5 chás desintoxicantes para começar a semana

O chá detox desempenha um papel importante na desintoxicação do organismo e na promoção de um estilo de vida saudável. Uma de suas principais vantagens é a capacidade de auxiliar no processo de eliminação de toxinas acumuladas no corpo, resultantes de uma alimentação pouco saudável. Além disso, o chá detox pode contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a prevenir doenças. Seu consumo regular também pode auxiliar na perda de peso, uma vez que acelera o metabolismo, facilitando a queima de gorduras.
A seguir, confira como preparar chás desintoxicantes para começar bem a semana!
Chá de hortelã e gengibre
Ingredientes
- 1/2 l de água
- 5 folhas de hortelã
- 2 rodelas de gengibre
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, desligue o fogo, coloque as folhas de hortelã e tampe a panela. Retire a tampa depois de 10 minutos, coe e beba ainda quente .
Chá de laranja com gengibre
Ingredientes
- 1 dente de alho
- 1 fatia de gengibre
- Casca de 1 laranja
- 1 canela em pau
- 1 colher de chá de folhas de hortelã picadas
- 300 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, a casca da laranja, o alho, o gengibre e a canela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã e tampe a panela por 10 minutos. Coe e sirva a seguir.
Chá de maçã com canela
Ingredientes
- 3 maçãs cortadas em rodelas
- 3 rodelas de limão
- 2 canelas em pau
- 5 cravos-da-índia
- 5 anises-estrelados
- 1 pitada de noz-moscada
- 1 l de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, as maçãs, a canela, a noz-moscada, os cravos-da-índia, os anises-estrelados e as rodelas de limão. Leve ao fogo médio e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo e deixe o chá repousar por 10 minutos. Coe antes de servir.
Chá de abacaxi com carqueja
Ingredientes
- Casca de 1/2 abacaxi
- Casca de 1 laranja
- 1 colher de sopa de carqueja
- 1 colher de sopa de gengibre em pó
- 1 l de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, o gengibre e a casca do abacaxi e da laranja. Leve ao fogo médio e deixe ferver por 3 minutos. Depois, desligue o fogo e acrescente a carqueja. Tampe a panela e deixe o chá repousar por 5 minutos. Coe antes de servir.
Chá de alecrim com limão
Ingredientes
- 1 colher de sopa de alecrim fresco
- 3 cravos-da-índia
- Suco de 1/2 limão
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, o alecrim e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio e ferva por 10 minutos. Após, desligue o fogo, tampe a panela e deixe o chá abafar por 5 minutos. Coe a bebida, acrescente o suco de limão e sirva a seguir.