Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo

Xeque Mate: faça em casa bebida mineira que bombou no carnaval

Bartender Astley Rick, do Don Camaleone, ensina receita passo a passo do drinque feito com chá-mate, rum, limão e guaraná
Evelize Calmon

Publicado em 21 de Fevereiro de 2024 às 19:50

Drinks preparados com erva mate pelo bartender Rick Astley
Drinque é uma mistura de chá-mate, limão, rum e guaraná Crédito: Vitor Jubini
Mistura refrescante de chá-mate, limão, rum e guaraná, a bebida mineira Xeque Mate faz bonito no carnaval, e a cada ano vem ganhando mais espaço em meio às gigantes cervejeiras que patrocinam nossa folia. 
Suas latinhas já marcam presença nos carnavais capixabas, porém timidamente se compararmos ao consumo em cidades como Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Recife e Florianópolis, onde a combinação virou febre entre os foliões. 
Se você ainda não conhece a bebida ou provou e não está achando facilmente para comprar aqui no ES, assista ao vídeo e saiba como preparar em casa. Quem ensina, passo a passo, é o bartender Astley Rick, do restaurante Don Camaleone, em Vitória.      

XEQUE MATE 

INGREDIENTES: 
20ml de açúcar (xarope simples)
20ml de sumo de limão
80ml de chá-mate sem açúcar
50ml de rum
Refrigerante de guaraná
Fatia de laranja e folhas de hortelã para decorar
Drinks preparados com erva mate pelo bartender Rick Astley
Bartender Astley Rick prepara o Xeque Mate, criado em Belo Horizonte   Crédito: Vitor Jubini

Quem inventou a bebida Xeque Mate?

A Xeque Mate surgiu no ano de 2015, em Belo Horizonte, quando um dos sócios-fundadores da marca e então estudante de Engenharia, Gabriel Rochadel, criou a bebida a pedido de um amigo que o tinha contratado para trabalhar como bartender em um evento. O drinque fez tanto sucesso na festa que Gabriel convidou o amigo Alex Freire, com quem dividia o sonho de empreender, para fazer da bebida um negócio. O capital para abrir a empresa, R$ 15 mil, veio da venda de um Puma conversível que pertencia a Alex. Com a quantia, a dupla comprou garrafas de rum Montilla e uma Kombi, que seria usada nas entregas. Antes que as latinhas verde e branco virassem moda na folia, a Xeque Mate tinha como principal receita as vendas para bares e eventos, onde era oferecida em barris e chopeiras. Com a pandemia, a marca viu suas vendas despencarem, e a solução encontrada pelos sócios foi ampliar a distribuição para redes de supermercado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados