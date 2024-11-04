5 chás termogênicos com canela para inserir na dieta

Adicionar bebidas quentes à alimentação diária pode ser uma maneira eficaz de estimular o metabolismo. A canela, em especial, possui propriedades termogênicas que auxiliam na queima de calorias e no controle dos níveis de glicose no sangue. Para aproveitar suas vantagens, confira 5 chás termogênicos para inserir na dieta!
Chá de canela com laranja
Ingredientes:
- 2 canelas em pau
- 5 rodelas de laranja
- 1 colher de sopa de mel
- 500 ml de água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e a canela e ferva em fogo médio por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione a laranja e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adicione o mel e sirva em seguida.
Chá de canela com gengibre e limão
Ingredientes:
- 1 canela em pau
- 1 pedaço de gengibre fresco cortado em fatias finas
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de mel
- 500 ml de água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água, a canela e o gengibre. Leve ao fogo médio e, assim que ferver, reduza o fogo para baixo e deixe a mistura cozinhar por 10 minutos, mantendo a panela semitampada para concentrar os aromas. Após, desligue o fogo e adicione o suco de limão, mexendo bem. Coe o chá, adicione o mel e sirva quente.
Chá de canela com hibisco e cravo-da-índia
Ingredientes:
- 1 canela em pau
- 1 colher de sopa de flores de hibisco secas
- 2 cravos-da-índia
- 1 colher de chá de suco de laranja
- 500 ml de água
Modo de preparo:
Aqueça a água em uma panela em fogo médio até começar a formar pequenas bolhas no fundo, antes de ferver. Acrescente a canela e os cravos-da-índia e deixe em infusão por cerca de 5 minutos em fogo baixo. Em seguida, desligue o fogo e adicione as flores de hibisco, deixando a mistura descansar por mais 5 minutos com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de laranja. Sirva ainda quente.
Chá de canela com maçã e pimenta-caiena
Ingredientes:
- 1 canela em pau
- 1 maçã cortada em cubos
- 1 pitada de pimenta-caiena
- 1 colher de chá de mel
- 500 ml de água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água, a canela e os cubos de maçã. Em seguida, leve ao fogo médio. Após começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, acrescente a pimenta-caiena e o mel e mexa bem. Coe o chá para remover os pedaços de maçã e sirva quente.
Chá de canela com chá verde e anis-estrelado
Ingredientes:
- 1 canela em pau
- 1 anis-estrelado
- 1 colher de chá de folhas de chá verde
- 500 ml de água
Modo de preparo:
Aqueça a água em uma panela até quase ferver, mas sem deixar borbulhar completamente (temperatura de cerca de 80°C). Em uma xícara grande, coloque a canela, o anis-estrelado e as folhas de chá verde. Despeje a água quente sobre os ingredientes e cubra a xícara com um pires, deixando em infusão por 5 minutos. Depois, coe o chá e sirva imediatamente.