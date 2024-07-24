Veja como praticar atividade física com segurança na gravidez

A prática de atividade física é benéfica durante a gravidez Crédito: Shutterstock

A gravidez é um período de mudanças significativas no corpo e na saúde da mulher, marcando uma fase de intensas transformações físicas e emocionais. Durante esses nove meses, o corpo da gestante se adapta para nutrir e proteger o bebê em desenvolvimento, o que pode levar a dúvidas e preocupações sobre diversos aspectos da rotina, incluindo a prática de atividade física.

De acordo com Felipe Kutianski, especialista em fisiologia do exercício e fundador da plataforma de treinos Onbody, é possível praticar exercícios físicos durante a gravidez. “Desde que sejam tomados os devidos cuidados e seguidas as orientações adequadas, a atividade física pode ser o melhor remédio para uma gestação saudável”, afirma.

Benefícios para mãe e bebê

Segundo ele, a prática de atividade física durante a gestação pode beneficiar a saúde da mulher de diversas maneiras. “Mulheres que mantêm uma rotina ativa têm menos chances de desenvolver diabetes gestacional, hipertensão e depressão pós-parto. Além disso, os exercícios ajudam a aliviar dores nas costas, melhoram a qualidade do sono e aumentam a disposição”, destaca.

Além dos benefícios para as mamães, a prática de exercícios físicos durante esse período traz inúmeras vantagens para o bebê. “Bebês de mães ativas tendem a nascer com peso adequado e apresentam menor risco de obesidade na infância, além de melhores índices de desenvolvimento neuromotor”, aponta o especialista.

Alguns exercícios físicos são mais recomendados para as gestantes Crédito: Shutterstock

Atividades físicas para gestantes

Estudos recentes do American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) sugerem que mulheres grávidas devem buscar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, o equivalente a 30 minutos por dia com uma frequência de cinco vezes na semana.

“Atividades como caminhada rápida, natação, ciclismo estacionário, musculação, funcional, calistenia e até mesmo crossfit são geralmente seguras, desde que supervisionadas por um profissional de educação física”, exemplifica Felipe Kutianski.

Atenção com a frequência cardíaca

No entanto, monitorar a pressão arterial e os batimentos cardíacos durante os exercícios na gravidez é fundamental. De acordo com a Sociedade Canadense de Ginecologia e Obstetras, é recomendado que as gestantes mantenham a frequência cardíaca máxima de 140 batimentos por minuto durante a atividade física.

“Esse limite da frequência cardíaca pode ser ultrapassado, dependendo do nível de condicionamento físico individual e das recomendações médicas. O importante é que a gestante consiga baixar rápido os batimentos e faça uma recuperação de esforço também acelerada”, explica o especialista, fazendo referência aos estudos do ACOG.

Quando executado da forma correta, sob orientação profissional e com acompanhamento e autorização do obstetra , o exercício físico moderado pode ajudar ainda a manter a pressão arterial sob controle, o que é benéfico para prevenir complicações como a pré-eclâmpsia.