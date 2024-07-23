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Peso do corpo

O que é calistenia, treino físico adotado por Ivete e Rodrigo Faro

A calistenia é um tipo de exercício que usa apenas o próprio peso do corpo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

23 jul 2024 às 15:48

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 15:48

Rodrigo Faro
Rodrigo Faro  virou adepto aos treinos de calistenia. Crédito: Reprodução @rodrigofaro
A cantora Ivete Sangalo compartilhou com os seus seguidores nesta terça-feira (9) que aderiu à calistenia, uma prática que utiliza o peso do próprio corpo para fazer exercícios físicos. Segundo a artista, esta escolha a faz mais bonita e feliz.
"Essa é a galera da calistenia [se referindo a seus treinadores]. Eu estou começando a gostar disso, viu? De calistenia", ela disse em um vídeo publicado.
O apresentador Rodrigo Faro também virou adepto aos treinos de calistenia. Segundo Faro, os exercícios da modalidade o ajudaram a atingir 12% de gordura corporal, o que é considerado ideal para atletas.
A calistenia é um tipo de exercício que usa apenas o próprio peso do corpo. As barras e paralelas são os acessórios mais conhecidos nesse tipo de treinamento. "É um treinamento físico feito na maior parte do tempo com o peso corporal ou com poucos acessórios como a barra fixa e as barras paralelas. Alguns movimentos são oriundos da ginástica e outros do treinamento de força tradicional. O treino calistênico não utiliza máquinas ou equipamentos de uma academia convencional", explica Guilherme Leme, gerente técnico da Bio Ritmo.
O treino pode ser feito em qualquer lugar ou espaço, pois não necessita de máquinas e acessórios complexos. "Entre os benefícios, a prática melhora a força e a resistência muscular, melhora da flexibilidade, pode ser um grande aliado na perda de gordura corporal", diz.

Quais são os riscos?

O uso de vários grupos musculares ao mesmo tempo, é um dos principais benefícios da calistenia. "Esse é um benefício que leva a um maior gasto energético e melhor relação tempo-eficiência, pois mais grupos musculares são recrutados ao mesmo tempo", diz Guilherme Leme.
Pessoas de qualquer nível de aptidão física podem praticar a calistenia. O profissional conta que, quando bem orientado, o treinamento não traz nenhum risco. "Se o volume de treinamento ou a complexidade dos exercícios não forem adequados ao nível de aptidão do praticante, poderá trazer riscos de lesões musculares e articulares como qualquer outra prática esportiva mal orientada", ressalta.

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