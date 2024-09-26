Café com menu degustação é refúgio cercado por natureza em Vitória

Menu degustação da cafeteria serve duas pessoas Crédito: A Chakra/Divulgação

Um refúgio charmoso e tranquilo cercado por natureza em pleno ambiente urbano: é assim o espaço A Chakra, construído em uma antiga chácara familiar no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

A cafeteria do espaço, inaugurada há pouco mais de um ano, acaba de lançar um menu degustação, disponível no café da manhã ou da tarde.

Com sete etapas, a sequência contempla carros-chefes da casa: pão de queijo com doce de leite, tostadas (degustação), misto de presunto Parma com cogumelos, mini shakshuka com ovo de codorna poché, minibolo do dia, cookie, café coado com brigadeirinho de colher, honey toast (brioche caramelizado na manteiga e mel com creme azedo de especiarias e caramelo salgado) e cappuccino da casa ou chá gelado de camomila com maracujá (R$ 199*, para duas pessoas).

O menu degustação é servido à tarde, de segunda a sábado. A partir de 1º de outubro, o horário de funcionamento será ampliado, e a opção também fará parte das manhãs de sábado, das 9h às 11h30.

A Chakra

Outra novidade é o almoço com pratos executivos inspirados nos sete chacras do yoga. Em tempo: A Chakra comporta, além da cafeteria, uma oficina de cerâmica, um estúdio de yoga e um espaço que oferece terapias como acupuntura e massagem relaxante.

HZ provou o Muladhara Chakra, que são cubos de filé mignon em uma combinação de molho de ostra, shoyu e especiarias acrescida de legumes e acompanhada por arroz branco (R$ 62*, individual). O almoço é servido atualmente de quarta a sexta, das 11h30 às 14h30, e a partir de outubro também poderá ser pedido aos sábados.

Muladhara Chakra: prato executivo de inspiração asiática Crédito: A Chakra/Divulgação

O local, idealizado pela gastrônoma, ceramista e instrutora de yoga Luyza Dantas, é rodeado por muito verde e seu jardim à sombra das árvores é onde as mesas são mais disputadas. A cozinha é comandada pela chef Bruna Rizzo. Rua Olímpio Lírio, 771. Mais informações: @cafe.chakra.

RESTAURANTE RENOVA MENU E CARTA DE DRINQUES EM VITÓRIA

Localizado na Praia do Canto, em Vitória, o restaurante Eliah acaba de lançar um novo cardápio, com 12 pratos inéditos, assinados pelo chef Vinicius Cavalcante. Os lançamentos foram apresentados a imprensa e convidados no último dia 10/09 e já estão sendo servidos.

O frescor e a leveza da cozinha mediterrânea seguem como essência do menu, que muda a cada temporada primavera/verão.

Um dos destaques é a barriga de porco cozida em baixa temperatura sobre cama de batatas, cebola confit e cogumelos, molho de carne e chutney de maçã verde com especiarias (R$ 99*/individual).

Barriga de porco com chutney de maçã verde é uma dica do chef Vinicius Cavalcante Crédito: Luísa Perdigão

Na seção de entradas, estrearam opções como o Camarão Citrus (camarões grelhados com manteiga de camarão, raspas de laranja, limão tahiti, limão siciliano e pimenta dedo-de-moça, acompanhados por pão italiano tostado/R$ 145*).

A carta de coquetéis também inclui lançamentos, como o Mykonos (gim, limoncello, grapefruit, limão siciliano e bitter de ruibarbo) e o Whisky Smash (bourbon, limão siciliano, hortelã e xarope simples).

A seguir, conheça outras novidades do menu do Eliah, finalista do 2º Prêmio HZ Gastrô nas categorias Almoço Executivo e Cozinha Autoral.

Novos pratos do Eliah Restaurante

FESTIVAL EM MANGUINHOS NA RETA FINAL

O festival Manguinhos Gourmet chega à reta final nesta sexta-feira (27), em 13 restaurantes e docerias do balneário de Manguinhos, na Serra. Durante o evento, que se encerra no domingo (29), pratos exclusivos serão servidos na versão degustação, por R$ 30* cada um, e também em porções maiores, para duas ou até cinco pessoas. As sobremesas participantes custam R$ 20* cada uma.

Este ano, compõem o circuito Casa do Mestre, Eco Manguinhos, Empório do Caranguejo, Enseada de Manguinhos, Espaço Chico Bento, Espaço Maresia’s, Mavi Sucreé Doceria, Petisco das Meninas, Recanto das Estrelas, Restaurante Estação Primeira de Manguinhos, Ufofarm, Moqueca do Geraldo e Carmen Carloni Confeitaria. Clique aqui para conhecer os pratos do 17º Manguinhos Gourmet.

Prato Riquezas do Mar, servido no Recanto das Estrelas Crédito: Márcio Scheppa

Uma novidade dessa edição do festival é a degustação noturna: nas noites de sexta (27) e sábado (28), estandes dos restaurantes estarão reunidos em uma praça de alimentação, ao lado do restaurante Chico Bento, com seus respectivos pratos participantes à venda. Nesse espaço haverá ainda shows e outros estandes com artesanato e diversas opções de gastronomia. Mais informações: @manguinhosgourmet.

Cachaças capixabas entre as melhores do mundo Localizada no Rancho dos Sinos, em Guarapari, a Destilaria Cambronne conquistou, na última segunda-feira (23), duas medalhas no Spirits Selection, um dos concursos de bebidas mais importantes do mundo, realizado em Bruxelas, na Bélgica. O ouro foi para a cachaça premium Cambronne Carvalho Americano, envelhecida por 42 meses em madeira e com notas gustativas de coco, castanhas, maple e caramelo. Nessa categoria, também foram premiadas outras 14 cachaças de todo o Brasil. Já a medalha de prata ficou com a cachaça Cambronne Carvalho Francês. No Espírito Santo, as cachaças premiadas encontram-se à venda na loja Cachaçoteca, em Vila Velha, e nos supermercados São José. Mais informações e pontos de venda: @destilaria.cambronne.

*Valores apurados em 26/09.

OUÇA MAIS DICAS NO PODCAST PITADAS, DA CBN VITÓRIA (FM 92,5)