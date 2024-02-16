Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Bistrô italiano em Vitória renova cardápio e inaugura cafeteria

Nonna Barberina, que fica em Jardim da Penha, também reformou ambiente. Confira também o novo delivery de pizza da Capital e um lançamento da Garoto para a Páscoa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 17:18

Bistrô e cafeteria Nonna Barberina, em Jardim da Penha, Vitória
Sanduíche de parmegiana de frango é novidade na casa Crédito: Nonna Barberina/Divulgação
De cara nova há pouco mais de uma semana, o bistrô italiano Nonna Barberina agora também funciona como cafeteria. A casa, comandada por Eduardo Gava e Kênia Bergi, foi aberta em dezembro de 2021 como rotisseria, em Jardim da Penha, e recentemente teve seu menu ampliado e o espaço interno reformado. 
O salão principal ganhou novos móveis e objetos decorativos, passando a contar com um balcão e uma vitrine - onde ficam expostas desde doçuras já famosas no local, como o tiramisù (R$ 38*/individual), até recém-chegadas, como a torta tenerina (típica da região de Ferrara e à base de chocolate) com chantili de cardamomo (R$ 28* a fatia). 
Provamos a excelente torta de ricota com ganache de pistache, que promete ser campeã de pedidos (R$ 28* o pedaço).
Torta de ricota com ganache de pistache do bistrô e café Nonna Barberina, em Vitória
Provamos a torta de ricota com ganache de pistache  Crédito: Nonna Barberina
Os cannoli (que já foram destaque no podcast Pitadas, da rádio CBN Vitória) continuam sendo produzidos diariamente e recheados na hora, nos sabores tradicional, pistache, chocolate belga ou manjericão com morango fresco.
Entre as opções salgadas, desponta como queridinho o sanduíche de parmegiana, na versão frango (R$ 44*) ou berinjela (R$ 40*). Também são inéditas as brusquetas: de tomates braseados (R$ 42*), de salmão defumado com ovo poché (R$ 68*) e de abobrinha com pesto de beterraba (R$ 28,90*). Também é novidade a tigela, um pão típico da Bolonha, com mortadela (R$ 9,90*).    
A ala dos cafés traz itens como cappuccino, espresso e coado (V60) junto a combinações refrescantes, como espresso tônica e orange coffee. Os grãos são capixabas, produzidos pelo Sítio Nossa Senhora da Penha, em Domingos Martins.  
Bistrô e cafeteria Nonna Barberina, em Jardim da Penha, Vitória
Salão foi ampliado e ganhou novos móveis e objetos decorativos Crédito: Nonna Barberina/Divulgação
O bistrô italiano abre para café e almoço de terça a sexta, das 10h às 19h, e também aos sábados e domingos, das 10h às 16h. Rua Tupinambás, 623, loja 2, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: (27) 3207-4920 e @nonnabarberina (Instagram). 

PIZZA QUADRADA NO DELIVERY

Franquia do carioca Grupo Rão, o delivery Pizza do Rão chegou recentemente a Vitória. Com entregas feitas exclusivamente pelo iFood, em um raio de 8km a partir da Avenida Leitão da Silva, a pizzaria traz no cardápio 35 sabores, entre salgados e doces. 
Suas massas têm formato quadrado ou retangular e as pizzas saem nos tamanhos média (25 x 25cm), grande (38 x 25cm) e gigante (50 x 25cm). Um dos destaques é o Rãodízio, com oito superfatias, no valor promocional de R$ 115,90*. Mais informações: @pizzadorao.  
Delivery Pizza do Rão
Pizza do Rão aposta em pizza nos formatos quadrado e retangular Crédito: Reprodução/Instagram @pizzadorao

NOVIDADE PARA A PÁSCOA

Um dos lançamentos da Garoto para a Páscoa 2024 já vem dando o que falar entre os fãs do famoso bombom de banana com chocolate da marca, o Caribe. Atendendo a pedidos dos consumidores, o Ovo de Páscoa Caribe já está disponível para venda, pelo preço sugerido de R$ 39,99 (215g).
A casca de chocolate ao leite contém pedaços do Caribe misturados, e dentro do ovo vêm dois bombons. Na fábrica da Garoto, em Vila Velha - que é uma das 10 maiores unidades fabris de chocolate do mundo -, o Caribe é o bombom mais vendido, chegando a cerca de 600 kg de unidades a granel todo mês.
Ovo de Páscoa Caribe, da Chocolates Garoto
Ovo de Páscoa Caribe terá 215g e custará em média R$ 39,99 Crédito: Garoto/Divulgação
*Valores apurados em 15/02.

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA FM 92,5

Veja Também

Pizzaria tradicional de Vitória inaugura unidade em Vila Velha

Bar inova ao lançar menu de tapas em Jardim da Penha

Beach club aposta em frutos do mar com vista para o pôr do sol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Pitadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios
Minha Casa, Minha Vida: 5 mil imóveis à venda no ES se enquadram nas novas regras
Imagem de destaque
Idoso é atropelado e fica imprensado entre parede e carro em Sooretama
Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Governo Lula decide reduzir tributos sobre gasolina para combater efeitos da guerra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados