Dia das Mães: 7 dicas de vinhos que custam no máximo R$ 100

01

Espumante La Baronne Brut (Espanha)

Esse espumante espanhol da Bodega Pazo Pontal, em La Mancha, é produzido a partir de vinhas velhas, com mais de 60 anos. É uma ótima opção tanto para entradas como aperitivos, e também para saladas e peixes de sabores não muito intensos. Sushi e ceviche são outras boas escolhas para acompanhar. Trata-se de um espumante bem leve, com aromas florais e acidez bem delicada. Quanto: R$ 59,90, na Casa do Porto. (27) 99810-2299.

02

El Supremo Blend Blanco (Argentina)

Esse rótulo é classificado no Brasil como meio seco, o que não quer dizer que é doce, mas tem apenas um pouco mais de açúcar residual da própria uva do que o seco. É uma boa sugestão para as mamães que gostam de vinho branco. Elaborado com as uvas Chenin Blanc e Pedro Gimenez, é bem frutado, leve e agradável. Quanto: R$ 58,90, na Wine Spot Adega. (27) 3533-2173.

03

Ventisquero Reserva Rosé (Chile)

Rosé feito 100% com a uva Syrah em uma vinícola bastante conhecida por suas práticas sustentáveis, a Ventisquero. O vinho é bastante intenso nos aromas, com notas de frutas vermelhas como morango e framboesa. No paladar, é fresco, fácil de beber e apresenta bom volume. Quanto: de R$ 109,90 por R$ 93,40 por tempo limitado na Portto Wine. (27) 99648-2656.

04

Terrazas Alto Del Plata Malbec (Argentina)

Os vinhos de altitude da vinícola argentina Terrazas de Los Andes são bem diferenciados. Esse é um Malbec com amadurecimento de oito meses em barricas de carvalho, o que confere ao vinho uma bela estrutura e bastante complexidade. Boa sugestão para as mães que gostam de tintos mais encorpados. Quanto: R$ 83,89, nos supermercados Carone. (27) 3382-3050.

05

Diamond & Pearls Pinotage (África do Sul)

A garrafa traz um rótulo lindo, todo sugestivo, com o desenho de um diamante. É daqueles vinhos mais ousados, que talvez sua mãe não compraria por si só mas vale a pena provar. Feito com Pinotage, a uva emblemática do país, traz notas de frutas negras, ameixa, alcaçuz e tosta. Seus taninos são marcantes, mas tudo bem equilibrado. Vai combinar com massas e cogumelos. Quanto: de R$ 110 por R$ 100 por tempo limitado na Mil Vinhos. (27) 99984-9020.

06

Franc Tropical Cabernet Franc (Brasil)

Nesta lista, não poderia faltar um bom vinho nacional. Esse da vinícola Vaccaro, no Vale dos Vinhedos, é feito com a uva Cabernet Franc, e o interessante dele é que na produção utiliza-se apenas o mosto flor, líquido da primeira prensa de quando se faz o vinho. O resultado é uma bebida mais leve, com poucos taninos, cor (lembra um rosé) e muito aroma. Dica para as mamães que curtem tintos mais leves. Quanto: R$ 79, no Empório Vino do Sul. (27) 99249-2351.

07

Barone Montalto Acquerello Blend Rosso (Itália)