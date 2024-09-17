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De salada a bacalhau

Restaurantes disputam prêmio de melhor self-service do ES, veja lista

Concurso O Quilo é Nosso abre votação na etapa estadual com 14 pratos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Marechal Floriano
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 18:31

Começa nesta terça-feira (17) a disputa pelo título de melhor restaurante self-service a quilo do Estado, promovida pelo concurso O Quilo é Nosso. A competição é realizada pelo Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares/Abrasel) e reúne 14 casas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Marechal Floriano.
Os estabelecimentos competidores criaram receitas exclusivas para o concurso, que acontece paralelamente em outros estados do Brasil.  O vencedor da etapa capixaba estará na grande final, que acontece no evento Mesa São Paulo, nos dias 21 e 22 de novembro.
Os pratos especiais farão do cardápio dos participantes até o dia 27 de setembro, quando acaba a etapa estadual, e serão avaliados por um júri técnico e pelo voto popular.
A refeição com o prato criado para o concurso (veja a lista completa abaixo) será um dos critérios mais importantes da avaliação, que também levará em conta atendimento, ambiente, limpeza e qualidade geral da comida do restaurante.

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O júri técnico será escolhido pelo Sindbares/Abrasel-ES e comparecerá aos restaurantes de forma oculta, sem se identificar antes de degustar o prato. Cada jurado vai consumir uma refeição diversificada contendo obrigatoriamente a receita escolhida para o concurso. O voto desse júri terá um peso de 60% no resultado final.
Já a avaliação do público será feita por meio de uma votação online, no site oficial do concurso O Quilo é Nosso, até 27 de setembro.

CONHEÇA OS PARTICIPANTES CAPIXABAS

Europa Grill

  • Nome do prato: Baião de dois Capixaba
  • Descrição: arroz com feijão branco novo, lula, camarões VG e sete barbas, banana-da-terra, queijo coalho e salmão.
  • Endereço: Rua Finlândia, nº 1. Cidade Continental, Serra.
Prato do restaurante Europa Grill para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Baião de Dois Capixaba do Europa Grill  Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Restaurante Santuzzi

  • Nome do prato: Tilápia aos três queijos
  • Descrição: Tilápia ao molho de três queijos gratinada (parmesão, muçarela e catupiry)
  • Endereço: Av. Abdo Saad, 685. Jacaraípe, Serra.
Prato do restaurante Santuzzi par o concurso O Quilo é Nosso 2024
Tilápia do restaurante Santuzzi Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Nona Lu

  • Nome do prato: Bacalhau à Nona Lu
  • Descrição: bacalhau ao azeite trufado com musseline de baroa
  • Endereço: Rua Goiânia, 7, Itapuã, Vila Velha.
Prato do restaurante Nona Lu para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Bacalhau gratinado à moda do restaurante Nona Lu  Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Mister Cook

  • Nome do prato: Bacalhau Imperial com Purê de Pistache
  • Descrição: dorso de bacalhau assado com purê de pistache, crispy de alho-poró e amêndoas
  • Endereço: Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 160, Monte Belo, Vitória.
Prato do restaurante Mister Cook par o concurso O Quilo é Nosso 2024
Bacalhau do restaurante Mister Cook Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Churrascaria Sarandi

  • Nome do prato: Salada de banana-da-terra Sarandi
  • Descrição: salada de banana-da-terra
  • Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº1995. Bento Ferreira, Vitória.
Prato da churrascaria Sarandi para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Salada de banana da churrascaria Sarandi  Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Moranga - Sabores do Mundo

  • Nome do prato: Arroz Cremoso com Frutos do Mar
  • Descrição: arroz com camarão, peixe e lula
  • Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Masterplace Mall, Barro Vermelho, Vitória.
Prato do restaurante Moranga para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Prato do restaurante Moranga para o concurso O Quilo é Nosso 2024 Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Partei Buffet

  • Nome do prato: Salada do Partei
  • Descrição: Salada de abacaxi caramelizado com lascas de coco fresco, uvas passas e nuvem de parmesão
  • Endereço: Av. Getúlio Vargas, 25, Campo Grande, Cariacica.
Prato do restaurante Partei Buffet para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Salada do restaurante Partei Buffet  Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Restaurante Salada Grill

  • Nome do prato: Espaguete Capixaba
  • Descrição: massa com molho de tomate fresco, azeite de oliva, pedaços de camarão e peixe branco levemente salteados, coentro, pimenta vermelha e tomate cereja.
  • Endereço: Professor Almeida Cousin, loja C3. Enseada do Suá, Vitória.
Prato do restaurante Salada Grill para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Espaguete Capixaba do restaurante Salada Grill  Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Casa Nostra

  • Nome do prato: Filé de frango à parmegiana
  • Descrição: filé de frango à parmegiana
  • Endereço: Rua Colatina, 368. Vila Capixaba, Cariacica.
Prato do restaurante Casa Nostra para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Parmegiana de frango do restaurante Casa Nostra Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Papas Gourmett

  • Nome do prato: Rabada marinada na cachaça e agrião
  • Descrição: guisado de rabo de boi acrescido de tomate, cebola e pimentão, juntamente com temperos frescos e secos
  • Endereço: Rua Alegre, 589. Vila Capixaba, Cariacica.
Prato do restaurante Papas Gourmet para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Rabada do restaurante Papas Gourmett  Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Salsa Self Service

  • Nome do prato: Baby beef à moda Salsa
  • Descrição: Baby Beef recheado com refogado de cenoura/alho-poró à moda da casa, acompanhado por batatas bolinha salteadas no tomilho
  • Endereço: Rua Madeira de Freitas, 76. Praia do Canto, Vitória.
Prato do restaurante Salsa Self Service para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Baby beef à moda do restaurante Salsa Self Service Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Sabor da Vila

  • Nome do prato: Torta de banana-da-terra
  • Descrição: torta de banana-da-terra com carne-seca, bacon e queijo
  • Endereço: Av. Cariacica, 652. Vila Capixaba, Cariacica.
Prato do restaurante Sabor da Vila para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Torta de banana-da-terra do restaurante Sabor da Vila Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Empório Pedra Bonita

  • Nome do prato: Carne Ensopada da Vovó Maria
  • Descrição: carne ensopada ao estilo alemão
  • Endereço: BR-262, Km 66, Sítio Sonho Meu, Marechal Floriano.
Prato do restaurante Empório Pedra Bonita para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Carne ensopada do restaurante Empório Pedra Bonita  Crédito: LR Assessoria/Divulgação

Pratus Gourmet

  • Nome do prato: frigideira de repolho com sardinha artesanal
  • Descrição: frigideira de repolho com sardinha artesanal.
  • Endereço: Av. Adalberto Simão Nader, 875. Bairro República, Vitória.
Prato do restaurante Pratus Gourmet para o concurso O Quilo é Nosso 2024
Frigideira do restaurante Pratus Gourmet  Crédito: LR Assessoria/Divulgação
CONCURSO O QUILO É NOSSO
Votação da etapa estadual: de 17 a 27 de setembro de 2024
Restaurantes: Partei Buffet, Pratus Gourmet, Salsa Self Service, Moranga, Mister Cook, Empório Pedra Bonita, Sabor da Vila, Papas Gourmett, Casa Nostra, Salada Grill, Sarandi, Nona Lu, Santuzzi e Europa Grill 
Realização: Sindbares/Abrasel-ES
Mais informações: www.oquiloenosso.com.br.

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