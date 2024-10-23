3 receitas de chá de oliveira para ajudar a combater a gordura abdominal

A oliveira é uma planta conhecida não só pela produção de azeitonas e azeite, mas também por suas folhas, que podem ser utilizadas no preparo de chás. Essa erva contém substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, como a oleuropeína, que aceleram o metabolismo e ajudam a reduzir o acúmulo de gordura abdominal.
Além disso, é famosa por favorecer a circulação sanguínea e controlar os níveis de glicose no sangue, prevenindo o diabetes e protegendo o coração. A seguir, veja como aproveitar as propriedades das folhas de oliveira no preparo de chás deliciosos e funcionais!
Chá de oliveira com gengibre e limão
Ingredientes:
- 3 ramos de folhas de hortelã
- 3 rodelas de gengibre sem casca
- 20 folhas de oliveira secas
- Suco de 1 limão
- 1 l de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione os demais ingredientes, exceto o suco de limão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adicione o suco de limão. Adoce com mel e sirva em seguida.
Chá de oliveira com cavalinha para combater gordura abdominal
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de folhas de oliveira secas
- 1 colher de sopa de cavalinha seca
- 250 ml de água
- Xilitol a gosto para adoçar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, desligue o fogo, coloque as ervas em uma xícara e cubra com a água. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Passado esse tempo, coe o chá e adoce com xilitol. Sirva em seguida.
Chá de oliveira com canela
Ingredientes:
- 20 folhas de oliveira secas
- 3 canelas em paus
- 1 litro de água
- Mel para adoçar
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de oliveira e a canela e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por cinco minutos. Passado esse tempo, coe o chá e adoece com mel. Sirva em seguida.