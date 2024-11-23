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Com desconto

Black Friday 2024: veja 7 produtos de cabelo em promoção

O dia com descontos, que acontece no próximo dia 29 de novembro, apresenta diversos produtos para reparar e recuperar os fios

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 13:45

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

23 nov 2024 às 13:45
Produtos para o cabelo - Black Friday
Uma seleção de produtos para cuidar do cabelo Crédito: Arte A Gazeta
Na rotina de cuidados com o cabelo, é preciso lavar, hidratar, tonificar e, muitas vezes, fortalecer os fios enfraquecidos. E na hora de escolher os produtos, é importante respeitar a característica do fio e do couro cabeludo para que foi criado.
A Black Friday, que acontece no próximo dia 29 de novembro, apresenta diversos produtos para reparar e recuperar os fios. Selecionamos sete produtos capilares, que vão da máscara de hidratação a leave-in, com preços com descontos. Confira os produtos!
Produtos
Óleo + Sérum Bifásico Bond Intense Repair, de Dove

Óleo + Sérum Bifásico Bond Intense Repair, de Dove

Sua fórmula única, com 7% de Peptídeo Complex, oferece hidratação profunda e combate o ressecamento, proporcionando cabelos 4 vezes mais macios e com menos frizz por até 72 horas. Até nos dias mais agitados, reduz as pontas duplas e oferece brilho intenso.

Glycolic Gloss Sérum Elixir Prolongador de Gloss, de Elseve L’Oréal Paris

Glycolic Gloss Sérum Elixir Prolongador de Gloss, de Elseve L’Oréal Paris

Sérum para todos os tipos de cabelos. Ele proporciona uma tripla ação para realçar o brilho dos fios.Tem fórmula com pH ácido, enriquecida com 3% do Complexo com Ácido Glicólico e filtro UV, que sela de forma intensa os fios, preenchendo as imperfeições presentes na fibra capilar. Na superfície, realiza a laminação da cutícula, alinhando-a de maneira estratégica para refletir a luz de forma exuberante. Além disso, protege os fios contra futuras agressões externas.

Essential Fluído Reparador, da Braé

Essential Fluído Reparador, da Braé

Leave-in para todos os tipos de cabelo. O produto repara, hidrata, protege, reconstrói e proporciona brilho intenso à fibra capilar. Pode ser utilizado como finalizador ou tratamento reparador.

Leave-in Siàge Nutri Rosé, de Eudora

Leave-in Siàge Nutri Rosé, de Eudora

Leave-in para cabelos danificados. Forma um filme protetor nos fios, selando-os instantaneamente e reduzindo em 2 vezes as pontas duplas. O resultado é a reparação do comprimento do cabelo para evitar o corte. Com proteção térmica (230º), garante cabelos mais alinhados, macios e com brilho instantâneo.

Genesis Fondant Renfonçauteur, de Kérastase

Genesis Fondant Renfonçauteur, de Kérastase

Condicionador para cabelos finos, normais ou oleosos, com propensão a queda. Ele repara e fortifica a fibra capilar, além de promover brilho e maciez. Tem textura leve e cremosa, com fórmula enriquecida com a combinação poderosa de Células Nativas de Eldelweiss e Raiz de Gengibre. Seus ativos agem instantaneamente para nutrir o cabelo intensamente e entregar um cabelo mais bonito, resistente e de toque suave.

Absolut Repair Molecular, de L’Oréal Professionnel

Absolut Repair Molecular, de L’Oréal Professionnel

Shampoo para todos os tipos de cabelos danificados. Ele repara a estrutura macromolecular do fio, promovendo força, nutrição, movimento e maciez. A tecnologia exclusiva permite a decomposição dos peptídeos em seus componentes fundamentais, que são, então, injetados diretamente na fibra capilar.

Máscara de Reparação Danos Vorazes, de Lola Cosmetics

Máscara de Reparação Danos Vorazes, de Lola Cosmetics

Máscara de reparação intensiva. Ela recupera os danos dos cabelos que passaram por químicas. Confere cabelos mais fortes, macios, com muito brilho e sem frizz. Sua fórmula é rica em probióticos, que devolvem a vitalidade dos fios.

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