Musculação ou aeróbico: qual é melhor para emagrecer?

Na busca pela melhor forma de emagrecer, muitas pessoas se deparam com o dilema entre musculação e exercícios aeróbicos. Ambas as modalidades oferecem benefícios que podem contribuir significativamente para a perda de peso e para a saúde.
A musculação não se resume apenas ao desenvolvimento muscular. Segundo o educador físico Lucas Kuster, da Bodytech Vitória, ela também desempenha um papel crucial na aceleração do metabolismo.
“Ao aumentar a massa muscular, o corpo passa a queimar mais calorias em repouso, fundamental para quem busca reduzir a gordura corporal de forma eficiente. Além disso, a musculação fortalece os ossos e melhora a saúde cardiovascular, o que pode ajudar a prevenir doenças no longo prazo”, ressalta.
Por outro lado, os exercícios aeróbicos são conhecidos por sua capacidade de queimar calorias durante a atividade física. Corrida, natação e ciclismo são excelentes para isso, além de promoverem uma melhoria significativa na resistência cardiovascular. Os aeróbicos também são ótimos para reduzir o estresse e melhorar o humor, graças à liberação de endorfinas durante o exercício.
Então, qual é a melhor escolha para emagrecer?
A resposta pode não ser simples. Para Kuster, uma abordagem integrada que combine musculação e exercícios aeróbicos, pode ser a mais recomendada. “Essa combinação não só maximiza a queima de calorias durante e após o exercício, mas também proporciona benefícios complementares para a saúde muscular e cardiovascular”, explica.
"O segredo para resultados eficazes reside na intensidade do treino. Tanto na musculação quanto nos aeróbicos, é essencial manter um nível desafiador de esforço para estimular o corpo a se adaptar e a queimar mais calorias ao longo do tempo"
Portanto, ao invés de optar por uma única modalidade, considerar uma abordagem que tire proveito dos benefícios tanto da musculação quanto dos aeróbicos pode ser o caminho mais eficaz para alcançar objetivos de perda de peso e melhorar a saúde geral.
Para quem busca emagrecer de forma eficaz, é importante adotar uma combinação de exercícios que promovam tanto a queima de calorias quanto o fortalecimento muscular. Confira alguns exemplos de exercícios que podem ser incluídos em um programa de treino para perda de peso:
- Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT). Exercícios como sprints, saltos, e burpees realizados em intervalos de alta intensidade seguidos por períodos de descanso ativo. Benefícios: queima muitas calorias em um curto período, aumenta o metabolismo, melhora a resistência cardiovascular.
- Corrida ou Caminhada Rápida. Atividades aeróbicas como corrida ou caminhada em ritmo acelerado. Benefícios: queima calorias, melhora a resistência cardiovascular e pode ser adaptada para diferentes níveis de condicionamento físico.
- Aulas de Aeróbica ou Dança. Aulas que combinam movimentos aeróbicos com música. Benefícios: queima calorias de forma divertida e motivadora, melhora a coordenação e o equilíbrio.
- Natação. Uma excelente atividade aeróbica que trabalha todos os grupos musculares. Benefícios: baixo impacto nas articulações, queima calorias, melhora a resistência e a tonificação muscular.
- Ciclismo. Pedalar em uma bicicleta estacionária ou ao ar livre. Benefícios: fortalece as pernas, queima calorias, melhora a resistência cardiovascular.
- Treinamento de Resistência (Musculação). Exercícios com pesos, como agachamentos, levantamento de peso livre, flexões e abdominais. Benefícios: aumenta a massa muscular, acelera o metabolismo basal, promove a queima de calorias mesmo em repouso.
- Pular corda. Atividade cardiovascular que pode ser realizada em qualquer lugar. Benefícios: queima muitas calorias, melhora a coordenação, a resistência e o condicionamento físico geral.
- Ioga ou pilates. Embora não seja um exercício aeróbico intenso, o ioga e o pilates ajudam a melhorar a flexibilidade, força e equilíbrio. Benefícios: contribui para o relaxamento, melhora a postura e pode complementar outros tipos de exercícios na busca pela perda de peso.