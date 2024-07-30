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Chás

7 benefícios do chá de cavalinha e como usá-lo com segurança

Veja como essa bebida pode favorecer o organismo e ajudar na prevenção de doenças
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 jul 2024 às 15:50

Publicado em 30 de Julho de 2024 às 15:50

Imagem Edicase Brasil
O chá de cavalinha é um aliado natural para a saúde Crédito: Shutterstock
A cavalinha é uma planta medicinal conhecida cientificamente como Equisetum arvense . É facilmente identificada por suas folhas finas e aspecto que lembra uma cauda de cavalo, o que justifica seu nome popular. O seu chá é amplamente apreciado por potenciais benefícios para a saúde. Abaixo, confira alguns deles!

1. Diurético natural

O chá de cavalinha é um potente diurético, ajudando a aumentar a produção de urina e promovendo a eliminação de toxinas do corpo. Isso pode ser especialmente útil para pessoas com retenção de líquidos ou problemas urinários.
“Para alguns, a retenção hídrica acontece depois de uma grande refeição ou bebida, enquanto, para outros, é apenas uma parte desconfortável da vida cotidiana. Hábitos de vida desregulados, como falta de sono e atividade física insuficiente, também podem estar relacionados”, afirma a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

2. Potente antioxidante

Os flavonoides presentes na cavalinha têm propriedades antioxidantes, ajudando a combater os radicais livres e reduzir o estresse oxidativo no corpo. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

3. Melhora a digestão

O chá de cavalinha pode ser um aliado valioso para a digestão. Suas propriedades diuréticas e a presença de compostos que ajudam a regular o trânsito intestinal podem aliviar problemas como indigestão e constipação.
De acordo com o gastroenterologista Ronaldo Carneiro Santos, a prisão de ventre, algumas vezes, pode estar associada a hábitos de vida com baixa ingestão de líquido e de fibras na dieta e falta de  atividade física  regular. Mas, pode também estar ligada a outros fatores. “O uso de determinados medicamentos, quadros como a depressão e ansiedade, doenças metabólicas como o diabetes e o hipotireoidismo, além de doenças neurológicas”, explica.

4. Reduz o colesterol

A saúde cardiovascular pode ser favorecida pelo consumo regular de chá de cavalinha. Isso porque esta planta pode ajudar a reduzir os níveis elevados de colesterol LDL (ruim) no sangue. Esse efeito é possível devido às propriedades antioxidantes e ao potencial de melhora da circulação sanguínea proporcionado pelos compostos presentes na planta.
O cardiologista Adalberto Lorga Filho explica que o maior problema dos níveis altos de colesterol, em relação às arritmias cardíacas, é de predispor e aumentar a ocorrência de infarto do miocárdio, o qual, frequentemente, cursa com arritmias cardíacas graves. “Dessa forma, do ponto de vista clínico e preventivo, mantendo-se baixos os níveis sanguíneos de colesterol, reduzimos indiretamente a ocorrência de arritmias cardíacas”, afirma.
Imagem Edicase Brasil
O chá de cavalinha ajuda a fortalecer o sistema imunológico  Crédito: Shutterstock

5. Fortalece o sistema imunológico

A vitamina C, nutriente encontrado na cavalinha, ajuda a fortalecer as defesas do corpo contra doenças e infecções. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha.

6. Controle da pressão alta

A ingestão do chá de cavalinha, aliado a hábitos de vida saudáveis, pode ajudar a baixar a pressão arterial em pessoas com hipertensão leve a moderada. Isso acontece porque a planta trata-se de um diurético natural. Todavia, o seu consumo prolongado pode levar ao descontrole da pressão arterial.
“A hipertensão arterial não diagnosticada ou não tratada pode levar a consequências fatais. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e diabetes são as principais consequências da doença”, alerta Allan Cembranel, cardiologista do Hospital Alvorada.

7. Apoia a saúde do fígado

O fígado desempenha um papel crucial na desintoxicação do corpo, e o chá de cavalinha pode auxiliar nesse processo. Suas propriedades desintoxicantes ajudam a promover a saúde do órgão ao apoiar a eliminação de toxinas e a manutenção de suas funções vitais.
“Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas ”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz, pós-graduado em Nutrologia e medicina do esporte e especializado em emagrecimento e longevidade.

Usando o chá de cavalinha com segurança

Embora o chá de cavalinha ofereça inúmeros benefícios à saúde, é importante consumi-lo com cautela e de maneira adequada para evitar efeitos adversos.
  • Dosagem recomendada: a dosagem recomendada é de 2 a 3 xícaras de chá por dia. Evite consumir em excesso para prevenir a perda de minerais importantes, como potássio e magnésio.
  • Evite o uso prolongado: o uso prolongado do chá de cavalinha pode causar deficiência de tiamina (vitamina B1). É recomendado fazer pausas no consumo após 2 a 3 semanas de uso contínuo.
  • Contraindicações: gestantes, lactantes e pessoas com problemas renais graves devem evitar o consumo do chá de cavalinha.
  • Interações medicamentosas: o chá de cavalinha pode interagir com medicamentos diuréticos, anticoagulantes e anti-hipertensivos. Se você faz uso de algum desses remédios, consulte seu médico antes de consumir.
“É importante ter em mente que cada pessoa é única e que as reações individuais podem variar. O recomendado é o consumo moderado para a maioria das ervas. É preciso não exagerar na quantidade, pois algumas substâncias presentes nas plantas podem ter efeitos colaterais em grandes quantidades”, explica Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.

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