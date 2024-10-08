5 receitas de chás com hibisco para ajudar a emagrecer

O hibisco pode auxiliar no processo de emagrecimento devido às suas propriedades diuréticas, antioxidantes e termogênicas. O seu chá, em especial, ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo, reduzindo o inchaço e a retenção de líquidos. Além disso, seus antioxidantes combatem os radicais livres e promovem a saúde celular, enquanto seus ácidos orgânicos e polifenóis ajudam a acelerar o metabolismo, promovendo a queima de gordura.
Por isso, abaixo, confira cinco receitas de chás com hibisco para ajudar a emagrecer!
Chá de hibisco com especiarias
Ingredientes:
- 1 l de água
- 2 colheres de sopa de hibisco
- 4 canelas em pau
- 2 rodelas de gengibre
- 5 anises-estrelados
- 1 colher de sopa de maçã desidratada
Modo de preparo:
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, coloque todos os ingredientes e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida .
Chá de cavalinha com hibisco
Ingredientes:
- 5 colheres de sopa de cavalinha
- 3 colheres de sopa de hibisco
- 2 canelas em pau
- 1 l de água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e a canela. Leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, acrescente a cavalinha e o hibisco. Desligue o fogo e tampe a panela por até 10 minutos. Coe e beba uma xícara do chá 30 minutos antes de cada refeição.
Chá de hibisco com morango
Ingredientes:
- 1/2 xícara de chá de morangos fatiados
- 3 colheres de sopa de hibisco
- 3 canelas em pau
- 3 anises-estrelados
- 1 l de água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione todos os ingredientes. Ferva por 7 minutos. Desligue o fogo e tampe a panela por até 5 minutos. Coe e sirva em seguida .
Chá de hibisco com limão
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de hibisco
- 500 ml de água
- Suco de 1 limão
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione o hibisco. Tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.
Chá de hibisco com hortelã
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de hibisco
- 500 ml de água
- 6 folhas de hortelã fresca
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione o hibisco e a hortelã. Tampe a panela por até 5 minutos. Coe e sirva em seguida.