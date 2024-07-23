O que é calistenia, treino físico adotado por Ivete e Rodrigo Faro

Rodrigo Faro virou adepto aos treinos de calistenia. Crédito: Reprodução @rodrigofaro

A cantora Ivete Sangalo compartilhou com os seus seguidores nesta terça-feira (9) que aderiu à calistenia, uma prática que utiliza o peso do próprio corpo para fazer exercícios físicos . Segundo a artista, esta escolha a faz mais bonita e feliz.

"Essa é a galera da calistenia [se referindo a seus treinadores]. Eu estou começando a gostar disso, viu? De calistenia", ela disse em um vídeo publicado.

O apresentador Rodrigo Faro também virou adepto aos treinos de calistenia. Segundo Faro, os exercícios da modalidade o ajudaram a atingir 12% de gordura corporal, o que é considerado ideal para atletas.

A calistenia é um tipo de exercício que usa apenas o próprio peso do corpo. As barras e paralelas são os acessórios mais conhecidos nesse tipo de treinamento. "É um treinamento físico feito na maior parte do tempo com o peso corporal ou com poucos acessórios como a barra fixa e as barras paralelas. Alguns movimentos são oriundos da ginástica e outros do treinamento de força tradicional. O treino calistênico não utiliza máquinas ou equipamentos de uma academia convencional", explica Guilherme Leme, gerente técnico da Bio Ritmo.

O treino pode ser feito em qualquer lugar ou espaço, pois não necessita de máquinas e acessórios complexos. "Entre os benefícios, a prática melhora a força e a resistência muscular, melhora da flexibilidade, pode ser um grande aliado na perda de gordura corporal", diz.

Quais são os riscos?

O uso de vários grupos musculares ao mesmo tempo, é um dos principais benefícios da calistenia. "Esse é um benefício que leva a um maior gasto energético e melhor relação tempo-eficiência, pois mais grupos musculares são recrutados ao mesmo tempo", diz Guilherme Leme.