5 receitas saborosas com carne-seca para o jantar

A carne-seca é um ingrediente versátil, pois combina com diversas receitas. Repleta de sabor, pode ser consumida nas refeições do dia a dia e, até mesmo, como petisco. Por isso, é perfeita para inovar o cardápio de forma prática. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas com carne-seca irresistíveis para você arrasar no jantar em família. Confira!
Escondidinho de carne-seca
Ingredientes:
- 1 kg de mandioca cozida
- 250 g de creme de leite com soro
- 2 colheres de margarina
- 1/2 kg de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1 cebola descascada e picada
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 2 tomates sem sementes, sem casca e picados
- 250 g de queijo muçarela ralado
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a mandioca ainda quente e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Acrescente a margarina e o sal e misture bem. Adicione o creme de leite, mexa e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Coloque a carne-seca desfiada e refogue bem. Depois, disponha os tomates na panela e cozinhe até ficarem murchos. Desligue o fogo e reserve.
Em um refratário untado com azeite, coloque uma camada do purê de mandioca, disponha a carne-seca e cubra com o restante do purê. Polvilhe com a muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.
Carne-seca com mandioca
Ingredientes:
- 2kg de mandioca cozida e cortada em pedaços
- 3colheres de sopa de manteiga
- 1kg de carne-seca dessalgada e desfiada
- 3cebolas descascadas e cortadas em rodelas finas
- Salsinha picada a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os pedaços de mandioca e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e refogue até dourar. Junte a carne-seca e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, coloque a salsinha e misture bem. Após, disponha a mandioca frita e a carne-seca em um prato e sirva em seguida.
Carne-seca com couve e alho
Ingredientes:
- 400g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1 maço de couve fatiado bem fino
- 4 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 cebola fatiada
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça azeite em fogo médio. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Junte a carne-seca desfiada e a cebola e refogue por 5 minutos. Adicione a couve fatiada e misture bem. Refogue apenas até a couve murchar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Carne-seca com abóbora
Ingredientes:
- 1 kg de carne-seca dessalgada e cortada em cubos
- 800 g de abóbora descascada e cortada em pedaços
- 4 colheres de sopa de azeite
- 2 l de água
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque metade da água e a carne-seca e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a carne-seca e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne-seca e refogue até dourar. Junte o restante da água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Aguarde a pressão da panela sair e disponha a abóbora. Cozinhe até o legume ficar macio. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture bem. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Lasanha de carne-seca e queijo coalho
Ingredientes:
Recheio
- 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates picados
- Pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Montagem
- 500 g de massa para lasanha pré-cozida
- 400 g de queijo coalho fatiado
- 200 g de requeijão
- Parmesão ralado para gratinar
Molho
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 500 ml de leite integral
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 50 g de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne-seca e os tomates, misturando bem. Cozinhe até o tomate murchar. Tempere com pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve.
Molho
Derreta a manteiga em uma panela em fogo médio, tomando cuidado para não queimar. Adicione a farinha de trigo e misture bem até formar uma mistura levemente dourada. Aos poucos, vá adicionando o leite. Continue mexendo até o molho ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o queijo ralado e cozinhe até derreter. Reserve.
Montagem
Em um refratário, espalhe um pouco de molho branco. Coloque uma camada de massa de lasanha. Adicione uma camada do refogado de carne-seca e distribua o queijo coalho. Espalhe um pouco de requeijão e mais molho branco. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com molho branco por cima. Polvilhe parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180°C até uma lasanha borbulhar.