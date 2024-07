Concurso que vai eleger melhor restaurante a quilo do ES abre inscrições

Qual é o melhor restaurante a quilo do Espírito Santo? A resposta chegará em outubro, quando será divulgado o resultado da etapa estadual do concurso O Quilo é Nosso, realizado pelo Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo (Sindbares/Abrasel).



Embora seja realizado há oito anos em outras regiões do Brasil, o concurso acontecerá pela primeira vez no Espírito Santo em 2024, e o tema será “É comer, gostar e votar”.

As inscrições para a competição, que acontece em três etapas (regional, estadual e nacional), já estão abertas e podem ser realizadas no site www.oquiloenosso.com.br até 31 de julho, próxima quarta-feira.

Podem participar estabelecimentos que trabalhem exclusivamente com serviço de alimentos com cobrança por quilo e que sejam associados ao Sindbares/Abrasel-ES.

Prato premiado no concurso O Quilo é Nosso, realizado pela Abrasel. Crédito: Abrasel/Divulgação

Para concorrer ao título de melhor restaurante a quilo, o estabelecimento competidor deverá criar uma receita especial que valorize a alimentação saudável. O prato deverá fazer parte do cardápio durante todo o período de avaliação do O Quilo é Nosso, que vai de 17 a 27 de setembro.

A refeição será um dos critérios mais importantes a serem avaliados em cada uma das etapas. Outros pontos de avaliação serão o atendimento, ambiente, limpeza e qualidade geral da comida do restaurante.

JÚRI TÉCNICO E VOTO POPULAR

Os pratos serão julgados por dois grupos: o júri técnico e o voto popular. O corpo de jurados será escolhido pelo Sindbares/Abrasel do Espírito Santo, e os julgadores comparecerão ao restaurante de forma oculta, sem se identificar antes de degustar o prato.

Após consumir uma refeição diversificada que conterá obrigatoriamente a receita inscrita no concurso, o júri fará a avaliação, preenchendo o formulário padrão da competição.

Apenas no final da visita, os jurados poderão se identificar, ou seja, os pratos serão julgados de forma anônima até o fim da refeição. O voto do júri técnico terá um peso de 60% no resultado final.

O público também vai participar da escolha, por meio de uma votação online no site oficial da competição até o dia 27 de setembro. A lista com todos os restaurantes participantes do concurso estará disponível no site para auxiliar na avaliação popular.

Após essa primeira disputa, os vencedores regionais avançarão para a etapa estadual, realizada de 14 a 17 de outubro. Nesta etapa, um júri especializado vai escolher os melhores de cada estado. A grande final será realizada durante o evento Mesa São Paulo, em que chefs e especialistas em gastronomia escolherão o Melhor Restaurante a Quilo do Brasil, nos dias 21 e 22 de novembro.

CONCURSO O QUILO É NOSSO - ETAPA ESTADUAL

Quando: de 17 e 27 de setembro (votação popular online) e de 14 a 17 de outubro de 2024

Inscrições: até 31/07 (quarta-feira) pelo site www.oquiloenosso.com.br

Mais informações: @sindbares.abrasel.



