5 receitas de chás com hibisco para ajudar a emagrecer

Chá de hibisco com especiarias Crédito: Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock

O hibisco pode auxiliar no processo de emagrecimento devido às suas propriedades diuréticas, antioxidantes e termogênicas. O seu chá, em especial, ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo, reduzindo o inchaço e a retenção de líquidos. Além disso, seus antioxidantes combatem os radicais livres e promovem a saúde celular, enquanto seus ácidos orgânicos e polifenóis ajudam a acelerar o metabolismo, promovendo a queima de gordura.

Por isso, abaixo, confira cinco receitas de chás com hibisco para ajudar a emagrecer!

Chá de hibisco com especiarias

Ingredientes:

1 l de água

2 colheres de sopa de hibisco

4 canelas em pau

2 rodelas de gengibre

5 anises-estrelados

1 colher de sopa de maçã desidratada

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, coloque todos os ingredientes e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida .

Chá de cavalinha com hibisco

Ingredientes:

5 colheres de sopa de cavalinha

3 colheres de sopa de hibisco

2 canelas em pau

1 l de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e a canela. Leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, acrescente a cavalinha e o hibisco. Desligue o fogo e tampe a panela por até 10 minutos. Coe e beba uma xícara do chá 30 minutos antes de cada refeição.

Chá de hibisco com morango Crédito: Imagem: Fuzull Hanum | Shutterstock

Chá de hibisco com morango

Ingredientes:

1/2 xícara de chá de morangos fatiados

3 colheres de sopa de hibisco

3 canelas em pau

3 anises-estrelados

1 l de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione todos os ingredientes. Ferva por 7 minutos. Desligue o fogo e tampe a panela por até 5 minutos. Coe e sirva em seguida .

Chá de hibisco com limão

Ingredientes:

1 colher de sopa de hibisco

500 ml de água

Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione o hibisco. Tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

Chá de hibisco com hortelã

Ingredientes:

1 colher de sopa de hibisco

500 ml de água

6 folhas de hortelã fresca

Modo de preparo: