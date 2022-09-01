Grupo de restaurantes abre self-service na Enseada do Suá

Almoço self-service é oferecido de segunda a sexta Crédito: Bruno Coelho

Casa di Luiza é o mais novo restaurante do grupo Uaine, ao qual pertencem casas como Aleixo, Pirão, Wine Garden, Canto do Vinho e Tomatto Trattoria, sob o comando do empresário Léo Freitas.

O nome do espaço, aberto oficialmente na terça-feira (30), é uma referência à filha de Léo, a pequena Luiza Freitas, de oito anos. São dela algumas pinturas que enfeitam o ambiente, instalado no antigo cerimonial Casa Maio, na Enseada do Suá.

Luiza, filha do empresário Léo Freitas, e o chef Hugo Grassi Crédito: Bruno Coelho

O Casa di Luiza funciona como self-service das 11h às 15h, de segunda a sexta, e à noite pode ser alugado para eventos de até 160 pessoas, com bufê assinado pelo chef executivo do grupo Uaine, Hugo Grassi.

O quilo no almoço custa R$ 89 e contempla, além de uma boa variedade de legumes e hortaliças para saladas, pratos como frango com quiabo, camarão na moranga, cupim prensado, arroz de pato, farofa de coco, purê de abóbora com gengibre, musseline de banana caramelizada, bobó e feijoada (servida às sextas).

Legumes e hortaliças do bufê Crédito: Bruno Coelho

A lista de sobremesas traz opções como espuma de chocolate e caramelo com pistache, tiramisù e cheesecake de manga com farofa de paçoca. "Os pães e as massas do restaurante são produzidos por nós", detalha Hugo Grassi, que planeja lançar, ainda em setembro, um menu com seis pratos executivos.

Nos fundos do Casa di Luiza funciona a central de produções do Uaine, que abastece os demais restaurantes do grupo com ingredientes previamente porcionados. Rua Elías Daher, 131, Vitória. (27) 2142-6381.

Restaurante fica no antigo cerimonial Casa Maio Crédito: Bruno Coelho

Bistrô do Saldanha será lançado no dia 8 Prestes a se transformar oficialmente na Casa do Turismo Capixaba, a antiga sede do Clube Saldanha da Gama, no Forte São João, já tem data definida para a inauguração de pelo menos um dos seus espaços gastronômicos. O Bistrô Saldanha será lançado oficialmente no dia 8 de setembro, Aniversário de Vitória, em solenidade restrita a convidados. A cervejaria Casa 107 também fará parte do novo ponto turístico da Capital. Acompanhe mais detalhes em breve aqui, em HZ.

NOVO MEXICANO EM VILA VELHA

Com mais de 60 unidades pelo país, a franquia de restaurantes tex-mex Los Mex, de São José do Rio Preto/SP, acaba de chegar ao Espírito Santo, com uma loja na praça de alimentação do Shopping Vila Velha.

O cardápio conta com 20 opções de drinques e mais de 40 pratos, divididos em porções, especialidades, sugestões do chef, lanches, combos e sobremesas. Mais informações: (27) 3010-3731.