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Perda de peso

3 receitas de chá de cavalinha para incluir na dieta

Aprenda a preparar versões deliciosas e diferentes dessa infusão para emagrecer com saúde
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 15:36

Chá de cavalinha com laranja (Imagem: OKcamera | Shutterstock)
Chá de cavalinha com laranja  Crédito: OKcamera | Shutterstock
O chá de cavalinha é uma infusão cada vez mais popular entre aqueles que buscam complementar a dieta com opções naturais e saudáveis. Rico em minerais como silício, potássio e cálcio, ele é conhecido por suas propriedades diuréticas, antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a eliminar toxinas e reduzem a retenção de líquidos​. Além disso, contribui para a saúde do sistema imunológico e auxilia na perda de peso.
Para incluir essa infusão na dieta, há diversas opções saborosas, que combinam a erva com ingredientes que potencializam o seu efeito. Abaixo, confira algumas opções!

Chá de cavalinha com laranja

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de cavalinha seca
  • 250 ml de água
  • Suco de 1 laranja
  • Mel e rodelas de laranja a gosto

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7 benefícios do chá de cavalinha e como usá-lo com segurança

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e reserve. Adicione a cavalinha e as rodelas de laranja. Deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e junte o suco de laranja. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de cavalinha com limão e casca de abacaxi

Ingredientes:

  • 1 litro de água
  • 4 colheres de sopa de cavalinha
  • Casca de 1 abacaxi higienizada
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • Xilitol a gosto

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque o gengibre, o abacaxi e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Acrescente a cavalinha, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e junte o suco de limão. Adoce com xilitol e sirva em seguida.
Chá de cavalinha com chá verde (Imagem: KatharinaRau | Shutterstock)
Chá de cavalinha com chá verde  Crédito: KatharinaRau | Shutterstock

Chá de cavalinha com chá verde

Ingredientes:

  • 1 colher de sopa de cavalinha seca
  • 1 colher de sopa de folhas de chá verde
  • 250 ml de água
  • Mel a gosto

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a cavalinha e as folhas de chá verde. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

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