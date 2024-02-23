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Após maratona

Após Carnaval intenso, Ivete Sangalo é diagnosticada com pneumonia

Internada em um hospital de Salvador, a cantora tranquilizou os fãs nas redes sociais e disse que está sendo bem cuidada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 22:41

Ivete Sangalo foi internada
Ivete Sangalo foi internada com pneumonia Crédito: Reprodução @ivetesangalo
Ivete Sangalo, 51, está com pneumonia. Internada em um hospital de Salvador, a cantora tranquilizou os fãs nas redes sociais e disse que está sendo bem cuidada.
A rainha do axé revelou que sentiu mal-estar após o Carnaval intenso, que só terminou nesta semana. "Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem!", avisou Ivete.
"Terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira [20] não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje, a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor", escreveu a cantora.
Por conta da doença, ela precisou cancelar compromissos profissionais. Um deles foi sua participação no Navio da Xuxa.
Ivete ainda aproveitou a postagem para se desculpar com Xuxa e com os fãs pelo cancelamento: "Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela, toda a equipe, todos os fãs que dividiriam essa alegria comigo", lamentou.
Fãs, colegas e amigos desejaram as melhoras para a cantora. "Muito amor e uma excelente recuperação", escreveu Carla Perez. "Melhoras, Veveta!", desejou Joelma. "Melhoras, mainha! Já já você estará 100%, te amamos!", comentou Iza.

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