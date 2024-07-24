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Maior equilíbrio

Treino para coxa: veja 3 exercícios para fortalecer e definir

Fortalecer essa parte do corpo é importante para a longevidade, uma vez que as coxas sustentam o peso do corpo e promovem estabilidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2024 às 10:00

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 10:00

Agachamento com halter.
Agachamento com halter. Crédito: Shutterstock
Se você deseja pernas mais torneadas e saudáveis, provavelmente já sabe que parte importante desse processo são os exercícios para as coxas. Para além da beleza, fortalecer essa parte do corpo é importante para a longevidade, uma vez que as coxas sustentam o peso do corpo e promovem estabilidade com outras musculaturas da perna; além de ajudar a potencializar os resultados de práticas físicas como a corrida.
André Felipe, especialista técnico da Bio Ritmo, explica que para fortalecer essas estruturas é necessário treinar com intensidade de moderada a alta. “O resultado depende de como e quanto tempo você realiza cada exercício. Mas é importante respeitar o próprio condicionamento físico, ou seja, ir em seu ritmo e não forçar para além para chegar mais rápido nos resultados, pois isso pode levar a dores e lesões”. 
Segundo o especialista, os benefícios de realizar exercícios para as coxas são muitos, e incluem maior fortalecimento da parte inferior do corpo, maior equilíbrio e maior controle durante exercícios em que há a necessidade de ficar em pé ou com o corpo inclinado.

Como deve ser o treino?

Segundo o especialista, o segredo é alternar exercícios monoarticulares (que movimentam apenas uma articulação durante sua execução) e multiarticulares (que movem mais de uma articulação quando executado). Dois exemplos de exercícios multiarticulares são os agachamentos e o leg press, velhos conhecidos de quem treina os membros inferiores. Já a cadeira e a mesa flexoras são exemplos de exercícios monoarticulares. As práticas aeróbicas, como corrida e bicicleta, não têm como característica o fortalecimento, mas, junto à alimentação equilibrada, contribuem para esse resultado.
É de extrema importância lembrar que, para chegar ao resultado ideal, é preciso treinar a perna inteira para haver equilíbrio entre todos os músculos do membro. “Trabalhar panturrilhas, por exemplo, também ajudará no retorno do sangue das pernas para a região central do corpo”, afirma André.

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3 exercícios para as coxas

  1. Agachamento com halter. Em pé, com os pés paralelos e afastados na largura do quadril, segure um halter em cada mão. Realize um movimento como se fosse se sentar em uma cadeira invisível e retorne para a posição inicial. Não incline muito o tronco para frente e nem deixe os calcanhares saírem do chão.

  2. Afundo. Em pé, afaste os pés na largura do quadril, um na frente e o outro atrás. Apoie apenas a ponta do pé de trás no chão. Realize um movimento de colocar o joelho de trás no chão e volte à posição inicial. Tome cuidado para não deixar o pé de trás esticado e para não tirar o calcanhar do pé da frente do chão, evitando desequilíbrio e possível queda.

  3. Subida no banco. Para executar este exercício, você precisará de uma cadeira, um step ou um degrau de escada. Em pé, suba com uma perna e deixe a outra fora do apoio, no chão, flexionando a que está em cima. Quando for descer essa mesma perna, não a encoste no chão.

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