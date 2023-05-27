5 chás funcionais para ajudar a eliminar peso no outono

Além de serem uma ótima opção para os dias mais frios, os chás também podem auxiliar na perda de peso e ajudar no bom funcionamento do corpo. Por isso, confira 5 receitas de chás funcionais que serão grandes aliados na sua dieta!
CHÁ TERMOGÊNICO
- Ingredientes:
- 1/2 l de água
- 2 canelas em pau
- Cascas de 4 maçãs
- 1 lasca de gengibre
- Modo de preparo:
- Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio. Deixe ferver por aproximadamente 8 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
CHÁ PARA ACELERAR O METABOLISMO
- Ingredientes:
- 1 cravo-da-índia
- 3 canelas em pau
- 3 colheres de sopa de gengibre ralado
- 1 l de água
- Modo de preparo:
- Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio. Deixe ferver por aproximadamente 8 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
CHÁ REDUTOR DE MEDIDAS
- Ingredientes:
- 1 l de água
- 5 rodelas de gengibre
- 3 paus de canela
- Modo de preparo:
- Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio. Deixe ferver por aproximadamente 5 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.
CHÁ ANTIOXIDANTE
- Ingredientes:
- 1 l de água
- Cascas e bagos de 4 romãs
- 2 canelas em pau
- 3 anises-estrelados
- Suco de 1/2 limão
- Modo de preparo:
- Em uma panela com água, adicione as cascas e os bagos de romã, as canelas e os anises-estrelados. Leve ao fogo e, assim que levantar fervura, desligue. Tampe o chá e deixe abafar por 10 minutos. Após isso, coe a bebida, acrescente o suco do limão e sirva ainda quente. Dica: se preferir, sirva o chá com os paus de canela e uma rodela de limão.
CHÁ DE ABACAXI COM HORTELÃ
- Ingredientes:
- Casca de um abacaxi
- 1 l de água
- 6 folhas de hortelã
- 1 canela em pau
- Adoçante a gosto
- Modo de preparo:
- Em uma panela, coloque as cascas do abacaxi e água e ferva por aproximadamente dez minutos em fogo médio. Em seguida, desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã para dar sabor. Tampe e deixe por mais cinco minutos, descansando. Após, basta coar, adoçar e consumir.