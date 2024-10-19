Restaurante de Vila Velha é eleito o melhor self-service do ES

Bacalhau com azeite trufado rendeu título a restaurante de Itapuã Crédito: Cloves Louzada

Nona Lu, localizado em Itapuã, Vila Velha, foi o grande vencedor da O restaurante, localizado em Itapuã, Vila Velha, foi o grande vencedor da concurso O Quilo é Nosso , realizado pelo Sindbares/Abrasel no Espírito Santo para eleger o melhor restaurante self-service a quilo do Estado.

A casa conquistou o título com uma receita de bacalhau no azeite trufado com musseline de baroa. A avaliação das três casas finalistas da etapa estadual foi realizada na última quinta-feira (17), na Cozinha do Senac Beira Mar, em Vitória.

Fabricia Sarria de Souza; o chef, professor e coordenador da Grão Escola Gourmet, Thiago Correia; a produtora e organizadora de eventos Erica Semião; o chef e proprietário dos cerimoniais Ilha Buffet e Prime Hall, Emerson Anunciação; e a Doutora, professora e especialista em História da Alimentação Cinco jurados foram escalados para degustar e escolher o prato vencedor: a chef executiva do Hotel Senac Ilha do Boi,; o chef, professor e coordenador da Grão Escola Gourmet,; a produtora e organizadora de eventos; o chef e proprietário dos cerimoniais Ilha Buffet e Prime Hall,; e a Doutora, professora e especialista em História da Alimentação Patrícia Merlo

Disputaram o título as seguintes receitas: Bacalhau imperial com purê de pistache, do Mister Cook, em Vitória; Baby beef à moda Salsa, do Salsa Self-service, também de Vitória, e o grande campeão, o Bacalhau à Nona Lu, do restaurante canela-verde Nona Lu. Os chefs tiveram 40 minutos para finalizar a receita e apresentá-las aos jurados.

“O concurso nos trouxe aprendizado, melhorias e muitos parceiros, que conhecemos ao longo das etapas. Essa é uma experiência que recomendo a todos os donos de restaurantes participarem. Estou muito feliz e motivada para representar o Espírito Santo na próxima etapa”, afirma a chef do Nona Lu, Maria Lúcia Frisso Montarroyos.

Maria Lúcia Frisso Montarroyos é chef e proprietária do restaurante Nona Lu Crédito: Cloves Louzada