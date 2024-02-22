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Tome forró

Alemão do Forró promete show gratuito em Aracruz se Raquele ganhar BBB 24

Na festa da líder Raquele, a produção do Big Brother colocou uma música do cantor de Linhares para tocar a pedido da capixaba
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 15:00

Alemão do Forró promete show gratuito em Aracruz se Raquele ganhar BBB 24
Alemão do Forró promete show gratuito em Aracruz se Raquele ganhar BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram/Divulgação
Após a capixaba Raquele pedir para tocar uma música de Alemão do Forró no BBB 24, o cantor de Linhares anunciou uma recepção para a doceira de Aracruz - com direito a pocket show - caso ela ganhe o programa. O artista conversou com HZ e contou em primeira mão a ideia sobre a festa no ES em caso de vitória da conterrânea.
“Se ela ganhar o BBB 24, vamos fazer uma recepção em Aracruz. Será um pocket show, vamos fazer um barulho para ela”
Além de anunciar uma recepção na terra natal de Raquele, Alemão ainda compartilhou seu sentimento após ver sua música na casa mais vigiada do Brasil. “Que felicidade, que massa ver a minha música tocar no Big Brother Brasil a pedido da Raquele. Estamos muito na torcida por ela”, afirmou o cantor, que também revelou que ficou surpreso ao ver que outros brother conhecia seu hit.
Na festa da capixaba, Beatriz e Matteus também curtiram e cantaram junto com Raquele a música do Rei do Forró. “O interessante é que outros brothers também estavam cantando e dançando. Eles conheciam. É muito legal ver o nosso estado ser representado”, disse Alemão.

VEJA O MOMENTO QUE RAQUELE PEDE MÚSICA DE ALEMÃO DO FORRÓ

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