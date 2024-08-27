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Tá frio!

5 chás deliciosos e práticos para os dias frios

Veja como preparar receitas quentinhas para aproveitar no inverno
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 08:44

Imagem Edicase Brasil
Chá de hibisco com framboesa e hortelã  Crédito: Marina Rich | Shutterstock
Em meio ao frio do inverno, poucas coisas são tão reconfortantes quanto uma xícara de chá. Originária da China, essa tradição milenar se espalhou pelo mundo, ganhando variações e significados em diferentes culturas. No Japão, por exemplo, a bebida é o centro de uma cerimônia que celebra a simplicidade e a harmonia, enquanto, na Inglaterra, o famoso “chá das cinco” se tornou um ritual social indispensável. Ainda, a ciência confirma propriedades que vão além do conforto, ajudando a melhorar o metabolismo e até a acalmar a mente.
Sendo assim, confira 5 receitas de chás deliciosos e práticos para os dias frios abaixo!

Chá de hibisco com framboesa e hortelã

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de hibisco seco
  • 1 xícara de chá de framboesas frescas ou congeladas
  • 1 xícara de chá de folhas frescas de hortelã
  • 600 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Quando a água ferver, adicione o hibisco e as framboesas. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por 8 minutos. Adicione as folhas de hortelã e desligue o fogo. Tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.

Chá de casca de abacaxi

Ingredientes

  • Casca de 1 abacaxi higienizada e picada
  • 5 cravos-da-índia
  • 1 canela em pau
  • 10 folhas de hortelã
  • 1,5 litro de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cascas de abacaxi, os cravos-da-índia, a canela e as folhas de hortelã. Adicione a água e leve ao fogo alto. Ferva por 5 minutos e, em seguida, coe. Sirva quente.

Chá de frutas

Ingredientes

  • 1/2 maçã picada
  • 1/4 de pêssego cortado em fatias finas
  • Casca de 1 tangerina
  • Sementes de 1/2 romã
  • 500 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo. Assim que a água começar a ferver, reduza o fogo para médio e adicione a maçã , o pêssego, a casca de tangerina e as sementes de romã. Deixe ferver por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Retire do fogo e deixe o chá descansar por mais 5 minutos com a panela tampada. Depois, coe o chá, adoce com mel e sirva quente.
Imagem Edicase Brasil
Chá de limão e capim-santo Crédito: Elvita salman | Shutterstock

Chá de limão e capim-santo

Ingredientes

  • 300 ml de água
  • 1 punhado de capim-santo
  • 1 pedaço pequeno de gengibre descascado e cortado
  • 1 rodela de limão com casca
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o capim-santo, o gengibre e a rodela de limão. Reduza o fogo e deixe ferver por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Após, desligue o fogo e tampe a panela, deixando o chá em infusão por mais 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva quente ou morno.

Chá de laranja e camomila

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 1 laranja descascada, sem sementes e cortada em pedaços
  • 2 colheres de sopa de camomila
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione os pedaços de laranja e mexa bem. Reduza o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos. Após, desligue o fogo e adicione a camomila. Tampe a panela e deixe o chá descansar por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva quente.

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