Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Grupo de restaurantes abre self-service na Enseada do Suá

Casa di Luiza é o novo empreendimento do Uaine Group, do empresário Léo Freitas. Veja também: Los Mex em Vila Velha e Bistrô Saldanha em Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 19:00

Restaurante e cerimonial Casa di Luiza, na Enseada do Suá, Vitória
Almoço self-service é oferecido de segunda a sexta Crédito: Bruno Coelho
Casa di Luiza é o mais novo restaurante do grupo Uaine, ao qual pertencem casas como Aleixo, Pirão, Wine Garden, Canto do Vinho e Tomatto Trattoria, sob o comando do empresário Léo Freitas. 
O nome do espaço, aberto oficialmente na terça-feira (30), é uma referência à filha de Léo, a pequena Luiza Freitas, de oito anos. São dela algumas pinturas que enfeitam o ambiente, instalado no antigo cerimonial Casa Maio, na Enseada do Suá. 
Luiza Freitas e Hugo Grassi no restaurante e cerimonial Casa di Luiza
Luiza, filha do empresário Léo Freitas, e o chef Hugo Grassi  Crédito: Bruno Coelho
O Casa di Luiza funciona como self-service das 11h às 15h, de segunda a sexta, e à noite pode ser alugado para eventos de até 160 pessoas, com bufê assinado pelo chef executivo do grupo Uaine, Hugo Grassi.   
O quilo no almoço custa R$ 89 e contempla, além de uma boa variedade de legumes e hortaliças para saladas, pratos como frango com quiabo, camarão na moranga, cupim prensado, arroz de pato, farofa de coco, purê de abóbora com gengibre, musseline de banana caramelizada, bobó e feijoada (servida às sextas). 
Restaurante e cerimonial Casa di Luiza, na Enseada do Suá, Vitória
Legumes e hortaliças do bufê Crédito: Bruno Coelho
A lista de sobremesas traz opções como espuma de chocolate e caramelo com pistache, tiramisù e cheesecake de manga com farofa de paçoca. "Os pães e as massas do restaurante são produzidos por nós", detalha Hugo Grassi, que planeja lançar, ainda em setembro, um menu com seis pratos executivos.
Nos fundos do Casa di Luiza funciona a central de produções do Uaine, que abastece os demais restaurantes do grupo com ingredientes previamente porcionados. Rua Elías Daher, 131, Vitória. (27) 2142-6381.
Restaurante e cerimonial Casa di Luiza, na Enseada do Suá, Vitória
Restaurante fica no antigo cerimonial Casa Maio  Crédito: Bruno Coelho

Bistrô do Saldanha será lançado no dia 8

Prestes a se transformar oficialmente na Casa do Turismo Capixaba, a antiga sede do Clube Saldanha da Gama, no Forte São João, já tem data definida para a inauguração de pelo menos um dos seus espaços gastronômicos. O Bistrô Saldanha será lançado oficialmente no dia 8 de setembro, Aniversário de Vitória, em solenidade restrita a convidados. A cervejaria Casa 107 também fará parte do novo ponto turístico da Capital. Acompanhe mais detalhes em breve aqui, em HZ.

NOVO MEXICANO EM VILA VELHA 

Com mais de 60 unidades pelo país, a franquia de restaurantes tex-mex Los Mex, de São José do Rio Preto/SP, acaba de chegar ao Espírito Santo, com uma loja na praça de alimentação do Shopping Vila Velha.
O cardápio conta com 20 opções de drinques e mais de 40 pratos, divididos em porções, especialidades, sugestões do chef, lanches, combos e sobremesas. Mais informações: (27) 3010-3731.  
Burritos do restaurante Los Mex, no Shopping Vila Velha
Burritos estão entre as especialidades da franquia Crédito: Los Mex/Divulgação

Veja Também

ES Restaurant Week voltará a acontecer em 2022; saiba datas

Novo bar de Vila Velha tem happy hour com chope e música ao vivo

Em Vitória, novo restaurante vai da cozinha italiana à nordestina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Pitadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço toma posse como governador no Palácio Anchieta
Veja quem vai chefiar o gabinete de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Planejar para transformar sonhos em realidade no ES
O ministro da Fazenda, Dario Durigan
Veja o que já se sabe sobre o novo programa para renegociar dívidas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados