de desconto no valor do kit com cinco caranguejos (foto), acompanhados por farofinha e vinagrete. Logo, na data oficial da Black Friday, o prato vai custar apenas R$ 24,75 (enquanto durar o estoque). Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. FOTO: Bruno Coelho



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EMPÓRIO COM DESCONTOS

Nas estantes do Empório Joaquim, a Black Friday traz descontos nos seguintes produtos, durante o mês de novembro: Massa Vaso Anfora Vesuvio Gragnano 1kg (de R$ 274,99 por R$ 192,49; Marinara com Cebola Savitar (de R$ 59,90 por R$ 41,93); Fondue Emmi Swiss Recipe (de R$ 139,99 por R$ 111,99); barra de chocolate Haoma 250g (foto/vários sabores/de R$ 124,90 por R$ 93,67; e barra de chocolate Milka 100g (vários sabores/de R$ 18,90 por R$ 15,12). Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. FOTO: Empório Joaquim



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NO COPINHO OU NO CASCÃO

Nesta quarta-feira (27), o quiosque da Gelato Borelli no Shopping Vitória fará uma promoção de Black Friday: na compra de um copinho P, M ou G, ou de um cascão artesanal, o cliente terá 50% de desconto no valor de um segundo item igual. Shopping Vitória, em frente à C&A. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. FOTO: Gelato Borelli



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CHOCOLATES E PANETONES

A Chocofriday, especial de Black Friday nas lojas da rede de chocolates finos Cacau Show, acontece até 9 de dezembro com diversos produtos em oferta, entre eles MonteBello (duas caixas por R$ 27,99/Tradicional, Musse de Chocolate, Musse de Maracujá, Frutas Vermelhas, Caramelo, Cereja, Algodão Doce, Musse de Coco e Tradicional de Natal) e Wafer Recheado (duas unidades por R$ 24,99/Mil-Folhas, LaNut Avelã, Cappuccino e Limão). Já no clima do Natal, até 1º de dezembro, há panetones com desconto: Brigadeiro (580g), de R$ 79,99 por R$ 59,99 e La Creme (650g), de R$ 94,99 por R$ 69,99, entre outros. Mais informações: www.cacaushow.com.br. FOTO: Rafael Altavista



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COMIDA FUNCIONAL