Treino para coxa: veja 3 exercícios para fortalecer e definir

Agachamento com halter. Crédito: Shutterstock

Se você deseja pernas mais torneadas e saudáveis, provavelmente já sabe que parte importante desse processo são os exercícios para as coxas. Para além da beleza, fortalecer essa parte do corpo é importante para a longevidade, uma vez que as coxas sustentam o peso do corpo e promovem estabilidade com outras musculaturas da perna; além de ajudar a potencializar os resultados de práticas físicas como a corrida.

André Felipe, especialista técnico da Bio Ritmo, explica que para fortalecer essas estruturas é necessário treinar com intensidade de moderada a alta. “O resultado depende de como e quanto tempo você realiza cada exercício. Mas é importante respeitar o próprio condicionamento físico, ou seja, ir em seu ritmo e não forçar para além para chegar mais rápido nos resultados, pois isso pode levar a dores e lesões”.

Segundo o especialista, os benefícios de realizar exercícios para as coxas são muitos, e incluem maior fortalecimento da parte inferior do corpo, maior equilíbrio e maior controle durante exercícios em que há a necessidade de ficar em pé ou com o corpo inclinado.

Como deve ser o treino?

Segundo o especialista, o segredo é alternar exercícios monoarticulares (que movimentam apenas uma articulação durante sua execução) e multiarticulares (que movem mais de uma articulação quando executado). Dois exemplos de exercícios multiarticulares são os agachamentos e o leg press, velhos conhecidos de quem treina os membros inferiores. Já a cadeira e a mesa flexoras são exemplos de exercícios monoarticulares. As práticas aeróbicas, como corrida e bicicleta, não têm como característica o fortalecimento, mas, junto à alimentação equilibrada, contribuem para esse resultado.

É de extrema importância lembrar que, para chegar ao resultado ideal, é preciso treinar a perna inteira para haver equilíbrio entre todos os músculos do membro. “Trabalhar panturrilhas, por exemplo, também ajudará no retorno do sangue das pernas para a região central do corpo”, afirma André.

3 exercícios para as coxas