Vitória ganha food park com menu que vai de pizza a milk-shake

Os food parks estão por toda a parte na Grande Vitória e a lista de empreendimentos que reúnem vários restaurantes em um só local acaba de aumentar, com a chegada do Casa Park. O novo espaço gastronômico fica na Mata da Praia, na Capital, e funciona desde 24/09 em soft opening. A inauguração oficial será no dia 8 de outubro, mas as portas já estão abertas para o público.



Construído em contêineres e equipado com televisores, espaço kids e bar com opções de chope e drinque, o food park é formado pela pizzaria Due Grano Pizzeria, pela hamburgueria e parrilha GrillBox e pela confeitaria Doçuras da Tay.

Famosa pelos doces que vendia em sua Kombi rosa pelas ruas de Vila Velha e também por seu delivery de guloseimas, a confeiteira Taylanne da Silva traz a Vitória sua primeira loja física, situada na entrada do food park. Na Doçuras da Tay, a vitrine exibe cookies, donuts, brownies, bolos, bombons e pipocas. Milk-shakes também fazem parte do menu.

Entre os carros-chefes, destaque para a Explosão, mix de doces cremosos em pote nos sabores pistache e maracujá (R$ 25* cada um) e para a Cocada Brûlée (assada, cremosa e servida com sorvete/R$ 34*/duas pessoas). A Fatia Intenso também faz sucesso: massa de cacau com recheio de doce de leite, crocante de avelãs e brigadeiro com caramelo salgado (R$ 21*).

Com nove sabores de pizza no cardápio, de quatro ou oito fatias, a Due Grano Pizzeria também faz sua estreia em Vitória no novo food park, comandada pelo chef pizzaiolo Yang Chehayeb.

As opções, feitas com massa de longa fermentação e molhos artesanais, vão de clássicos, como calabresa e marguerita, a autorais, como a Lombacon (molho de tomate, muçarela, lombo canadense, alho-poró, bacon e Catupiry/a partir de R$ 56).

A pedida para os apreciadores de hambúrguer e carne é a GrillBox, que já conta com uma unidade na praça gastronômica do Brizz, na Enseada do Suá.

São especialidades da casa tábuas de ancho, chorizo ou filé, com acompanhamentos à escolha (a partir de R$ 84*), e sandubas, como o Jelly Cream (pão, carne, alface americana, cream cheese, geleia de pimenta e bacon/R$ 44).

No bar, a carta de bebidas conta com quatro tipos de drinque, cervejas em long neck e chope (Heineken ou Lagunitas IPA). O food park tem 140 lugares, é pet friendly e funciona, por enquanto, de terça a domingo, das 18h às 23h. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 330, Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @casapark.vix.

NOVO SANDUÍCHE DE SALMÃO

O delivery capixaba Fixe Burger, especializado em sanduíches de frutos do mar, acaba de lançar uma nova combinação: o Salmão Hot Fixe, com pegada oriental.

A novidade, criada pelo chef Fábio Mosé, é composta por salmão empanado na farinha panko, cream cheese com cebolinha, molho teriyaki e pão brioche de fermentação natural. Quanto: a partir de R$ 59,90*, com batata chips inclusa.

As entregas são realizadas de terça a domingo, das 18h às 22h30, pelas plataformas Yooga e iFood. Mais informações: @fixe.burger.

*Valores apurados em 3/10/24.

