Veja receita de salmão Wellington, enrolado em massa folhada

Prato típico da culinária inglesa, o Bife Wellington serviu de inspiração para uma receita de salmão com queijo cremoso enrolado na massa folhada de dar água na boca.
A versão original do Wellington é feita com filé mignon selado, enrolado com massa folhada e assado no forno. Mas se a sua ideia é servir algo mais leve e você adora salmão, siga as instruções abaixo:
SALMÃO À WELLINGTON
INGREDIENTES:
- 1,5 kg de filé de salmão
- 1 rolo de massa folhada
- 300g de cream cheese
- 2 ovos
- 5g de gergelim branco
- 2g de sal
- Suco e raspas de um limão tahiti
MODO DE PREPARO:
- Primeiramente, retire a pele do filé de salmão e as espinhas.
- Tempere o peixe com suco de limão, raspas e sal.
- Cubra a parte de cima do salmão com uma camada de cream cheese.
- Em seguida, abra a massa folhada e coloque o salmão em uma das pontas.
- Enrole como um rocambole e feche as pontas apertando e dobrando para baixo.
- Pincele as gemas, levemente batidas, por cima da massa folhada.
- Polvilhe gergelim branco e leve para assar a 180ºC por cerca de 30 minutos ou até a massa crescer e ficar crocante.
- Na hora de servir, porcione em fatias acompanhado com salada verde.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.