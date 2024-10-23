Saúde

3 receitas de chá de oliveira para ajudar a combater a gordura abdominal

Aprenda a preparar infusões deliciosas com essa erva para perder peso de forma saudável
Portal Edicase

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 15:36

Chá de oliveira com gengibre e limão (Imagem: Picture Partners | Shutterstock)
A oliveira é uma planta conhecida não só pela produção de azeitonas e azeite, mas também por suas folhas, que podem ser utilizadas no preparo de chás. Essa erva contém substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, como a oleuropeína, que aceleram o metabolismo e ajudam a reduzir o acúmulo de gordura abdominal.
Além disso, é famosa por favorecer a circulação sanguínea e controlar os níveis de glicose no sangue, prevenindo o diabetes e protegendo o coração​. A seguir, veja como aproveitar as propriedades das folhas de oliveira no preparo de chás deliciosos e funcionais!

Chá de oliveira com gengibre e limão

Ingredientes:

  • 3 ramos de folhas de hortelã
  • 3 rodelas de gengibre sem casca
  • 20 folhas de oliveira secas
  • Suco de 1 limão
  • 1 l de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione os demais ingredientes, exceto o suco de limão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adicione o suco de limão. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de oliveira com cavalinha para combater gordura abdominal

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de folhas de oliveira secas
  • 1 colher de sopa de cavalinha seca
  • 250 ml de água
  • Xilitol a gosto para adoçar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, desligue o fogo, coloque as ervas em uma xícara e cubra com a água. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Passado esse tempo, coe o chá e adoce com xilitol. Sirva em seguida.
Chá de oliveira com canela (Imagem: lisa-skvo | Shutterstock)
Chá de oliveira com canela  Crédito: lisa-skvo | Shutterstock

Chá de oliveira com canela

Ingredientes:

  • 20 folhas de oliveira secas
  • 3 canelas em paus
  • 1 litro de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de oliveira e a canela e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por cinco minutos. Passado esse tempo, coe o chá e adoece com mel. Sirva em seguida.

