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Cuidados

Conheça os riscos dos anabolizantes para a saúde

Entre os efeitos colaterais pode ocorrer o aumento de acne, queda de cabelo, distúrbios de sono, agressividade, ataques de ira, alucinações, engrossamento da voz e surgimento de pelos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 08:00

Não é de hoje que o uso de anabolizantes nas academias brasileiras preocupa os profissionais do esporte e da área da saúde. Com o objetivo de aumentar a competitividade com a melhora da performance, ganhar músculos e definição rápida e curar lesões de forma mais ágil, muitas pessoas optam por ingerir esteroides androgênicos anabólicos, os famosos anabolizantes, sem a real noção do perigo disso em excesso.

Efeitos colaterais dos anabolizantes

Derivados principalmente do hormônio testosterona , os anabolizantes atuam no crescimento celular e nos tecidos corporais, como o ósseo e o muscular. Dentre os diversos efeitos colaterais provocados por eles, podemos destacar aumento de acne, queda de cabelo, distúrbios de sono, agressividade, ataques de ira, alucinações, engrossamento da voz e surgimento de pelos
No caso das mulheres, ainda há a irregularidade no ciclo menstrual. Nos homens, pode ocorrer calvície. Nos adolescentes, os efeitos podem ser ainda mais devastadores, pois o produto pode comprometer o crescimento ósseo, além de interferir no desenvolvimento sexual.
Imagem Edicase Brasil
Para alguns pacientes, o uso de anabolizantes pode ter consequências negativas (Imagem: tsyhun | Shutterstock) Crédito:

Riscos à saúde

De acordo com a endocrinologista e metabologista Paula Pires, o uso correto desses suplementos para pessoas saudáveis não oferece riscos à saúde . Contudo, para alguns pacientes, eles podem ter consequências ruins. “A dextrose tem alto índice glicêmico, por isso seu pico de insulina será rápido, o que é prejudicial para pacientes com diabetes e acima do peso”, revela a especialista.
“Como acontece com a bulimia e anorexia, esta prática está associada à insatisfação com a imagem corporal e [a] comportamentos obsessivos, sendo que estes, muitas vezes, precisam ser encarados como uma doença psicológica a ser tratada”, completa.

Procure um médico e seja mais saudável

Os efeitos dos anabolizantes são rápidos e comprovados. Porém, o uso dessas drogas pode ser extremamente nocivo à saúde, chegando a causar embolia pulmonar e outros sintomas graves. Por isso, Paula Pires afirma que devemos combater a busca por resultados imediatos de corpos esculturais e investir em um estilo de vida saudável , com alimentação balanceada e atividades físicas regulares, evitando os efeitos devastadores de drogas que interferem no desempenho.

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