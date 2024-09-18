Manguinhos Gourmet: conheça os pratos e a programação do festival

O Manguinhos Gourmet, festival gastronômico mais tradicional da Serra, chega à sua 17ª edição neste e no próximo fim de semana. Entre os dias 20 e 22 de setembro, e novamente de 27 a 29/09, capixabas e turistas terão a chance de provar criações exclusivas em 13 restaurantes e docerias do balneário.
Nos seis dias de festival, os pratos serão servidos na versão degustação, por um preço fixo (R$ 30). Porções maiores, para duas ou até cinco pessoas, também estarão disponíveis de acordo com o restaurante. Para quem adora doces, as sobremesas em porção de degustação saem a R$ 20.
Uma novidade dessa edição do Manguinhos Gourmet é a degustação noturna: em algumas noites do festival, estandes dos restaurantes estarão reunidos em uma praça de alimentação, ao lado do restaurante Chico Bento, com seus respectivos pratos participantes. Nesse espaço haverá ainda shows e outros estandes com artesanato e diversas opções de gastronomia.
Durante o dia, o público poderá desfrutar da tradicional Jardineira Gourmet, um veículo que circula pelas ruas de Manguinhos levando os visitantes, de forma gratuita, para todos os restaurantes participantes. A estrutura do evento também inclui um espaço kids, com playground e distribuição de guloseimas.
CONHEÇA OS PRATOS DO MANGUINHOS GOURMET 2024
1
INFLUÊNCIA PERUANA
Casa do Mestre - Ceviche do Mestre: budião, tempero verde, cebola roxa, tomate italiano, pimentões vermelho e amarelo, azeite e pimenta. Acompanha chips de batata doce. Quanto: R$ 30 (porção de degustação). Endereço: Rua Ocidente, 1. Mais informações: (27) 99637-6381, 99941-4441 e @casadomestre. FOTOS: Márcio Scheppa
2
TOQUE ORIENTAL
Eco Manguinhos - Babaganoush, homus e coalhada com quibe de peixe. Quanto: R$ 30 (porção de degustação). Endereço: Rua Professor Geraldo Costa Alves, 1. Mais informações: @ecomanguinhos.
3
MOQUEQUINHA GRATINADA
Empório do Caranguejo - Estica de Camarão: moqueca de camarão com musseline de milho, gratinado aos três queijos. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 185 (prato para duas pessoas). Endereço: Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 750. Mais informações: (27) 3079-1061 e @emporiodocaranguejo.
4
SABORES DO MAR
Enseada de Manguinhos - Peixe à Belle Meunière com Camarão - Filé de peixe grelhado regado ao molho de camarão, acompanhado de arroz branco, farofa de banana-da-terra e crispy de alho-poró. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 69,90 (prato individual). Endereço: Avenida Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 3. Mais informações: (27) 99641-8917 e @enseadamanguinhos.
5
ARROZ À PORTUGUESA
Espaço Chico Bento - Bacalhau à Brás: bacalhau desfiado, alho-poró, cebola, ovo batido, batata palha e azeitona. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 76,90 o quilo (self-service). Endereço: Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 195. Mais informações: (27) 98131-8774 e @espacochicobento.manguinhos.
6
DOÇURA NA TAÇA
Mavi Sucrée - Meringata: taça com brownie Red Velvet, morangos frescos, geleia artesanal de frutas vermelhas, creme quatro leites, musse de Ninho e uma bola de sorvete à escolha. Quanto: R$ 20 (porção de degustação), R$ 35,90 (servido na taça). Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71. Mais informações: @mavisucree_doceria.
7
TILÁPIA CROCANTE
Petiscos das Meninas - Maria Tilápia: filé de tilápia servido com couro e rabo pururucados. Acompanha banana-da-terra, couve, manga e molho da casa. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 99 (prato para duas pessoas). Endereço: Rua Ocidente, 106. Mais informações: (27) 99616-3223 e @petiscosdasmeninas.
8
FARTURA
Recanto das Estrelas - Riquezas do mar: arroz de mariscos com lagosta, camarão VG, mexilhão, polvo e anéis de lula gratinados na manteiga. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 249,90 (prato para duas pessoas), R$ 349,90 (prato para quatro pessoas). Endereço: Avenida Atapoã, 400. Mais informações: (27) 99846-3170 e @recantodasestrelasoficial.
