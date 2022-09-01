Grupo de restaurantes abre self-service na Enseada do Suá

Casa di Luiza é o mais novo restaurante do grupo Uaine, ao qual pertencem casas como Aleixo, Pirão, Wine Garden, Canto do Vinho e Tomatto Trattoria, sob o comando do empresário Léo Freitas.
O nome do espaço, aberto oficialmente na terça-feira (30), é uma referência à filha de Léo, a pequena Luiza Freitas, de oito anos. São dela algumas pinturas que enfeitam o ambiente, instalado no antigo cerimonial Casa Maio, na Enseada do Suá.
O Casa di Luiza funciona como self-service das 11h às 15h, de segunda a sexta, e à noite pode ser alugado para eventos de até 160 pessoas, com bufê assinado pelo chef executivo do grupo Uaine, Hugo Grassi.
O quilo no almoço custa R$ 89 e contempla, além de uma boa variedade de legumes e hortaliças para saladas, pratos como frango com quiabo, camarão na moranga, cupim prensado, arroz de pato, farofa de coco, purê de abóbora com gengibre, musseline de banana caramelizada, bobó e feijoada (servida às sextas).
A lista de sobremesas traz opções como espuma de chocolate e caramelo com pistache, tiramisù e cheesecake de manga com farofa de paçoca. "Os pães e as massas do restaurante são produzidos por nós", detalha Hugo Grassi, que planeja lançar, ainda em setembro, um menu com seis pratos executivos.
Nos fundos do Casa di Luiza funciona a central de produções do Uaine, que abastece os demais restaurantes do grupo com ingredientes previamente porcionados. Rua Elías Daher, 131, Vitória. (27) 2142-6381.
Com mais de 60 unidades pelo país, a franquia de restaurantes tex-mex Los Mex, de São José do Rio Preto/SP, acaba de chegar ao Espírito Santo, com uma loja na praça de alimentação do Shopping Vila Velha.
O cardápio conta com 20 opções de drinques e mais de 40 pratos, divididos em porções, especialidades, sugestões do chef, lanches, combos e sobremesas. Mais informações: (27) 3010-3731.