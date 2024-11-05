3 receitas de chá de cavalinha para incluir na dieta

O chá de cavalinha é uma infusão cada vez mais popular entre aqueles que buscam complementar a dieta com opções naturais e saudáveis. Rico em minerais como silício, potássio e cálcio, ele é conhecido por suas propriedades diuréticas, antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a eliminar toxinas e reduzem a retenção de líquidos. Além disso, contribui para a saúde do sistema imunológico e auxilia na perda de peso.
Para incluir essa infusão na dieta, há diversas opções saborosas, que combinam a erva com ingredientes que potencializam o seu efeito. Abaixo, confira algumas opções!
Chá de cavalinha com laranja
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de cavalinha seca
- 250 ml de água
- Suco de 1 laranja
- Mel e rodelas de laranja a gosto
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e reserve. Adicione a cavalinha e as rodelas de laranja. Deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e junte o suco de laranja. Adoce com mel e sirva em seguida.
Chá de cavalinha com limão e casca de abacaxi
Ingredientes:
- 1 litro de água
- 4 colheres de sopa de cavalinha
- Casca de 1 abacaxi higienizada
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de gengibre ralado
- Xilitol a gosto
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque o gengibre, o abacaxi e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Acrescente a cavalinha, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e junte o suco de limão. Adoce com xilitol e sirva em seguida.
Chá de cavalinha com chá verde
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de cavalinha seca
- 1 colher de sopa de folhas de chá verde
- 250 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo:
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a cavalinha e as folhas de chá verde. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.