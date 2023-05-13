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Suculento

Veja receita de salmão Wellington, enrolado em massa folhada

A dica é inspirada em um prato típico da culinária inglesa com filé mignon que ganhou fama ao virar tema do reality MasterChef
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 06:00

Salmão Wellington
Salmão Wellington é inspirado em uma receita inglesa  Crédito: Divino Fogão
Prato típico da culinária inglesa, o Bife Wellington serviu de inspiração para uma receita de salmão com queijo cremoso enrolado na massa folhada de dar água na boca.  
A versão original do Wellington é feita com filé mignon selado, enrolado com massa folhada e assado no forno. Mas se a sua ideia é servir algo mais leve e você adora salmão, siga as instruções abaixo:

SALMÃO À WELLINGTON

INGREDIENTES:
  • 1,5 kg de filé de salmão
  • 1 rolo de massa folhada
  • 300g de cream cheese
  • 2 ovos
  • 5g de gergelim branco
  • 2g de sal
  • Suco e raspas de um limão tahiti
MODO DE PREPARO:
  1. Primeiramente, retire a pele do filé de salmão e as espinhas. 
  2. Tempere o peixe com suco de limão, raspas e sal. 
  3. Cubra a parte de cima do salmão com uma camada de cream cheese. 
  4. Em seguida, abra a massa folhada e coloque o salmão em uma das pontas.
  5. Enrole como um rocambole e feche as pontas apertando e dobrando para baixo. 
  6. Pincele as gemas, levemente batidas, por cima da massa folhada. 
  7. Polvilhe gergelim branco e leve para assar a 180ºC por cerca de 30 minutos ou até a massa crescer e ficar crocante. 
  8. Na hora de servir, porcione em fatias acompanhado com salada verde.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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