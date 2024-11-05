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De tartare a risoto

4 receitas práticas com salmão para o jantar

Aprenda a preparar pratos fáceis e repletos de sabor para aproveitar ao máximo os benefícios desse peixe
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 19:35

Tartare de salmão (Imagem: Virginie Boutin | Shutterstock)
Tartare de salmão  Crédito: Virginie Boutin | Shutterstock
Se você está em busca de pratos práticos e repletos de sabor para o jantar, o salmão é a escolha perfeita. Isso porque, além de ser fácil de fazer, esse peixe é extremamente macio e combina com diversos ingredientes, o que o torna a base de receitas deliciosas. Ademais, é a alternativa ideal para quem deseja uma refeição equilibrada e nutritiva, pois é fonte de ômega 3 e proteínas, essenciais para manter a função cerebral e a saúde do coração.
Abaixo, confira como aproveitar ao máximo os benefícios do salmão com 4 receitas irresistíveis!

Tartare de salmão

Ingredientes:

  • 200 g de salmão sem pele e cortado em cubos
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

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Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com suco de limão, cebolinha, sal e pimenta-do-reino. Adicione azeite e mexa para incorporar. Após, com o auxílio de um aro de metal, modele o tartare e disponha em um prato. Sirva em seguida.

Risoto de salmão

Ingredientes:

  • 350 g de arroz arbóreo
  • 80 g de manteiga
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1,3 l de caldo de legumes
  • 400 g de salmão sem pele e cortado em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo baixo para aquecer. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue até ficar transparente. Adicione o salmão e refogue por 5 minutos.
Junte o vinho branco e cozinhe até secar completamente. Aos poucos, coloque o caldo de legumes, uma concha por vez, e cozinhe por 20 minutos, mexendo sempre. Após, coloque o creme de leite e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salmão assado com batata (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Salmão assado com batata Crédito: from my point of view | Shutterstock

Salmão assado com batata

Ingredientes:

  • 1 posta de salmão
  • Suco de 1 limão
  • 6 ramos de alecrim
  • 1 colher de sopa de molho de soja
  • 100 g de manteiga
  • 1 kg de batata cortada em meia-lua
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o salmão e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Após, disponha o peixe em um refratário e coloque os ramos de alecrim e a manteiga sobre ele. Acomode as batatas ao redor do salmão e leve-os ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, regando com o molho de soja na metade do tempo. Retire do forno e sirva em seguida.

Estrogonofe de salmão

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 500 g de salmão sem pele e cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa demostarda
  • 3 colheres de sopa de ketchup
  • 100 g de cogumelo champignon fatiado
  • 1/2 xícara de chá de água quente
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o salmão e refogue por 2 minutos, mexendo delicadamente para o peixe não desmanchar. 
Acrescente o sal, a mostarda, o ketchup, o cogumelo e a água e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque o creme de leite e mexa até obter uma consistência homogênea. Desligue o fogo e sirva em seguida.

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