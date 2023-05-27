Bons aliados

5 chás funcionais para ajudar a eliminar peso no outono

Os chás também  ajudam na hidratação do organismo e auxiliam no funcionamento intestinal
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 10:00

Além de serem uma ótima opção para os dias mais frios, os chás também podem auxiliar na perda de peso e ajudar no bom funcionamento do corpo. Por isso, confira 5 receitas de chás funcionais que serão grandes aliados na sua dieta!

CHÁ TERMOGÊNICO

  • Ingredientes: 

  • 1/2 l de água
  • 2 canelas em pau
  • Cascas de 4 maçãs
  • 1 lasca de gengibre

  • Modo de preparo:
  • Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio. Deixe ferver por aproximadamente 8 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

CHÁ PARA ACELERAR O METABOLISMO 

  • Ingredientes:

  • 1 cravo-da-índia
  • 3 canelas em pau
  • 3 colheres de sopa de gengibre ralado
  • 1 l de água

  • Modo de preparo:
  • Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio. Deixe ferver por aproximadamente 8 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

CHÁ REDUTOR DE MEDIDAS 

  • Ingredientes:

  • 1 l de água
  • 5 rodelas de gengibre
  • 3 paus de canela

  • Modo de preparo:
  • Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio. Deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Chá antioxidante: ideal para tomar no inverno (Imagem: Lika Mostov | Shutterstock) Crédito:

CHÁ ANTIOXIDANTE 

  • Ingredientes:

  • 1 l de água
  • Cascas e bagos de 4 romãs
  • 2 canelas em pau
  • 3 anises-estrelados
  • Suco de 1/2 limão

  • Modo de preparo:
  • Em uma panela com água, adicione as cascas e os bagos de romã, as canelas e os anises-estrelados. Leve ao fogo e, assim que levantar fervura, desligue. Tampe o chá e deixe abafar por 10 minutos. Após isso, coe a bebida, acrescente o suco do limão e sirva ainda quente. Dica: se preferir, sirva o chá com os paus de canela e uma rodela de limão.

CHÁ DE ABACAXI COM HORTELÃ 

  • Ingredientes: 

  • Casca de um abacaxi
  • 1 l de água
  • 6 folhas de hortelã
  • 1 canela em pau
  • Adoçante a gosto

  • Modo de preparo:
  • Em uma panela, coloque as cascas do abacaxi e água e ferva por aproximadamente dez minutos em fogo médio. Em seguida, desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã para dar sabor. Tampe e deixe por mais cinco minutos, descansando. Após, basta coar, adoçar e consumir.

Veja Também

Conheça os riscos dos anabolizantes para a saúde

7 alimentos que ajudam a desinflamar o corpo

5 exercícios de pilates para aumentar a disposição e o foco

