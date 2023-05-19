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Disposição

5 exercícios de pilates para aumentar a disposição e o foco

A atividade física é fundamental para aumentar a energia, a disposição, a concentração e o bom humor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 14:16

Quando o nosso corpo apresenta cansaço, dores, indisposição e estresse, é um sinal de que precisamos cuidar dele. A atividade física é fundamental para aumentar a energia, a disposição, a concentração e o bom humor; algo que, consequentemente, traz melhorias significativas à vida profissional. Pensando nisso, a professora Josi Araújo, da Pure Pilates, indica cinco exercícios para melhorar o seu foco e aumentar o rendimento no trabalho. Confira!
5 exercícios de pilates para aumentar a disposição e o foco
A atividade física é fundamental para aumentar a energia, a disposição, a concentração e o bom humor Crédito:

1. Exercício para alongamento de cadeia posterior e mobilidade de coluna

Sentado, com a coluna ereta, pernas estendidas e braços estendidos à frente, realize movimento de levar os braços à frente e retornar mobilizando a coluna.Faça o movimento sincronizado com a respiração. Realize de 8 a 10 repetições.
Imagem Edicase Brasil
Exercício para alongamento de cadeia posterior e mobilidade de coluna(Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Crédito:
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Exercício para alongamento de cadeia posterior e mobilidade de coluna (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Crédito:

2. Swan: exercício para mobilidade de coluna e fortalecimento

Deite-se de barriga para baixo e coloque as mãos apoiadas embaixo dos ombros. Eleve a cabeça e levante o tronco para cima estendendo os braços, realizando a força no tríceps. Realize o movimento de 8 a 10 repetições.
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Exercício para mobilidade de coluna e fortalecimento (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Crédito:
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Exercício para mobilidade de coluna e fortalecimento (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Crédito:

3. Roll Up: exercício para mobilizar coluna, fortalecer abdominal e alongar cadeia posterior

Deite-se de costas e coloque os braços estendidos acima da cabeça e mantenha as pernas estendidas, enrole a coluna lentamente, com os braços acompanhando a linha da orelha, levando-os para frente em direção aos pés. Desenrole lentamente mantendo os ombros relaxados.
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Exercício para mobilizar coluna, fortalecer abdominal e alongar cadeia posterior (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Crédito:
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Exercício para mobilizar coluna, fortalecer abdominal e alongar cadeia posterior (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Crédito:

4. Double Leg Stretch: exercício de fortalecimento abdominal

Deite-se de costas com os ombros e as escápulas elevadas do solo, joelhos flexionados a 90 graus e braços estendidos com as mãos na altura dos joelhos, leve os braços acima da cabeça e as pernas para frente, estendendo-as, sem movimentar o tronco.
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Exercício de fortalecimento abdominal (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Crédito:
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Exercício de fortalecimento abdominal (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Crédito:

5. Double Straight Leg: exercício de fortalecimento reto abdominal, iliopsoas, reto femoral e para alongar cadeia posterior

Deite-se de costas com os ombros e as escápulas elevadas do solo, mãos atrás da cabeça, quadril a 90 graus e joelhos estendidos. Estenda as pernas e, depois, retorne à posição inicial.
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Exercício de fortalecimento reto abdominal, iliopsoas, reto femoral e para alongar cadeia posterior (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Crédito:
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Exercício de fortalecimento reto abdominal, iliopsoas, reto femoral e para alongar cadeia posterior (Imagem: Reprodução digital | @purepilatesbr) Crédito:

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