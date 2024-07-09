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Musculação ou aeróbico: qual é melhor para emagrecer?

Para quem busca emagrecer de forma eficaz, é importante adotar uma combinação de exercícios que promovam tanto a queima de calorias quanto o fortalecimento muscular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2024 às 09:00

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 09:00

Musculação
A musculação não se resume apenas ao desenvolvimento muscular Crédito: Shutterstock
Na busca pela melhor forma de emagrecer, muitas pessoas se deparam com o dilema entre musculação e exercícios aeróbicos. Ambas as modalidades oferecem benefícios que podem contribuir significativamente para a perda de peso e para a saúde.
A musculação não se resume apenas ao desenvolvimento muscular. Segundo o educador físico Lucas Kuster, da Bodytech Vitória, ela também desempenha um papel crucial na aceleração do metabolismo. 
“Ao aumentar a massa muscular, o corpo passa a queimar mais calorias em repouso, fundamental para quem busca reduzir a gordura corporal de forma eficiente. Além disso, a musculação fortalece os ossos e melhora a saúde cardiovascular, o que pode ajudar a prevenir doenças no longo prazo”, ressalta.
Por outro lado, os exercícios aeróbicos são conhecidos por sua capacidade de queimar calorias durante a atividade física. Corrida, natação e ciclismo são excelentes para isso, além de promoverem uma melhoria significativa na resistência cardiovascular. Os aeróbicos também são ótimos para reduzir o estresse e melhorar o humor, graças à liberação de endorfinas durante o exercício.

Então, qual é a melhor escolha para emagrecer?

A resposta pode não ser simples. Para Kuster, uma abordagem integrada que combine musculação e exercícios aeróbicos, pode ser a mais recomendada. “Essa combinação não só maximiza a queima de calorias durante e após o exercício, mas também proporciona benefícios complementares para a saúde muscular e cardiovascular”, explica.
Lucas Kuster, educador físico
O educador físico Lucas Kuster fala sobre as diferenças das atividades Crédito: Divulgação
"O segredo para resultados eficazes reside na intensidade do treino. Tanto na musculação quanto nos aeróbicos, é essencial manter um nível desafiador de esforço para estimular o corpo a se adaptar e a queimar mais calorias ao longo do tempo"
Lucas Kuster - Educador físico
Portanto, ao invés de optar por uma única modalidade, considerar uma abordagem que tire proveito dos benefícios tanto da musculação quanto dos aeróbicos pode ser o caminho mais eficaz para alcançar objetivos de perda de peso e melhorar a saúde geral.
Para quem busca emagrecer de forma eficaz, é importante adotar uma combinação de exercícios que promovam tanto a queima de calorias quanto o fortalecimento muscular. Confira alguns exemplos de exercícios que podem ser incluídos em um programa de treino para perda de peso:
  • Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT). Exercícios como sprints, saltos, e burpees realizados em intervalos de alta intensidade seguidos por períodos de descanso ativo. Benefícios: queima muitas calorias em um curto período, aumenta o metabolismo, melhora a resistência cardiovascular.

  • Corrida ou Caminhada Rápida. Atividades aeróbicas como corrida ou caminhada em ritmo acelerado. Benefícios: queima calorias, melhora a resistência cardiovascular e pode ser adaptada para diferentes níveis de condicionamento físico.

  • Aulas de Aeróbica ou Dança. Aulas que combinam movimentos aeróbicos com música. Benefícios: queima calorias de forma divertida e motivadora, melhora a coordenação e o equilíbrio.

  • Natação. Uma excelente atividade aeróbica que trabalha todos os grupos musculares. Benefícios: baixo impacto nas articulações, queima calorias, melhora a resistência e a tonificação muscular.

  • Ciclismo. Pedalar em uma bicicleta estacionária ou ao ar livre. Benefícios: fortalece as pernas, queima calorias, melhora a resistência cardiovascular.

  • Treinamento de Resistência (Musculação). Exercícios com pesos, como agachamentos, levantamento de peso livre, flexões e abdominais. Benefícios: aumenta a massa muscular, acelera o metabolismo basal, promove a queima de calorias mesmo em repouso.

  • Pular corda. Atividade cardiovascular que pode ser realizada em qualquer lugar. Benefícios: queima muitas calorias, melhora a coordenação, a resistência e o condicionamento físico geral.

  • Ioga ou pilates. Embora não seja um exercício aeróbico intenso, o ioga e o pilates ajudam a melhorar a flexibilidade, força e equilíbrio. Benefícios: contribui para o relaxamento, melhora a postura e pode complementar outros tipos de exercícios na busca pela perda de peso.

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