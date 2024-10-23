Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até escondidinho!

5 receitas saborosas com carne-seca para o jantar

Veja como preparar pratos deliciosos para surpreender a família
Portal Edicase

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 18:35

Escondidinho de carne-seca  Crédito: Jobz-Fotografia | Shutterstock
A carne-seca é um ingrediente versátil, pois combina com diversas receitas. Repleta de sabor, pode ser consumida nas refeições do dia a dia e, até mesmo, como petisco. Por isso, é perfeita para inovar o cardápio de forma prática. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas com carne-seca irresistíveis para você arrasar no jantar em família. Confira!

Escondidinho de carne-seca

Ingredientes:

  • 1 kg de mandioca cozida
  • 250 g de creme de leite com soro
  • 2 colheres de margarina
  • 1/2 kg de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 tomates sem sementes, sem casca e picados
  • 250 g de queijo muçarela ralado
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a mandioca ainda quente e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Acrescente a margarina e o sal e misture bem. Adicione o creme de leite, mexa e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Coloque a carne-seca desfiada e refogue bem. Depois, disponha os tomates na panela e cozinhe até ficarem murchos. Desligue o fogo e reserve.
Em um refratário untado com azeite, coloque uma camada do purê de mandioca, disponha a carne-seca e cubra com o restante do purê. Polvilhe com a muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Carne-seca com mandioca

Ingredientes:

  • 2kg de mandioca cozida e cortada em pedaços
  • 3colheres de sopa de manteiga
  • 1kg de carne-seca dessalgada e desfiada
  • 3cebolas descascadas e cortadas em rodelas finas
  • Salsinha picada a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os pedaços de mandioca e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e refogue até dourar. Junte a carne-seca e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, coloque a salsinha e misture bem. Após, disponha a mandioca frita e a carne-seca em um prato e sirva em seguida.

Carne-seca com couve e alho

Ingredientes:

  • 400g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 1 maço de couve fatiado bem fino
  • 4 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 cebola fatiada

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça azeite em fogo médio. Adicione o alho e refogue até dourar levemente. Junte a carne-seca desfiada e a cebola e refogue por 5 minutos. Adicione a couve fatiada e misture bem. Refogue apenas até a couve murchar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. 
Carne-seca com abóbora  Crédito: WS-Studio | Shutterstock

Carne-seca com abóbora

Ingredientes:

  • 1 kg de carne-seca dessalgada e cortada em cubos
  • 800 g de abóbora descascada e cortada em pedaços
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 2 l de água
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque metade da água e a carne-seca e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a carne-seca e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne-seca e refogue até dourar. Junte o restante da água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Aguarde a pressão da panela sair e disponha a abóbora. Cozinhe até o legume ficar macio. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde e misture bem. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Lasanha de carne-seca e queijo coalho

Ingredientes:

Recheio
  • 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 tomates picados
  • Pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Montagem
  • 500 g de massa para lasanha pré-cozida
  • 400 g de queijo coalho fatiado
  • 200 g de requeijão
  • Parmesão ralado para gratinar
Molho
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite integral
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 50 g de queijo parmesão ralado 

Modo de preparo:

Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne-seca e os tomates, misturando bem. Cozinhe até o tomate murchar. Tempere com pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve.
Molho
Derreta a manteiga em uma panela em fogo médio, tomando cuidado para não queimar. Adicione a farinha de trigo e misture bem até formar uma mistura levemente dourada. Aos poucos, vá adicionando o leite. Continue mexendo até o molho ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o queijo ralado e cozinhe até derreter. Reserve. 
Montagem
Em um refratário, espalhe um pouco de molho branco. Coloque uma camada de massa de lasanha. Adicione uma camada do refogado de carne-seca e distribua o queijo coalho. Espalhe um pouco de requeijão e mais molho branco. Repita as camadas até acabarem os ingredientes, finalizando com molho branco por cima. Polvilhe parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180°C até uma lasanha borbulhar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados