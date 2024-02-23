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Pitadas

Primeiro rodízio temático do ES leva magia do circo a Vila Velha

Picadeiro Circus fica na Praia de Itaparica. Veja também: curso de Páscoa da Buaiz Alimentos e churrasco gaúcho no Casa Guima
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 16:42

Restaurante de rodízio Picadeiro Circus com temática de circo em Vila Velha
Espaço tem decoração temática e comporta em média 200 pessoas Crédito: João Vitor Moreira
Com atmosfera circense, o Picadeiro Circus é o mais novo rodízio da Grande Vitória, e o primeiro temático do Espírito Santo. Inaugurado esta semana na Praia de Itaparica, em Vila Velha, o restaurante pertence aos sócios Khemel Oliveira (By Rock) e Raoni Basílio e foi inspirado em casas temáticas de Gramado e Canela (RS), como Alice e o Chapeleiro e Vale dos Dinossauros
Com mais de 40 opções, o rodízio "de tudo" inclui pizzas, sanduíches, massas, saladas, comida japonesa, sobremesas e petiscos, como costelinha suína ao molho barbecue, franguinho empanado, dadinho de tapioca e linguiça acebolada. A lista contém ainda pratos especiais, como arroz carreteiro, penne com filé mignon ao gorgonzola e risotos variados. 
Restaurante de rodízio Picadeiro Circus com temática de circo em Vila Velha
Bufê e serviço volante somam mais de 40 itens Crédito: João Vitor Moreira
A arte circense é apresentada na decoração do espaço, nas comidinhas clássicas de porta de circo que ficam à disposição dos clientes (pipoca, hamburguinho, cachorro-quente e algodão doce), no figurino dos atendentes e nos espetáculos de malabaristas, mágicos e acrobatas que tomam conta do salão ao longo do expediente. 
O ingresso para o rodízio, em que os clientes podem se servir à vontade no bufê e também contam com serviço volante nas mesas, custa R$ 69,90* por pessoa de terça a quinta e R$ 79,90* (também individual) de sexta a domingo. Os preços são promocionais de inauguração.
Restaurante de rodízio Picadeiro Circus com temática de circo em Vila Velha
Artistas circenses se apresentam ao longo do expediente Crédito: João Vitor Moreira
O valor inclui, além da comida e das apresentações circenses, bebidas como água e refrigerante. A casa dispõe de sucos, chopes e drinques variados, cobrados à parte. Crianças de até 4 anos não pagam pelo rodízio, e as que tem de 5 a 10 anos pagam metade do preço. 
O restaurante tem um amplo playground gratuito com monitores e foi projetado pelo arquiteto Bruno Amaral, que transformou cerca de 800 metros quadrados de área em um “picadeiro gastronômico” para acomodar cerca de 200 pessoas. 
Restaurante de rodízio Picadeiro Circus com temática de circo em Vila Velha
Espaço kids é gratuito e tem monitores Crédito: João Vitor Moreira
Com funcionamento de terça a domingo, das 18h às 23h30, o Picadeiro fica na avenida Estudante José Júlio de Souza, 10, Praia de Itaparica, Vila Velha (em frente à Brasil Center/Embratel). Mais informações: @picadeiro.circus. 

CURSO INFANTIL DE CONFEITARIA PARA A PÁSCOA

Para celebrar a Páscoa, a Buaiz Alimentos preparou uma edição especial do seu curso de culinária infantil, Mestre Kukinha, e as inscrições já estão abertas. A aula temática acontecerá no dia 9 de março, um sábado, na loja Kouzina Club, na Praia do Canto. 
Para essa edição, o curso vem dividido em três turmas, com início às 9h, às 10h e às 11h, e podem participar crianças de 3 a 13 anos de idade. Durante cada aula, sob o comando da chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, os pequenos poderão aprender a fazer bolos de chocolate e de cenoura em formato de coelho. 
Curso de confeitaria infantil Mestre Kukinha
Curso infantil Mestre Kukinha terá edição de Páscoa no dia 9 de março Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação
Para fazer a inscrição, basta comparecer presencialmente à Kouzina, na Rua Aleixo Netto, 842, Praia do Canto, Vitória, levando 5kg de alimentos não-perecíveis, sendo arroz, feijão ou macarrão. Os mantimentos serão destinados ao projeto Amor Solidário, em Viana. As vagas do curso são limitadas. Mais informações: @buaizalimentos.

Tradição gaúcha no Parque das Castanheiras

Em Vila Velha, o bar e restaurante Casa Guima promove, neste sábado (24), a partir do meio-dia, um almoço especial com churrasco de costela no fogo de chão. No evento, o novo chef da casa, Harum Katharian, vai comandar as brasas com o assador gaúcho Alexandro Seemann (@assadosdogauchoes). A porção de costela (de 600g a 700g) sai a R$ 199, acompanhada por arroz biro-biro, vinagrete, fritas e farofa de banana. Mais informações: @casaguima e (27) 99746-1273. Rua Aquino de Araújo, 340, esquina com Rio Branco, Praia da Costa. 

*Valores apurados em 22/02. 

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA FM 92,5

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