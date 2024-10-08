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Saudável

5 receitas de chás com hibisco para ajudar a emagrecer

Veja como preparar bebidas que auxiliam na redução do inchaço e aceleram o metabolismo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 16:36

Chá de hibisco com especiarias (Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock)
Chá de hibisco com especiarias Crédito: Imagem: Leka Talamoni | Shutterstock
O hibisco pode auxiliar no processo de emagrecimento devido às suas propriedades diuréticas, antioxidantes e termogênicas. O seu chá, em especial, ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo, reduzindo o inchaço e a retenção de líquidos. Além disso, seus antioxidantes combatem os radicais livres e promovem a saúde celular, enquanto seus ácidos orgânicos e polifenóis ajudam a acelerar o metabolismo, promovendo a queima de gordura.
Por isso, abaixo, confira cinco receitas de chás com hibisco para ajudar a emagrecer!

Chá de hibisco com especiarias

Ingredientes:

  • 1 l de água
  • 2 colheres de sopa de hibisco
  • 4 canelas em pau
  • 2 rodelas de gengibre
  • 5 anises-estrelados
  • 1 colher de sopa de maçã desidratada

Modo de preparo:

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, coloque todos os ingredientes e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida .

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Chá de cavalinha com hibisco

Ingredientes:

  • 5 colheres de sopa de cavalinha
  • 3 colheres de sopa de hibisco
  • 2 canelas em pau
  • 1 l de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e a canela. Leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, acrescente a cavalinha e o hibisco. Desligue o fogo e tampe a panela por até 10 minutos. Coe e beba uma xícara do chá 30 minutos antes de cada refeição.
Chá de hibisco com morango (Imagem: Fuzull Hanum | Shutterstock)
Chá de hibisco com morango Crédito: Imagem: Fuzull Hanum | Shutterstock

Chá de hibisco com morango

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de morangos fatiados
  • 3 colheres de sopa de hibisco
  • 3 canelas em pau
  • 3 anises-estrelados
  • 1 l de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione todos os ingredientes. Ferva por 7 minutos. Desligue o fogo e tampe a panela por até 5 minutos. Coe e sirva em seguida .

Chá de hibisco com limão

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de hibisco
  • 500 ml de água
  • Suco de 1 limão

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Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione o hibisco. Tampe a panela e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

Chá de hibisco com hortelã

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de hibisco
  • 500 ml de água
  • 6 folhas de hortelã fresca

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e adicione o hibisco e a hortelã. Tampe a panela por até 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

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