9
CESTINHA DE BACALHAU
Estação Primeira de Manguinhos - Bacalhau no Aconchego: bacalhau em lascas acondicionado em casquinha de massa e acompanhado por alho, cebola e pimentão caramelizados e brócolis. Quanto: R$ 30 (porção de degustação). Endereço: Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 591. Mais informações: (27) 3243-4181, 99527-7498 e @estacao_primeira_de_manguinhos.
10
PAELLA À BEIRA-MAR
Maresia's - Mariscada à la Paella: camarões VG e pequeno, mexilhão, siri, polvo e bacalhau, arroz de paella, ervilhas frescas, pimentões amarelo e vermelho, salsa, coentro, tomate, cebola, alho, açafrão espanhol, páprica picante e azeite. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 270 (prato para duas a três pessoas) e R$ 390 (prato para quatro a cinco pessoas). Endereço: Avenida Atapoã, 1 ou acesso pela Avenida Ceciliano Abel de Almeida, 592. Mais informações: (27) 99901-6448 e @espacomaresias.
11
OPÇÃO VEGANA
Ufofarm - Tempurá de Chicharro ou pastel de focaccia (vegano): filé de chicharro defumado na amescla empanado com fermentado de castanha de caju, molho de tahine com limão galego e mel de abelha uruçu-amarela. A opção vegana é o pastel de focaccia, uma massa de fermentação natural recheada com shiitake com alho negro e maionese de alho. Quanto: R$ 30 (porção de degustação). Endereço: Av. Deembargador Cassiano Castelo, 669 (Tatu do Bem). Mais informações: (27) 99796-7983 e @ufofarm_.
12
CAMARÃO CREMOSO
Restaurante Moqueca do Geraldo - Camarão no Trio: creme de batata baroa, inhame e aipim com requeijão cremoso, creme de leite e camarão. Acompanha arroz branco. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 138 (prato para duas pessoas). Endereço: Avenida Atapoã, 8, Manguinhos, Serra. Mais informações: @moquecadogeraldo. FOTO: Thatiane Almeida
13
MORANGO E BRIGADEIRO
Carmen Carloni Doceria - Sanduíche de Brownie: dois brownies recheados e cobertos com creme Ninho e morangos frescos (opcional com brigadeiro tradicional). Quanto: R$ 20 (porção de degustação). Endereço: Avenida August Saint Hillaire, 20. Mais informações: @chefcarmencarloni.
PROGRAMAÇÃO DO 1º FIM DE SEMANA
SEXTA-FEIRA (20/09)
- 18h - Abertura dos restaurantes e docerias
- 19h - Festim Petisco das Meninas
- 19h - Festim Casa do Mestre
- Das 12h às 17h: degustação nos restaurantes participantes e Jardineira Gourmet circulando pelo balneário
- 18h - Abertura dos restaurantes e docerias
- 19h - Festim Espaço Maresia's
- 19h - Festim Enseada de Manguinhos
- Das 12h às 17h - Degustação nos restaurantes participantes e Jardineira Gourmet circulando pelo balneário.
PROGRAMAÇÃO DO 2º FIM DE SEMANA
SEXTA-FEIRA (27/09)
- Restaurantes funcionam com o prato principal à noite
- Das 18h à 0h - Evento no restaurante Chico Bento com música, praça de alimentação, artesanato, área kids e outras atrações
- Das 12h às 17h - Degustação nos restaurantes participantes e jardineira gourmet circulando pelo balneário
- 18h - Abertura dos restaurantes e docerias
- Das 18h à 0h - Evento no restaurante Chico Bento com música, praça de alimentação, artesanato, área kids e outras atrações
- Das 12h às 17h - Degustação nos restaurantes participantes e jardineira gourmet circulando pelo balneário
- 17h - Encerramento.
17º FESTIVAL MANGUINHOS GOURMET
Quando: 20, 21, 22, 28 e 29 de setembro
Onde: restaurantes, cafeterias e docerias no balneário de Manguinhos, Serra
Realização: Associação Comercial Balneário de Manguinhos com apoio da Associação de Moradores do Balneário de Manguinhos (AMMAN), Aderes, Governo do Estado e Sebrae.
Mais informações: @manguinhosgourmet
Quando: 20, 21, 22, 28 e 29 de setembro
Onde: restaurantes, cafeterias e docerias no balneário de Manguinhos, Serra
Realização: Associação Comercial Balneário de Manguinhos com apoio da Associação de Moradores do Balneário de Manguinhos (AMMAN), Aderes, Governo do Estado e Sebrae.
Mais informações: @manguinhosgourmet