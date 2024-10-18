Bistrô ítalo-brasileiro com um toque francês é destaque em Vitória

Carbonara é um dos pratos mais pedidos Crédito: Feirantino/Divulgação

Aberto há menos de um ano no bairro Jabour, em Vitória, o Feirantino Bistrô vem ganhando destaque fora dos principais eixos gastronômicos da Capital. O sucesso do restaurante, que abre apenas para almoço, se explica em parte pelo menu com preços mais acessíveis e pela forte conexão com a Itália, país de origem da família do proprietário, Vinícius Luppi.

Pós-graduado em Enologia, Luppi deixou a carreira de corretor imobiliário para se dedicar à gastronomia, e criou um delivery de marmitex na pandemia. Era o início do Feirantino, que em janeiro deste ano abriu as portas como bistrô de cozinha ítalo-brasileira em um imóvel da família.

O ambiente do local remete à cultura italiana, mas o cardápio inclui, além de receitas típicas daquele país, alguns clássicos da França e do Brasil. Em boa parte dos pratos, as referências se misturam.

Um destaque do menu é o Risoto di Sustinente (de alho-poró com carne de panela ao vinho tinto desfiada/R$ 39,90*, individual), em homenagem à comuna italiana de onde vieram antepassados da família Luppi.

Risoto di Sustinente remete à origem italiana do proprietário Crédito: Feirantino/Divulgação

Outra opção requisitada é o Gobo al Rosso: cupim cozido por 12 horas em sous vide com ervas e finalizado com demi-glace, acompanhado por musseline de batata (R$ 46,90*, individual).

espaguete à carbonara (R$ 44,90*) alcança o posto de carro-chefe, sem adição de creme de leite e preparado apenas com ovo, guanciale e queijo, no ponto correto da receita, como garante Vinícius Luppi.

Na sobremesa, o tradicional pudim brasileiro traz um toque afrancesado, com crostinha de açúcar caramelizado tal e qual crème brûlée (R$ 15,90*).

Além de servir vinho em taça (R$ 18,90*/150ml), o restaurante conta com 10 rótulos selecionados na adega, de países como Portugal, França, Espanha e Chile. As garrafas custam entre R$ 85* e R$ 295*.

Pudim finalizado como crème brûlée Crédito: Feirantino/Divulgação

O Feirantino funciona atualmente de terça a sexta, das 11h às 15h, e até 16h aos sábados, com estacionamento próprio, na Rua Antônio Nobre Filho, 130, Jabour, Vitória. Em novembro, passa a abrir também no jantar, de quarta a sexta, e aos domingos para almoço. Mais informações: @feirantinobistro.

CERVEJARIA, BAR SECRETO E CAFÉ INTEGRAM MOSTRA EM VITÓRIA

Em cartaz até 17 de novembro, no Clube Ítalo Brasileiro, em Vitória, a 28ª edição da Casacor ES conta com sete ambientes dedicados à gastronomia, alguns deles com cardápios criados exclusivamente para os visitantes da mostra de decoração.

O Bistrô Placas do Brasil, assinado pela arquiteta Larissa Villaschi, celebra a brasilidade com pratos como lombo de pirarucu selvagem ao molho de dendê e leite de coco, servido com pirão de arroz e farofa crocante (R$ 84, individual).

Pratos e petiscos servidos no ambiente Cervejaria Crédito: Buena Vista/Divulgação

Destaque para a Cervejaria e o Bar Secreto, ambientes assinados por Christian Vieira, que serão operados pela Buena Vista, de Guarapari. Pururuca de sagu com carne seca (R$ 48) e cervejas artesanais, dos tipos Pilsen, American Blonde Ale e Witbier, estão no menu da cervejaria. Já o bar terá serviço de coquetel volante, com drinques variados.

Na Cafeteria, projetada por Jacque Barros, Ana Forattini e Luiza Schwaun, opções como misto quente vegetal e tortas de limão, pistache e de chocolate (R$ 18 a fatia) fazem parte da experiência vegana, comandada pelo Agavegan.

A Enoteca, da arquiteta Daniela Avancini; a Arena CASACOR, assinada por Angela Gomes e Amanda Lobos, e o Refúgio Gourmet ES Gás, elaborado por Cris Locatelli, completam a lista de espaços gastronômicos da mostra. Para mais informações, acesse: @casacorespiritosanto.

RESTAURANTE TEX-MEX CHEGA A POINT NA ENSEADA

Referência no Estado em culinária tex-mex (resultado da fusão entre as cozinhas estadunidense e mexicana), o Los Chicos conta agora com uma unidade dentro do Brizz Vitória, point multicultural e gastronômico na Enseada do Suá.

A novidade se une aos restaurantes Grill Box Parrilla e Sampô, ao bar do Brizz e à cafeteria Cookie It, que funcionam no espaço desde sua inauguração, em fevereiro deste ano.

Famoso tex-mex de Vitória abriu nova unidade na Enseada do Suá Crédito: Los Chicos/Divulgação

Chili beans, nachos com guacamole e Carne Asada Fries (porção de fritas ou nachos coberta com fraldinha angus fatiada, queijo derretido, pico de gallo, guacamole e sour cream) estão entre os itens do cardápio, que custam entre R$ 35,90 e R$ 49,90. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411. Mais informações: @brizz.vitoria.

*Valores apurados em 17/10/24.

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