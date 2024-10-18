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Pitadas

Bistrô ítalo-brasileiro com um toque francês é destaque em Vitória

Feirantino Bistrô fica no bairro Jabour e tem carbonara entre os carro-chefes. Veja também: gastronomia na Casacor ES e nova unidade do Los Chicos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 16:55

Carbonara do Feirantino Bistrô, em Jabour, Vitória
Carbonara é um dos pratos mais pedidos Crédito: Feirantino/Divulgação
Aberto há menos de um ano no bairro Jabour, em Vitória, o Feirantino Bistrô vem ganhando destaque fora dos principais eixos gastronômicos da Capital. O sucesso do restaurante, que abre apenas para almoço, se explica em parte pelo menu com preços mais acessíveis e pela forte conexão com a Itália, país de origem da família do proprietário, Vinícius Luppi.
Pós-graduado em Enologia, Luppi deixou a carreira de corretor imobiliário para se dedicar à gastronomia, e criou um delivery de  marmitex na pandemia. Era o início do Feirantino, que em janeiro deste ano abriu as portas como bistrô de cozinha ítalo-brasileira em um imóvel da família. 

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O ambiente do local remete à cultura italiana, mas o cardápio inclui, além de receitas típicas daquele país, alguns clássicos da França e do Brasil. Em boa parte dos pratos, as referências se misturam. 
Um destaque do menu é o Risoto di Sustinente (de alho-poró com carne de panela ao vinho tinto desfiada/R$ 39,90*, individual), em homenagem à comuna italiana de onde vieram antepassados da família Luppi.
Prato do Feirantino Bistrô, em Jabour, Vitória
Risoto di Sustinente remete à origem italiana do proprietário Crédito: Feirantino/Divulgação
Outra opção requisitada é o Gobo al Rosso: cupim cozido por 12 horas em sous vide com ervas e finalizado com demi-glace, acompanhado por musseline de batata (R$ 46,90*, individual).  
espaguete à carbonara (R$ 44,90*) alcança o posto de carro-chefe, sem adição de creme de leite e preparado apenas com ovo, guanciale e queijo, no ponto correto da receita, como garante Vinícius Luppi.

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Na sobremesa, o tradicional pudim brasileiro traz um toque afrancesado, com crostinha de açúcar caramelizado tal e qual crème brûlée (R$ 15,90*). 
Além de servir vinho em taça (R$ 18,90*/150ml), o restaurante conta com 10 rótulos selecionados na adega, de países como Portugal, França, Espanha e Chile. As garrafas custam entre R$ 85* e R$ 295*.
Prato do Feirantino Bistrô, em Jabour, Vitória
Pudim finalizado como crème brûlée Crédito: Feirantino/Divulgação
O Feirantino funciona atualmente de terça a sexta, das 11h às 15h, e até 16h aos sábados, com estacionamento próprio, na Rua Antônio Nobre Filho, 130, Jabour, Vitória. Em novembro, passa a abrir também no jantar, de quarta a sexta, e aos domingos para almoço. Mais informações: @feirantinobistro. 

CERVEJARIA, BAR SECRETO E CAFÉ INTEGRAM MOSTRA EM VITÓRIA

Em cartaz até 17 de novembro, no Clube Ítalo Brasileiro, em Vitória, a 28ª edição da Casacor ES conta com sete ambientes dedicados à gastronomia, alguns deles com cardápios criados exclusivamente para os visitantes da mostra de decoração.
O Bistrô Placas do Brasil, assinado pela arquiteta Larissa Villaschi, celebra a brasilidade com pratos como lombo de pirarucu selvagem ao molho de dendê e leite de coco, servido com pirão de arroz e farofa crocante (R$ 84, individual). 
Cervejaria Buena Vista na Casacor ES 2024
Pratos e petiscos servidos no ambiente Cervejaria  Crédito: Buena Vista/Divulgação
Destaque para a Cervejaria e o Bar Secreto, ambientes assinados por Christian Vieira, que serão operados pela Buena Vista, de Guarapari. Pururuca de sagu com carne seca (R$ 48) e cervejas artesanais, dos tipos Pilsen, American Blonde Ale e Witbier, estão no menu da cervejaria. Já o bar terá serviço de coquetel volante, com drinques variados.  
Na Cafeteria, projetada por Jacque Barros, Ana Forattini e Luiza Schwaun, opções como misto quente vegetal e tortas de limão, pistache e de chocolate (R$ 18 a fatia) fazem parte da experiência vegana, comandada pelo Agavegan.
A Enoteca, da arquiteta Daniela Avancini; a Arena CASACOR, assinada por Angela Gomes e Amanda Lobos, e o Refúgio Gourmet ES Gás, elaborado por Cris Locatelli, completam a lista de espaços gastronômicos da mostra. Para mais informações, acesse: @casacorespiritosanto. 

RESTAURANTE TEX-MEX CHEGA A POINT NA ENSEADA 

Referência no Estado em culinária tex-mex (resultado da fusão entre as cozinhas estadunidense e mexicana), o Los Chicos conta agora com uma unidade dentro do Brizz Vitória, point multicultural e gastronômico na Enseada do Suá.
A novidade se une aos restaurantes Grill Box Parrilla e Sampô, ao bar do Brizz e à cafeteria Cookie It, que funcionam no espaço desde sua inauguração, em fevereiro deste ano.   
Prato do restaurante Los Chicos no Brizz, em Vitória
Famoso tex-mex de Vitória abriu nova unidade na Enseada do Suá   Crédito: Los Chicos/Divulgação
Chili beans, nachos com guacamole e Carne Asada Fries (porção de fritas ou nachos coberta com fraldinha angus fatiada, queijo derretido, pico de gallo, guacamole e sour cream) estão entre os itens do cardápio, que custam entre R$ 35,90 e R$ 49,90. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411. Mais informações: @brizz.vitoria.    
*Valores apurados em 17/10/24. 

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)

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