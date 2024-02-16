Bistrô italiano em Vitória renova cardápio e inaugura cafeteria

Sanduíche de parmegiana de frango é novidade na casa Crédito: Nonna Barberina/Divulgação

De cara nova há pouco mais de uma semana, o bistrô italiano Nonna Barberina agora também funciona como cafeteria. A casa, comandada por Eduardo Gava e Kênia Bergi, foi aberta em dezembro de 2021 como rotisseria, em Jardim da Penha, e recentemente teve seu menu ampliado e o espaço interno reformado.

O salão principal ganhou novos móveis e objetos decorativos, passando a contar com um balcão e uma vitrine - onde ficam expostas desde doçuras já famosas no local, como o tiramisù (R$ 38*/individual), até recém-chegadas, como a torta tenerina (típica da região de Ferrara e à base de chocolate) com chantili de cardamomo (R$ 28* a fatia).

Provamos a excelente torta de ricota com ganache de pistache, que promete ser campeã de pedidos (R$ 28* o pedaço).

Provamos a torta de ricota com ganache de pistache Crédito: Nonna Barberina

Entre as opções salgadas, desponta como queridinho o sanduíche de parmegiana, na versão frango (R$ 44*) ou berinjela (R$ 40*). Também são inéditas as brusquetas: de tomates braseados (R$ 42*), de salmão defumado com ovo poché (R$ 68*) e de abobrinha com pesto de beterraba (R$ 28,90*). Também é novidade a tigela, um pão típico da Bolonha, com mortadela (R$ 9,90*).

A ala dos cafés traz itens como cappuccino, espresso e coado (V60) junto a combinações refrescantes, como espresso tônica e orange coffee. Os grãos são capixabas, produzidos pelo Sítio Nossa Senhora da Penha, em Domingos Martins.

Salão foi ampliado e ganhou novos móveis e objetos decorativos Crédito: Nonna Barberina/Divulgação

O bistrô italiano abre para café e almoço de terça a sexta, das 10h às 19h, e também aos sábados e domingos, das 10h às 16h. Rua Tupinambás, 623, loja 2, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: (27) 3207-4920 e @nonnabarberina (Instagram).

PIZZA QUADRADA NO DELIVERY

Franquia do carioca Grupo Rão, o delivery Pizza do Rão chegou recentemente a Vitória. Com entregas feitas exclusivamente pelo iFood, em um raio de 8km a partir da Avenida Leitão da Silva, a pizzaria traz no cardápio 35 sabores, entre salgados e doces.

Suas massas têm formato quadrado ou retangular e as pizzas saem nos tamanhos média (25 x 25cm), grande (38 x 25cm) e gigante (50 x 25cm). Um dos destaques é o Rãodízio, com oito superfatias, no valor promocional de R$ 115,90*. Mais informações: @pizzadorao.

Pizza do Rão aposta em pizza nos formatos quadrado e retangular Crédito: Reprodução/Instagram @pizzadorao

NOVIDADE PARA A PÁSCOA

Um dos lançamentos da Garoto para a Páscoa 2024 já vem dando o que falar entre os fãs do famoso bombom de banana com chocolate da marca, o Caribe. Atendendo a pedidos dos consumidores, o Ovo de Páscoa Caribe já está disponível para venda, pelo preço sugerido de R$ 39,99 (215g).

A casca de chocolate ao leite contém pedaços do Caribe misturados, e dentro do ovo vêm dois bombons. Na fábrica da Garoto, em Vila Velha - que é uma das 10 maiores unidades fabris de chocolate do mundo -, o Caribe é o bombom mais vendido, chegando a cerca de 600 kg de unidades a granel todo mês.

Ovo de Páscoa Caribe terá 215g e custará em média R$ 39,99 Crédito: Garoto/Divulgação

*Valores apurados em 15/02.

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA FM 92,5