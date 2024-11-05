3 receitas de chá de cavalinha para incluir na dieta

Chá de cavalinha com laranja Crédito: OKcamera | Shutterstock

O chá de cavalinha é uma infusão cada vez mais popular entre aqueles que buscam complementar a dieta com opções naturais e saudáveis. Rico em minerais como silício, potássio e cálcio, ele é conhecido por suas propriedades diuréticas, antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a eliminar toxinas e reduzem a retenção de líquidos​. Além disso, contribui para a saúde do sistema imunológico e auxilia na perda de peso.

Para incluir essa infusão na dieta, há diversas opções saborosas, que combinam a erva com ingredientes que potencializam o seu efeito. Abaixo, confira algumas opções!

Chá de cavalinha com laranja

Ingredientes:

1 colher de sopa de cavalinha seca

250 ml de água

Suco de 1 laranja

Mel e rodelas de laranja a gosto

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e reserve. Adicione a cavalinha e as rodelas de laranja. Deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e junte o suco de laranja. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de cavalinha com limão e casca de abacaxi

Ingredientes:

1 litro de água

4 colheres de sopa de cavalinha

Casca de 1 abacaxi higienizada

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de gengibre ralado

Xilitol a gosto

Modo de preparo:

Em uma chaleira, coloque o gengibre, o abacaxi e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Acrescente a cavalinha, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e junte o suco de limão. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de cavalinha com chá verde Crédito: KatharinaRau | Shutterstock

Chá de cavalinha com chá verde

Ingredientes:

1 colher de sopa de cavalinha seca

1 colher de sopa de folhas de chá verde

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo: