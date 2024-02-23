Saiba o que é pneumonia, doença que levou Ivete Sangalo à internação

Ivete Sangalo foi internada Crédito: Reprodução @ivetesangalo

"Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem! Essa semana terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje, a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: Pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor", escreveu a cantora em seu Instagram.

Entenda a doença

A pneumonia é uma infecção respiratória que afeta os pulmões, pode ser causada por bactérias, vírus e fungos. “A pneumonia é uma infecção das vias aéreas inferiores. Ela pode ser viral ou bacteriana, e geralmente atinge o paciente quando o seu sistema imunológico está fraco. Pode ser causada por vírus, fungos ou bactérias", diz a pneumologista Jessica Polese.

A médica diz que a doença pode ser causada inicialmente por transmissão viral, já que temos o vírus circulando normalmente em ambientes, mas os quadros da infecção viral podem dar espaço para a infecção bacteriana. "Também podem ser adquiridas em hospitais, quando o paciente já está debilitado, por outra doença, e pode atingir pacientes novos ou idosos".

Dentre os principais sintomas da pneumonia estão febre, tosse, falta de ar, dor e/ou dificuldade para respirar, tosse com secreção, muco amarelado.

A pneumologista Milena Cerezoli destaca que nem sempre a tosse aparece como um sinal da pneumonia, portanto, é importante observar outros sintomas. “Em idosos, por exemplo, muitas vezes os únicos sinais são prostração, mudança do estado mental (podem ficar mais sonolentos ou mesmo agitados, confusos), redução do apetite e perda da capacidade de andar subitamente, ficando acamado”, detalha.

A médica ressalta que pacientes com múltiplas comorbidades ou que apresentem evolução do quadro com sinais de gravidade que precisem de internação, como confusão mental, redução da pressão arterial, insuficiência respiratória, necessidade de suporte ventilatório, bem como alterações de outros órgãos e grande extensão do acometimento pulmonar, estão entre os maiores riscos de óbito pela doença. “A pneumonia é um quadro potencialmente grave, com risco maior nos extremos de idade, ou seja, abaixo dos 5 e acima dos 65 anos”, alerta.