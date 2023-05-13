Veja receita de salmão Wellington, enrolado em massa folhada

Primeiramente, retire a pele do filé de salmão e as espinhas.

Tempere o peixe com suco de limão, raspas e sal.

Cubra a parte de cima do salmão com uma camada de cream cheese.

Em seguida, abra a massa folhada e coloque o salmão em uma das pontas.

Enrole como um rocambole e feche as pontas apertando e dobrando para baixo.

Pincele as gemas, levemente batidas, por cima da massa folhada.

Polvilhe gergelim branco e leve para assar a 180ºC por cerca de 30 minutos ou até a massa crescer e ficar crocante.