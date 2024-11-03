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Cardápio variado

5 receitas práticas com salmão para o almoço de domingo

Veja como preparar pratos deliciosos com esse peixe versátil
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 11:35

Salmão com crosta de gergelim (Imagem: Nanisimova | Shutterstock)
Salmão com crosta de gergelim  Crédito: Nanisimova | Shutterstock
Devido ao sabor e à textura, o salmão é muito apreciado na composição de pratos. Rico em ômega 3 e vitaminas do complexo B e D, oferece inúmeros benefícios para o corpo e é uma excelente opção para variar o cardápio e sair da rotina.
Por isso, confira receitas simples e deliciosas com esse peixe para servir no almoço de domingo!

Salmão com crosta de gergelim

Ingredientes:

  • 1 filé de salmão
  • Suco de 1 limão
  • 2 claras de ovos
  • Sal, pimenta-do-reino moída e raspas de gengibre a gosto
  • 1 xícara de chá de gergelim preto
  • 1 xícara de chá de gergelim branco
  • Manteiga para fritar

Modo de preparo:

Retire a pele do salmão e fatie-o em tiras. Disponha sobre um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e as raspas de gengibre. Reserve. Em recipientes separados, coloque as claras de ovos e os gergelins. Após, passe os filés sobre as claras e depois no gergelim.
Disponha os filés sobre uma assadeira e leve à geladeira por 30 minutos. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Retire os filés da geladeira e disponha sobre a panela. Grelhe cada lado por 1 minuto. Sirva em seguida. 

Salmão ao molho de azeitonas

Ingredientes:

  • 4 filés de salmão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de azeitonas pretas fatiadas
  • 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 1/4 de xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 cebola picada
  • Raspas e suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha e cebolinha fresca picadas para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, raspas e suco de limão. Deixe descansar por 15 minutos para absorver os sabores. Aqueça uma frigideira grande com 1 colher de azeite de oliva em fogo médio-alto. Coloque os filés de salmão com a pele para baixo e cozinhe por cerca de 3-4 minutos de cada lado, ou até que estejam dourados por fora e cozidos por dentro. Retire da frigideira e reserve.
Na mesma frigideira, adicione a outra colher de sopa de azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até que fiquem dourados e perfumados. Acrescente o vinho branco e deixe ferver por alguns minutos para reduzir o álcool. Adicione as azeitonas pretas e verdes, misturando bem. Reduza o fogo para baixo e adicione o creme de leite fresco, mexendo até que o molho fique cremoso. Acerte o sal e a pimenta-do-reino.
Coloque os filés de salmão de volta na frigideira, regue com o molho e deixe cozinhar por mais 2 minutos, apenas para aquecer o peixe e integrá-lo ao molho. Finalize com salsinha e cebolinha picadas por cima.

Tartar de salmão

Ingredientes:

  • 500 g de filé de salmão sem pele e cortado em cubos 
  • 2 colheres de sopa de maionese
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • Raspas e suco de 1 limão
  • 1 maçã-verde picada
  • 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o salmão, a maionese, a mostarda, as raspas e o suco de limão e o azeite e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque a maçã-verde e a pimenta dedo-de-moça e mexa bem. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Retire da geladeira, regue novamente com azeite e sirva em seguida.
Salmão ao molho de maracujá (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)
Salmão ao molho de maracujá  Crédito: rocharibeiro | Shutterstock

Salmão ao molho maracujá

Ingredientes:

  • 600 g de salmão
  • Suco de 1 limão
  • Polpa de 2 maracujás
  • 120 ml de suco de maracujá concentrado
  • 1 1/2 colher de sopa de açúcar
  • 2 colheres de chá de amido de milho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Retire a pele do salmão e corte-o em tiras. Disponha os filés sobre uma assadeira e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o suco de maracujá e o amido de milho e misture.
Acrescente a polpa dos maracujás, o sal e o açúcar e mexa. Leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo, retire o salmão do forno, cubra com o molho e sirva em seguida.

Estrogonofe de salmão

Ingredientes:

  • 500 g de salmão cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 200 g de champignon fresco fatiado
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 xícara de chá de creme de leite fresco
  • 3 colheres de sopa de ketchup
  • 1 colher de sopa de mostarda dijon
  • 1 colher de sopa de molho inglês
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os cubos de salmão com sal e pimenta-do-reino. Deixe reservado por alguns minutos. Depois, em uma frigideira grande, aqueça a manteiga e o azeite de oliva em fogo médio. Adicione os cubos de salmão e cozinhe rapidamente até que fiquem levemente dourados por fora; não cozinhe demais para evitar que fiquem secos. Em seguida, retire o salmão da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, adicione a cebola e o alho, refogando até que fiquem macios e perfumados. Acrescente o champignon e refogue até que soltem a água e fiquem dourados.
Depois, adicione o vinho branco à frigideira e deixe ferver por alguns minutos. Acrescente o ketchup , a mostarda dijon e o molho inglês. Misture bem até obter um molho homogêneo. Após, reduza o fogo e adicione o creme de leite fresco, mexendo até que o molho fique cremoso e aveludado.
Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, volte os cubos de salmão para a frigideira, misturando delicadamente para que se integrem ao molho. Cozinhe por mais 2-3 minutos, apenas para aquecer o salmão. Desligue o fogo e salpique salsinha por cima.

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