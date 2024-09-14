Rodízios 'de tudo' invadem a Grande Vitória; conheça 4 opções

Haja apetite para tanto rodízio: os restaurantes que oferecem porções ilimitadas de comida a um preço fixo por pessoa estão em alta no Espírito Santo.

Somente na Grande Vitória , foram abertas pelo menos seis casas com essa especialidade nos últimos dois anos, e o formato que tem feito a cabeça dos capixabas vai muito além das rodadas focadas em sushi, churrasco ou pizza.

Os rodízios "de tudo", com petiscos, massas, frutos do mar, sanduíches, sobremesas e até pratos da moda na cozinha internacional, como hot dog coreano , são a bola de vez quando o assunto é lazer em família.

Mas nesses espaços, os atrativos não se restrigem à comilança: espetáculos circenses, cabines fotográficas pensadas para cliques de Instagram, videogames acoplados à mesa e brinquedotecas superequipadas fazem parte desse cardápio - e garantem longas filas de espera nos finais de semana.

HZ detalha a seguir os quatro maiores rodízios em funcionamento na Capital e em Vila Velha: Snap, aberto há uma semana em Soteco; Picadeiro Circus, localizado na Praia de Itaparica; La Gula, com unidades na Glória e no Bairro República; e Top Foods, na ativa há dois anos em Jardim Camburi. Confira!

VIDEOGAME E CABINE PARA FOTO

Inspirado no universo digital e iluminado com bastante LED e neon, o restaurante Snap é a mais nova casa de rodízio variado da Grande Vitória.

Localizado em Soteco, Vila Velha, o point foi projetado para ser um cenário instagramável, rendendo muitos cliques para as redes sociais em suas cabines fotográficas, painéis e videowall. Outra inovação do espaço são as mesas com videogames exclusivos.

O rodízio "de tudo" traz uma ampla oferta de cozinha internacional, passando pela mexicana com itens como chili com doritos, fajitas de carne e frango com tortilla; pela culinária argentina com empanada e choripán; e pela bola da vez, a gastronomia coreana, representada por corn dog (o hot dog coreano, no palito) e frango coreano com gergelim e molho agridoce.

SNAP

Arancini de calabresa, risoto de abóbora com costela, 10 sabores de pizza (salgados e doces), espetinhos variados, hambúrguer, sushi, yakisoba, bolinhos, sorvete e açaí também estão no menu, para comer à vontade.

Água e refrigerantes já estão inclusos no valor do rodízio (veja preços abaixo). Já sucos e bebidas alcoólicas, como cerveja e drinques, são cobrados à parte. O restaurante conta com espaço kids e tem área de jogos para o público teen.

SNAP - RODÍZIO DE TUDO

Preços por pessoa: R$ 69,90* de segunda a quinta e R$ 79,90* de sexta a domingo e feriados; crianças de 5 a 9 anos, bariátricos (com carteirinha) e pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista); crianças de até 4 anos não pagam. Valores promocionais de inauguração.

Horários: diariamente, das 18h às 23h.

Endereço: Av. Ministro Salgado Filho, 646, Soteco, Vila Velha.

Mais informações: @snap.rodizio.



TEMÁTICA CIRCENSE

Primeiro rodízio temático do Estado, o Picadeiro Circus traz a arte circense em sua decoração, nas comidinhas clássicas de porta de circo que ficam à disposição dos clientes (pipoca, hamburguinho, cachorro-quente e algodão doce), no figurino dos atendentes e nos espetáculos de malabaristas, mágicos e acrobatas acontecem ao longo do expediente.

Picadeiro Circus

O rodízio contempla especialidades variadas em mais de 40 itens, como pizza, hambúrguer, massas, saladas, comida japonesa e sobremesas. A lista de petiscos inclui costelinha suína ao molho barbecue, frango empanado, dadinho de tapioca e linguiça acebolada, e alguns pratos, como arroz carreteiro, penne com filé ao gorgonzola e risoto, também fazem parte do menu.

O preço por pessoa (confira abaixo) dá direito a comer à vontade e consumir bebidas como água e refrigerante também de forma ilimitada. Sucos, chopes e drinques são cobrados à parte.

PICADEIRO CIRCUS RESTAURANTE

Preços por pessoa: R$ 79,90* segunda e de terça a domingo e feriados R$ 89,90*. Brinquedão: R$ 15* (de 4 a 12 anos).

Horários: de segunda a sexta, das 18h às 23h; sábado e domingo, das 17h às 23h.

Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 10, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Mais informações: @picadeiro.circus.



COMILANÇA EM DOIS ENDEREÇOS

Aberto em 2023 na Glória, em Vila Velha, com capacidade para 200 pessoas, o rodízio La Gula Comideria ganhou, há poucos meses, uma filial em Vitória, no circuito gastronômico entre os bairros Mata da Praia e República.

No cardápio, entram pizza, comida japonesa, hambúrguer, batata recheada com ragu de linguiça ou com camarão, penne ao molho branco com bacon ou à bolonhesa, espetinhos, frango frito, bobó de camarão, isca de tilápia, sorvete, açaí, cachorro-quente e salgadinhos variados.

La Gula

Gim Tônica, Moscow Mule e Aperol Spritz compõem a carta de drinques, cobrados à parte assim como as demais bebidas alcoólicas e soda italiana. Água, refrigerante e suco já estão inclusos no valor do rodízio.

LA GULA COMIDERIA

Preços por pessoa: R$ 74,90* de segunda a quinta e R$ 84,90* de sexta a domingo e feriados; crianças de 5 a 9 anos têm 50% de desconto; crianças de até 4 anos não pagam.

Horários: de segunda a sábado, das 18h às 23h30; domingo, das 18h às 23h.

Endereços: Vila Velha - Rua São Pedro, 70 (ao lado da igreja Maranata), Glória. Vitória - Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, Mata da Praia.

Mais informações: @lagulacomideria.



PIONEIRO NO ESTADO

Pioneiro no Espírito Santo com o conceito "rodízio de tudo", o restaurante Top Foods oferece itens como coxinha sem massa, Hot Philadelphia, pizza marguerita, churros, franguinho frito, costelinha ao barbecue, espetinhos variados, comida oriental, dadinho de tapioca, hambúrguer e batata frita.

Às quintas e aos domingos, o rodízio tem como adicional um bufê self-service de hambúrguer, e às sextas é servido um menu especial de sushi. Sábado é dia de sorvete liberado, também no sistema self-service.

Top Foods

O valor do rodízio (confira abaixo) inclui água e refrigerante somente às quintas-feiras, e nos demais dias da semana todas as bebidas são cobradas à parte.

RODÍZIO TOP FOODS

Preços por pessoa: R$ 69,90* às segundas (e às quartas para mulheres), R$ 79,90* às terças e R$ 89,90* de quarta a domingo e feriados; crianças de 5 a 8 anos têm 50% de desconto e crianças de até 4 anos não pagam.

Horários: diariamente, das 17h30 às 23h.

Endereço: Rua Carlos Martins, 495, Jardim Camburi, Vitória.

Mais informações: @topfoodsjc.

