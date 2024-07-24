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Bebida benéfica

7 benefícios do chá de hibisco e como usá-lo com segurança

Veja como o consumo regular desta bebida pode ajudar a melhorar a saúde e contribuir para um estilo de vida mais saudável
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 jul 2024 às 17:12

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 17:12

Imagem Edicase Brasil
O chá de hibisco é uma bebida repleta de benefícios para a saúde  Crédito: Shutterstock
O chá de hibisco, feito a partir das flores da planta Hibiscus sabdariffa , é uma bebida amplamente apreciada por seu sabor levemente ácido e sua cor vibrante. Muito além de ser uma escolha refrescante, essa infusão oferece uma série de benefícios para a saúde, tornando-se um aliado valioso para quem busca um estilo de vida mais saudável.
“Chás de ervas em infusão são fontes de compostos bioativos, que associados a hábitos de vida saudáveis oferecem benefícios à saúde de forma geral”, diz Isabela Xavier, nutricionista consultora da Leão Alimentos e Bebidas
Confira, a seguir, benefícios surpreendentes do chá de hibisco e dicas importantes sobre como consumi-lo de maneira segura e eficaz!

1. Auxilia na perda de peso

O chá de hibisco é conhecido por suas propriedades diuréticas, que ajudam a eliminar o excesso de líquidos do corpo. Além disso, conforme pesquisa do Departamento de Química (DQI) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), esta bebida impede parte da absorção do açúcar (carboidrato) e da gordura dos alimentos, auxiliando no controle de peso .

2. Reduz o colesterol

O chá de hibisco pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e aumentar os níveis de colesterol bom (HDL), contribuindo para a saúde cardiovascular.
O cardiologista Adalberto Lorga Filho explica que o maior problema dos níveis altos de colesterol, em relação às arritmias cardíacas, é de predispor e aumentar a ocorrência de infarto do miocárdio, o qual, frequentemente, cursa com arritmias cardíacas graves. “Dessa forma, do ponto de vista clínico e preventivo, mantendo-se baixos os níveis sanguíneos de colesterol, reduzimos indiretamente a ocorrência de arritmias cardíacas”, afirma.

3. Rico em antioxidantes

Os antioxidantes presentes no chá de hibisco, como flavonoides e ácidos orgânicos, ajudam a combater os radicais livres no corpo. Isso ajuda a prevenir o envelhecimento precoce e a proteger contra várias doenças crônicas.
“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

4. Controla a pressão arterial

O consumo regular de chá de hibisco, aliado a hábitos de vida saudáveis, pode ajudar a baixar a pressão arterial em pessoas com hipertensão leve a moderada. Seus compostos antioxidantes e anti-inflamatórios ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, promovendo uma melhor circulação.
“A hipertensão arterial não diagnosticada ou não tratada pode levar a consequências fatais. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e diabetes são as principais consequências da doença”, alerta Allan Cembranel, cardiologista do Hospital Alvorada.
Imagem Edicase Brasil
O chá de hibisco melhora a digestão e alivia a constipação graças às suas propriedades diuréticas e digestivas Crédito: Shutterstock

5. Melhora a digestão

As propriedades diuréticas e digestivas do chá de hibisco ajudam a manter o trato digestivo saudável. Ele pode ajudar a aliviar a constipação e melhorar a função intestinal, promovendo uma digestão mais eficiente .
Segundo o gastroenterologista Ronaldo Carneiro Santos, a prisão de ventre, algumas vezes, pode estar associada a hábitos de vida com baixa ingestão de líquido e de fibras na dieta e falta de  atividade física  regular. Mas, pode também estar ligada a outros fatores. “O uso de determinados medicamentos, quadros como a depressão e ansiedade, doenças metabólicas como o diabetes e o hipotireoidismo, além de doenças neurológicas”, explica.

6. Fortalece o sistema imunológico

O chá de hibisco é rico em vitamina C , um nutriente essencial para ajudar a fortalecer o sistema imunológico. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

7. Propriedade desintoxicantes

O chá de hibisco possui efeito diurético, que contribui para a eliminação de líquidos e toxinas acumuladas, promovendo uma limpeza natural do corpo. “Os chás potencializam os benefícios específicos de cada planta e com as catequinas, substâncias encontradas nestas, ainda ajudam no processo de desintoxicação”, diz o farmacêutico homeopata Jamar Tejada.

Como usar o chá de hibisco com segurança

Embora o chá de hibisco seja benéfico, é importante consumi-lo com moderação e seguir algumas orientações para evitar efeitos adversos:
  • Dosagem recomendada: consuma no máximo 3 xícaras de chá de hibisco por dia. Quantidades excessivas podem levar à hipotensão (pressão arterial baixa) e desequilíbrio eletrolítico.
  • Gravidez e amamentação: mulheres grávidas ou que estão amamentando devem evitar o consumo de chá de hibisco, pois ele pode afetar os níveis hormonais e, potencialmente, o desenvolvimento fetal.
  • Interações medicamentosas: pessoas que tomam medicamentos para hipertensão, diuréticos ou medicamentos que afetam os níveis de açúcar no sangue devem consultar um médico antes de consumir chá de hibisco regularmente.
  • Alergias e sensibilidades: algumas pessoas podem ser alérgicas ao hibisco. Se você sentir qualquer reação adversa, como coceira, inchaço ou dificuldade para respirar, interrompa o uso imediatamente e procure orientação médica.
Outro fator importante é a quantidade de planta utilizada em  um chá : “O maior cuidado é em relação à quantidade de planta que será utilizada, para que não se consuma em excesso ou em quantidade menor do que é recomendado. O ideal é uma colher de sobremesa, ou a quantidade prescrita e/ou indicada da(s) erva(s)”, alerta a nutricionista Viviane Pereira. 

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