Primeiro rodízio temático do ES leva magia do circo a Vila Velha

Espaço tem decoração temática e comporta em média 200 pessoas Crédito: João Vitor Moreira

Com atmosfera circense, o Picadeiro Circus é o mais novo rodízio da Grande Vitória, e o primeiro temático do Espírito Santo. Inaugurado esta semana na Praia de Itaparica, em Vila Velha, o restaurante pertence aos sócios Khemel Oliveira (By Rock) e Raoni Basílio e foi inspirado em casas temáticas de Gramado e Canela (RS), como Alice e o Chapeleiro e Vale dos Dinossauros.

Com mais de 40 opções, o rodízio "de tudo" inclui pizzas, sanduíches, massas, saladas, comida japonesa, sobremesas e petiscos, como costelinha suína ao molho barbecue, franguinho empanado, dadinho de tapioca e linguiça acebolada. A lista contém ainda pratos especiais, como arroz carreteiro, penne com filé mignon ao gorgonzola e risotos variados.

Bufê e serviço volante somam mais de 40 itens Crédito: João Vitor Moreira

A arte circense é apresentada na decoração do espaço, nas comidinhas clássicas de porta de circo que ficam à disposição dos clientes (pipoca, hamburguinho, cachorro-quente e algodão doce), no figurino dos atendentes e nos espetáculos de malabaristas, mágicos e acrobatas que tomam conta do salão ao longo do expediente.

O ingresso para o rodízio, em que os clientes podem se servir à vontade no bufê e também contam com serviço volante nas mesas, custa R$ 69,90* por pessoa de terça a quinta e R$ 79,90* (também individual) de sexta a domingo. Os preços são promocionais de inauguração.

Artistas circenses se apresentam ao longo do expediente Crédito: João Vitor Moreira

O valor inclui, além da comida e das apresentações circenses, bebidas como água e refrigerante. A casa dispõe de sucos, chopes e drinques variados, cobrados à parte. Crianças de até 4 anos não pagam pelo rodízio, e as que tem de 5 a 10 anos pagam metade do preço.

O restaurante tem um amplo playground gratuito com monitores e foi projetado pelo arquiteto Bruno Amaral, que transformou cerca de 800 metros quadrados de área em um “picadeiro gastronômico” para acomodar cerca de 200 pessoas.

Espaço kids é gratuito e tem monitores Crédito: João Vitor Moreira

Com funcionamento de terça a domingo, das 18h às 23h30, o Picadeiro fica na avenida Estudante José Júlio de Souza, 10, Praia de Itaparica, Vila Velha (em frente à Brasil Center/Embratel). Mais informações: @picadeiro.circus.

CURSO INFANTIL DE CONFEITARIA PARA A PÁSCOA

Para celebrar a Páscoa, a Buaiz Alimentos preparou uma edição especial do seu curso de culinária infantil, Mestre Kukinha, e as inscrições já estão abertas. A aula temática acontecerá no dia 9 de março, um sábado, na loja Kouzina Club, na Praia do Canto.

Para essa edição, o curso vem dividido em três turmas, com início às 9h, às 10h e às 11h, e podem participar crianças de 3 a 13 anos de idade. Durante cada aula, sob o comando da chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, os pequenos poderão aprender a fazer bolos de chocolate e de cenoura em formato de coelho.

Curso infantil Mestre Kukinha terá edição de Páscoa no dia 9 de março Crédito: Buaiz Alimentos/Divulgação

Para fazer a inscrição, basta comparecer presencialmente à Kouzina, na Rua Aleixo Netto, 842, Praia do Canto, Vitória, levando 5kg de alimentos não-perecíveis, sendo arroz, feijão ou macarrão. Os mantimentos serão destinados ao projeto Amor Solidário, em Viana. As vagas do curso são limitadas. Mais informações: @buaizalimentos.

Tradição gaúcha no Parque das Castanheiras Em Vila Velha, o bar e restaurante Casa Guima promove, neste sábado (24), a partir do meio-dia, um almoço especial com churrasco de costela no fogo de chão. No evento, o novo chef da casa, Harum Katharian, vai comandar as brasas com o assador gaúcho Alexandro Seemann (@assadosdogauchoes). A porção de costela (de 600g a 700g) sai a R$ 199, acompanhada por arroz biro-biro, vinagrete, fritas e farofa de banana. Mais informações: @casaguima e (27) 99746-1273. Rua Aquino de Araújo, 340, esquina com Rio Branco, Praia da Costa.



*Valores apurados em 22/02.

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