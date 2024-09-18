Manguinhos Gourmet: conheça os pratos e a programação do festival

1

INFLUÊNCIA PERUANA

Casa do Mestre - Ceviche do Mestre: budião, tempero verde, cebola roxa, tomate italiano, pimentões vermelho e amarelo, azeite e pimenta. Acompanha chips de batata doce. Quanto: R$ 30 (porção de degustação). Endereço: Rua Ocidente, 1. Mais informações: (27) 99637-6381, 99941-4441 e @casadomestre. FOTOS: Márcio Scheppa

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TOQUE ORIENTAL

Eco Manguinhos - Babaganoush, homus e coalhada com quibe de peixe. Quanto: R$ 30 (porção de degustação). Endereço: Rua Professor Geraldo Costa Alves, 1. Mais informações: @ecomanguinhos.

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MOQUEQUINHA GRATINADA

Empório do Caranguejo - Estica de Camarão: moqueca de camarão com musseline de milho, gratinado aos três queijos. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 185 (prato para duas pessoas). Endereço: Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 750. Mais informações: (27) 3079-1061 e @emporiodocaranguejo.

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SABORES DO MAR

Enseada de Manguinhos - Peixe à Belle Meunière com Camarão - Filé de peixe grelhado regado ao molho de camarão, acompanhado de arroz branco, farofa de banana-da-terra e crispy de alho-poró. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 69,90 (prato individual). Endereço: Avenida Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 3. Mais informações: (27) 99641-8917 e @enseadamanguinhos.

5

ARROZ À PORTUGUESA

Espaço Chico Bento - Bacalhau à Brás: bacalhau desfiado, alho-poró, cebola, ovo batido, batata palha e azeitona. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 76,90 o quilo (self-service). Endereço: Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 195. Mais informações: (27) 98131-8774 e @espacochicobento.manguinhos.

6

DOÇURA NA TAÇA

Mavi Sucrée - Meringata: taça com brownie Red Velvet, morangos frescos, geleia artesanal de frutas vermelhas, creme quatro leites, musse de Ninho e uma bola de sorvete à escolha. Quanto: R$ 20 (porção de degustação), R$ 35,90 (servido na taça). Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71. Mais informações: @mavisucree_doceria.

7

TILÁPIA CROCANTE

Petiscos das Meninas - Maria Tilápia: filé de tilápia servido com couro e rabo pururucados. Acompanha banana-da-terra, couve, manga e molho da casa. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 99 (prato para duas pessoas). Endereço: Rua Ocidente, 106. Mais informações: (27) 99616-3223 e @petiscosdasmeninas.

8

FARTURA

Recanto das Estrelas - Riquezas do mar: arroz de mariscos com lagosta, camarão VG, mexilhão, polvo e anéis de lula gratinados na manteiga. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 249,90 (prato para duas pessoas), R$ 349,90 (prato para quatro pessoas). Endereço: Avenida Atapoã, 400. Mais informações: (27) 99846-3170 e @recantodasestrelasoficial.

9

CESTINHA DE BACALHAU

Estação Primeira de Manguinhos - Bacalhau no Aconchego: bacalhau em lascas acondicionado em casquinha de massa e acompanhado por alho, cebola e pimentão caramelizados e brócolis. Quanto: R$ 30 (porção de degustação). Endereço: Avenida Desembargador Cassiano Castelo, 591. Mais informações: (27) 3243-4181, 99527-7498 e @estacao_primeira_de_manguinhos.

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PAELLA À BEIRA-MAR

Maresia's - Mariscada à la Paella: camarões VG e pequeno, mexilhão, siri, polvo e bacalhau, arroz de paella, ervilhas frescas, pimentões amarelo e vermelho, salsa, coentro, tomate, cebola, alho, açafrão espanhol, páprica picante e azeite. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 270 (prato para duas a três pessoas) e R$ 390 (prato para quatro a cinco pessoas). Endereço: Avenida Atapoã, 1 ou acesso pela Avenida Ceciliano Abel de Almeida, 592. Mais informações: (27) 99901-6448 e @espacomaresias.

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OPÇÃO VEGANA

Ufofarm - Tempurá de Chicharro ou pastel de focaccia (vegano): filé de chicharro defumado na amescla empanado com fermentado de castanha de caju, molho de tahine com limão galego e mel de abelha uruçu-amarela. A opção vegana é o pastel de focaccia, uma massa de fermentação natural recheada com shiitake com alho negro e maionese de alho. Quanto: R$ 30 (porção de degustação). Endereço: Av. Deembargador Cassiano Castelo, 669 (Tatu do Bem). Mais informações: (27) 99796-7983 e @ufofarm_.

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CAMARÃO CREMOSO

Restaurante Moqueca do Geraldo - Camarão no Trio: creme de batata baroa, inhame e aipim com requeijão cremoso, creme de leite e camarão. Acompanha arroz branco. Quanto: R$ 30 (porção de degustação), R$ 138 (prato para duas pessoas). Endereço: Avenida Atapoã, 8, Manguinhos, Serra. Mais informações: @moquecadogeraldo. FOTO: Thatiane Almeida

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MORANGO E BRIGADEIRO