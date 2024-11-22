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Noite tranquila

5 receitas de chás para ajudar a dormir

Aprenda a preparar infusões deliciosas com propriedades calmantes para relaxar a mente e o corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 17:44

Chá de lavanda (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Chá de lavanda Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Após um dia agitado e repleto de compromissos, deitar na cama e desfrutar de uma boa noite de sono é o desejo de muitos. No entanto, desligar a mente nem sempre é uma tarefa fácil, e a insônia pode ser um grande obstáculo para noites tranquilas.
Para evitar este problema, os chás surgem como uma excelente alternativa, oferecendo diversas opções com propriedades sedativas leves e calmantes.
Abaixo, confira cinco receitas de chás para te ajudar a dormir!

Chá de lavanda

Ingredientes:

  • 10 g de folhas de lavanda secas
  • 500 ml de água
  • Xilitol para adoçar

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Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a lavanda e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de erva-de-são-joão

Ingredientes:

  • 1 colher de chá de erva-de-são-joão seca
  • 250 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as ervas-de-são-joão, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá de maracujá

Ingredientes:

  • 1 litro de água
  • Sementes e polpa de 1 maracujá
  • 5 cravos-da-Índia
  • 2 canelas em paus
  • 1 maçã sem sementes e cortada em pedaços

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe e sirva em seguida.
Chá de arruda (Imagem: Patty Orly | Shutterstock)
Chá de arruda Crédito: Patty Orly | Shutterstock

Chá de arruda

  • 1 colher de chá de folhas secas de arruda
  • 250 ml de água
  • Xilitol para adoçar

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as secas de arruda, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de tília

Ingredientes:

  • 1/2 colher de chá de flores de tília secas
  • 200 ml de água
  • Xilitol para adoçar

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 2 minutos e desligue o fogo. Adicione as flores secas de tília, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e transfira para uma xícara. Adoce com o xilitol e sirva em seguida.

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