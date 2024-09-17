Restaurantes disputam prêmio de melhor self-service do ES, veja lista

Começa nesta terça-feira (17) a disputa pelo título de melhor restaurante self-service a quilo do Estado, promovida pelo concurso O Quilo é Nosso. A competição é realizada pelo Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares/Abrasel) e reúne 14 casas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Marechal Floriano.
Os estabelecimentos competidores criaram receitas exclusivas para o concurso, que acontece paralelamente em outros estados do Brasil. O vencedor da etapa capixaba estará na grande final, que acontece no evento Mesa São Paulo, nos dias 21 e 22 de novembro.
Os pratos especiais farão do cardápio dos participantes até o dia 27 de setembro, quando acaba a etapa estadual, e serão avaliados por um júri técnico e pelo voto popular.
A refeição com o prato criado para o concurso (veja a lista completa abaixo) será um dos critérios mais importantes da avaliação, que também levará em conta atendimento, ambiente, limpeza e qualidade geral da comida do restaurante.
O júri técnico será escolhido pelo Sindbares/Abrasel-ES e comparecerá aos restaurantes de forma oculta, sem se identificar antes de degustar o prato. Cada jurado vai consumir uma refeição diversificada contendo obrigatoriamente a receita escolhida para o concurso. O voto desse júri terá um peso de 60% no resultado final.
Já a avaliação do público será feita por meio de uma votação online, no site oficial do concurso O Quilo é Nosso, até 27 de setembro.
CONHEÇA OS PARTICIPANTES CAPIXABAS
Europa Grill
- Nome do prato: Baião de dois Capixaba
- Descrição: arroz com feijão branco novo, lula, camarões VG e sete barbas, banana-da-terra, queijo coalho e salmão.
- Endereço: Rua Finlândia, nº 1. Cidade Continental, Serra.
Restaurante Santuzzi
- Nome do prato: Tilápia aos três queijos
- Descrição: Tilápia ao molho de três queijos gratinada (parmesão, muçarela e catupiry)
- Endereço: Av. Abdo Saad, 685. Jacaraípe, Serra.
Nona Lu
- Nome do prato: Bacalhau à Nona Lu
- Descrição: bacalhau ao azeite trufado com musseline de baroa
- Endereço: Rua Goiânia, 7, Itapuã, Vila Velha.
Mister Cook
- Nome do prato: Bacalhau Imperial com Purê de Pistache
- Descrição: dorso de bacalhau assado com purê de pistache, crispy de alho-poró e amêndoas
- Endereço: Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 160, Monte Belo, Vitória.
Churrascaria Sarandi
- Nome do prato: Salada de banana-da-terra Sarandi
- Descrição: salada de banana-da-terra
- Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº1995. Bento Ferreira, Vitória.
Moranga - Sabores do Mundo
- Nome do prato: Arroz Cremoso com Frutos do Mar
- Descrição: arroz com camarão, peixe e lula
- Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Masterplace Mall, Barro Vermelho, Vitória.
Partei Buffet
- Nome do prato: Salada do Partei
- Descrição: Salada de abacaxi caramelizado com lascas de coco fresco, uvas passas e nuvem de parmesão
- Endereço: Av. Getúlio Vargas, 25, Campo Grande, Cariacica.
Restaurante Salada Grill
- Nome do prato: Espaguete Capixaba
- Descrição: massa com molho de tomate fresco, azeite de oliva, pedaços de camarão e peixe branco levemente salteados, coentro, pimenta vermelha e tomate cereja.
- Endereço: Professor Almeida Cousin, loja C3. Enseada do Suá, Vitória.
Casa Nostra
- Nome do prato: Filé de frango à parmegiana
- Descrição: filé de frango à parmegiana
- Endereço: Rua Colatina, 368. Vila Capixaba, Cariacica.
Papas Gourmett
- Nome do prato: Rabada marinada na cachaça e agrião
- Descrição: guisado de rabo de boi acrescido de tomate, cebola e pimentão, juntamente com temperos frescos e secos
- Endereço: Rua Alegre, 589. Vila Capixaba, Cariacica.
Salsa Self Service
- Nome do prato: Baby beef à moda Salsa
- Descrição: Baby Beef recheado com refogado de cenoura/alho-poró à moda da casa, acompanhado por batatas bolinha salteadas no tomilho
- Endereço: Rua Madeira de Freitas, 76. Praia do Canto, Vitória.
Sabor da Vila
- Nome do prato: Torta de banana-da-terra
- Descrição: torta de banana-da-terra com carne-seca, bacon e queijo
- Endereço: Av. Cariacica, 652. Vila Capixaba, Cariacica.
Empório Pedra Bonita
- Nome do prato: Carne Ensopada da Vovó Maria
- Descrição: carne ensopada ao estilo alemão
- Endereço: BR-262, Km 66, Sítio Sonho Meu, Marechal Floriano.
Pratus Gourmet
- Nome do prato: frigideira de repolho com sardinha artesanal
- Descrição: frigideira de repolho com sardinha artesanal.
- Endereço: Av. Adalberto Simão Nader, 875. Bairro República, Vitória.
CONCURSO O QUILO É NOSSO
Votação da etapa estadual: de 17 a 27 de setembro de 2024
Restaurantes: Partei Buffet, Pratus Gourmet, Salsa Self Service, Moranga, Mister Cook, Empório Pedra Bonita, Sabor da Vila, Papas Gourmett, Casa Nostra, Salada Grill, Sarandi, Nona Lu, Santuzzi e Europa Grill
Realização: Sindbares/Abrasel-ES
Mais informações: www.oquiloenosso.com.br.
Votação da etapa estadual: de 17 a 27 de setembro de 2024
Restaurantes: Partei Buffet, Pratus Gourmet, Salsa Self Service, Moranga, Mister Cook, Empório Pedra Bonita, Sabor da Vila, Papas Gourmett, Casa Nostra, Salada Grill, Sarandi, Nona Lu, Santuzzi e Europa Grill
Realização: Sindbares/Abrasel-ES
Mais informações: www.oquiloenosso.com.br.