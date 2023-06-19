Saúde

5 chás desintoxicantes para começar a semana

Confira como preparar receitas saudáveis que auxiliam no funcionamento do corpo e ajudam a eliminar peso
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 12:25

O chá detox desempenha um papel importante na desintoxicação do organismo e na promoção de um estilo de vida saudável. Uma de suas principais vantagens é a capacidade de auxiliar no processo de eliminação de toxinas acumuladas no corpo, resultantes de uma alimentação pouco saudável. Além disso, o chá detox pode contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a prevenir doenças. Seu consumo regular também pode auxiliar na perda de peso, uma vez que acelera o metabolismo, facilitando a queima de gorduras.
A seguir, confira como preparar chás desintoxicantes para começar bem a semana!

Chá de hortelã e gengibre

Ingredientes

  • 1/2 l de água
  • 5 folhas de hortelã
  • 2 rodelas de gengibre

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo, coloque as folhas de hortelã e tampe a panela. Retire a tampa depois de 10 minutos, coe e beba ainda quente .

Chá de laranja com gengibre

Ingredientes

  • 1 dente de alho
  • 1 fatia de gengibre
  • Casca de 1 laranja
  • 1 canela em pau
  • 1 colher de chá de folhas de hortelã picadas
  • 300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a casca da laranja, o alho, o gengibre e a canela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã e tampe a panela por 10 minutos. Coe e sirva a seguir.
Imagem Edicase Brasil
Chá de maçã com canela (Imagem: nblx | Shutterstock) Crédito:

Chá de maçã com canela

Ingredientes

  • 3 maçãs cortadas em rodelas
  • 3 rodelas de limão
  • 2 canelas em pau
  • 5 cravos-da-índia
  • 5 anises-estrelados
  • 1 pitada de noz-moscada
  • 1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as maçãs, a canela, a noz-moscada, os cravos-da-índia, os anises-estrelados e as rodelas de limão. Leve ao fogo médio e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo e deixe o chá repousar por 10 minutos. Coe antes de servir.

Chá de abacaxi com carqueja

Ingredientes

  • Casca de 1/2 abacaxi
  • Casca de 1 laranja
  • 1 colher de sopa de carqueja
  • 1 colher de sopa de gengibre em pó
  • 1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre e a casca do abacaxi e da laranja. Leve ao fogo médio e deixe ferver por 3 minutos. Depois, desligue o fogo e acrescente a carqueja. Tampe a panela e deixe o chá repousar por 5 minutos. Coe antes de servir.

Chá de alecrim com limão

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de alecrim fresco
  • 3 cravos-da-índia
  • Suco de 1/2 limão
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o alecrim e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio e ferva por 10 minutos. Após, desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá abafar por 5 minutos. Coe a bebida, acrescente o suco de limão e sirva a seguir.

