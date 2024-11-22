5 receitas de chás para ajudar a dormir

Chá de lavanda Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Após um dia agitado e repleto de compromissos, deitar na cama e desfrutar de uma boa noite de sono é o desejo de muitos. No entanto, desligar a mente nem sempre é uma tarefa fácil, e a insônia pode ser um grande obstáculo para noites tranquilas.

Para evitar este problema, os chás surgem como uma excelente alternativa, oferecendo diversas opções com propriedades sedativas leves e calmantes.

Abaixo, confira cinco receitas de chás para te ajudar a dormir!

Chá de lavanda

Ingredientes:

10 g de folhas de lavanda secas

500 ml de água

Xilitol para adoçar

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a lavanda e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de erva-de-são-joão

Ingredientes:

1 colher de chá de erva-de-são-joão seca

250 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as ervas-de-são-joão, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá de maracujá

Ingredientes:

1 litro de água

Sementes e polpa de 1 maracujá

5 cravos-da-Índia

2 canelas em paus

1 maçã sem sementes e cortada em pedaços

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe e sirva em seguida.

Chá de arruda Crédito: Patty Orly | Shutterstock

Chá de arruda

1 colher de chá de folhas secas de arruda

250 ml de água

Xilitol para adoçar

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as secas de arruda, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de tília

Ingredientes:

1/2 colher de chá de flores de tília secas

200 ml de água

Xilitol para adoçar

Modo de preparo: