5 receitas de chás para ajudar a dormir

Após um dia agitado e repleto de compromissos, deitar na cama e desfrutar de uma boa noite de sono é o desejo de muitos. No entanto, desligar a mente nem sempre é uma tarefa fácil, e a insônia pode ser um grande obstáculo para noites tranquilas.
Para evitar este problema, os chás surgem como uma excelente alternativa, oferecendo diversas opções com propriedades sedativas leves e calmantes.
Abaixo, confira cinco receitas de chás para te ajudar a dormir!
Chá de lavanda
Ingredientes:
- 10 g de folhas de lavanda secas
- 500 ml de água
- Xilitol para adoçar
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a lavanda e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.
Chá de erva-de-são-joão
Ingredientes:
- 1 colher de chá de erva-de-são-joão seca
- 250 ml de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as ervas-de-são-joão, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com o mel e sirva em seguida.
Chá de maracujá
Ingredientes:
- 1 litro de água
- Sementes e polpa de 1 maracujá
- 5 cravos-da-Índia
- 2 canelas em paus
- 1 maçã sem sementes e cortada em pedaços
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe e sirva em seguida.
Chá de arruda
- 1 colher de chá de folhas secas de arruda
- 250 ml de água
- Xilitol para adoçar
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as secas de arruda, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.
Chá de tília
Ingredientes:
- 1/2 colher de chá de flores de tília secas
- 200 ml de água
- Xilitol para adoçar
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 2 minutos e desligue o fogo. Adicione as flores secas de tília, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com o xilitol e sirva em seguida.