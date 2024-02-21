Xeque Mate: faça em casa bebida mineira que bombou no carnaval

XEQUE MATE
20ml de açúcar (xarope simples)
20ml de sumo de limão
80ml de chá-mate sem açúcar
50ml de rum
Refrigerante de guaraná
Fatia de laranja e folhas de hortelã para decorar
Quem inventou a bebida Xeque Mate?
A Xeque Mate surgiu no ano de 2015, em Belo Horizonte, quando um dos sócios-fundadores da marca e então estudante de Engenharia, Gabriel Rochadel, criou a bebida a pedido de um amigo que o tinha contratado para trabalhar como bartender em um evento. O drinque fez tanto sucesso na festa que Gabriel convidou o amigo Alex Freire, com quem dividia o sonho de empreender, para fazer da bebida um negócio. O capital para abrir a empresa, R$ 15 mil, veio da venda de um Puma conversível que pertencia a Alex. Com a quantia, a dupla comprou garrafas de rum Montilla e uma Kombi, que seria usada nas entregas. Antes que as latinhas verde e branco virassem moda na folia, a Xeque Mate tinha como principal receita as vendas para bares e eventos, onde era oferecida em barris e chopeiras. Com a pandemia, a marca viu suas vendas despencarem, e a solução encontrada pelos sócios foi ampliar a distribuição para redes de supermercado.