Alemão do Forró promete show gratuito em Aracruz se Raquele ganhar BBB 24

“Se ela ganhar o BBB 24, vamos fazer uma recepção em Aracruz. Será um pocket show, vamos fazer um barulho para ela”

Além de anunciar uma recepção na terra natal de Raquele, Alemão ainda compartilhou seu sentimento após ver sua música na casa mais vigiada do Brasil. “Que felicidade, que massa ver a minha música tocar no Big Brother Brasil a pedido da Raquele. Estamos muito na torcida por ela”, afirmou o cantor, que também revelou que ficou surpreso ao ver que outros brother conhecia seu hit.