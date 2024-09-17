Restaurantes disputam prêmio de melhor self-service do ES, veja lista

Começa nesta terça-feira (17) a disputa pelo título de melhor restaurante self-service a quilo do Estado, promovida pelo concurso O Quilo é Nosso . A competição é realizada pelo Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares/Abrasel) e reúne 14 casas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Marechal Floriano.

Os estabelecimentos competidores criaram receitas exclusivas para o concurso, que acontece paralelamente em outros estados do Brasil. O vencedor da etapa capixaba estará na grande final, que acontece no evento Mesa São Paulo, nos dias 21 e 22 de novembro.

Os pratos especiais farão do cardápio dos participantes até o dia 27 de setembro, quando acaba a etapa estadual, e serão avaliados por um júri técnico e pelo voto popular.

A refeição com o prato criado para o concurso (veja a lista completa abaixo) será um dos critérios mais importantes da avaliação, que também levará em conta atendimento, ambiente, limpeza e qualidade geral da comida do restaurante.

O júri técnico será escolhido pelo Sindbares/Abrasel-ES e comparecerá aos restaurantes de forma oculta, sem se identificar antes de degustar o prato. Cada jurado vai consumir uma refeição diversificada contendo obrigatoriamente a receita escolhida para o concurso. O voto desse júri terá um peso de 60% no resultado final.

Já a avaliação do público será feita por meio de uma votação online, no site oficial do concurso O Quilo é Nosso, até 27 de setembro.

CONHEÇA OS PARTICIPANTES CAPIXABAS

Europa Grill

Nome do prato: Baião de dois Capixaba

Descrição: arroz com feijão branco novo, lula, camarões VG e sete barbas, banana-da-terra, queijo coalho e salmão.

Endereço: Rua Finlândia, nº 1. Cidade Continental, Serra.

Baião de Dois Capixaba do Europa Grill Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Restaurante Santuzzi

Nome do prato: Tilápia aos três queijos

Tilápia aos três queijos Descrição: Tilápia ao molho de três queijos gratinada (parmesão, muçarela e catupiry)

Tilápia ao molho de três queijos gratinada (parmesão, muçarela e catupiry) Endereço: Av. Abdo Saad, 685. Jacaraípe, Serra.

Tilápia do restaurante Santuzzi Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Nona Lu

Nome do prato: Bacalhau à Nona Lu

Bacalhau à Nona Lu Descrição: b acalhau ao azeite trufado com musseline de baroa

acalhau ao azeite trufado com musseline de baroa Endereço: Rua Goiânia, 7, Itapuã, Vila Velha.

Bacalhau gratinado à moda do restaurante Nona Lu Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Mister Cook

Nome do prato: Bacalhau Imperial com Purê de Pistache

Bacalhau Imperial com Purê de Pistache Descrição: dorso de bacalhau assado com purê de pistache, crispy de alho-poró e amêndoas

dorso de bacalhau assado com purê de pistache, crispy de alho-poró e amêndoas Endereço: Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 160, Monte Belo, Vitória.

Bacalhau do restaurante Mister Cook Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Churrascaria Sarandi

Nome do prato: Salada de banana-da-terra Sarandi

Salada de banana-da-terra Sarandi Descrição: salada de banana-da-terra

salada de banana-da-terra Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº1995. Bento Ferreira, Vitória.

Salada de banana da churrascaria Sarandi Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Moranga - Sabores do Mundo

Nome do prato: Arroz Cremoso com Frutos do Mar

Arroz Cremoso com Frutos do Mar Descrição: arroz com camarão, peixe e lula

arroz com camarão, peixe e lula Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Masterplace Mall, Barro Vermelho, Vitória.

Prato do restaurante Moranga para o concurso O Quilo é Nosso 2024 Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Partei Buffet

Nome do prato: Salada do Partei

Salada do Partei Descrição: Salada de abacaxi caramelizado com lascas de coco fresco, uvas passas e nuvem de parmesão

Salada de abacaxi caramelizado com lascas de coco fresco, uvas passas e nuvem de parmesão Endereço: Av. Getúlio Vargas, 25, Campo Grande, Cariacica.

Salada do restaurante Partei Buffet Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Restaurante Salada Grill

Nome do prato: Espaguete Capixaba

Espaguete Capixaba Descrição: massa com molho de tomate fresco, azeite de oliva, pedaços de camarão e peixe branco levemente salteados, coentro, pimenta vermelha e tomate cereja.

massa com molho de tomate fresco, azeite de oliva, pedaços de camarão e peixe branco levemente salteados, coentro, pimenta vermelha e tomate cereja. Endereço: Professor Almeida Cousin, loja C3. Enseada do Suá, Vitória.

Espaguete Capixaba do restaurante Salada Grill Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Casa Nostra

Nome do prato: Filé de frango à parmegiana

Filé de frango à parmegiana Descrição: filé de frango à parmegiana

filé de frango à parmegiana Endereço: Rua Colatina, 368. Vila Capixaba, Cariacica.

Parmegiana de frango do restaurante Casa Nostra Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Papas Gourmett

Nome do prato: Rabada marinada na cachaça e agrião

Rabada marinada na cachaça e agrião Descrição: guisado de rabo de boi acrescido de tomate, cebola e pimentão, juntamente com temperos frescos e secos

guisado de rabo de boi acrescido de tomate, cebola e pimentão, juntamente com temperos frescos e secos Endereço: Rua Alegre, 589. Vila Capixaba, Cariacica.

Rabada do restaurante Papas Gourmett Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Salsa Self Service

Nome do prato: Baby beef à moda Salsa

Baby beef à moda Salsa Descrição: Baby Beef recheado com refogado de cenoura/alho-poró à moda da casa, acompanhado por batatas bolinha salteadas no tomilho

Baby Beef recheado com refogado de cenoura/alho-poró à moda da casa, acompanhado por batatas bolinha salteadas no tomilho Endereço: Rua Madeira de Freitas, 76. Praia do Canto, Vitória.

Baby beef à moda do restaurante Salsa Self Service Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Sabor da Vila

Nome do prato: Torta de banana-da-terra

Torta de banana-da-terra Descrição: torta de banana-da-terra com carne-seca, bacon e queijo

torta de banana-da-terra com carne-seca, bacon e queijo Endereço: Av. Cariacica, 652. Vila Capixaba, Cariacica.

Torta de banana-da-terra do restaurante Sabor da Vila Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Empório Pedra Bonita

Nome do prato: Carne Ensopada da Vovó Maria

Carne Ensopada da Vovó Maria Descrição: carne ensopada ao estilo alemão

carne ensopada ao estilo alemão Endereço: BR-262, Km 66, Sítio Sonho Meu, Marechal Floriano.

Carne ensopada do restaurante Empório Pedra Bonita Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Pratus Gourmet

Nome do prato: frigideira de repolho com sardinha artesanal

frigideira de repolho com sardinha artesanal Descrição: frigideira de repolho com sardinha artesanal.

frigideira de repolho com sardinha artesanal. Endereço: Av. Adalberto Simão Nader, 875. Bairro República, Vitória.

Frigideira do restaurante Pratus Gourmet Crédito: LR Assessoria/Divulgação