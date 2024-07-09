Musculação ou aeróbico: qual é melhor para emagrecer?

A musculação não se resume apenas ao desenvolvimento muscular Crédito: Shutterstock

Na busca pela melhor forma de emagrecer, muitas pessoas se deparam com o dilema entre musculação e exercícios aeróbicos. Ambas as modalidades oferecem benefícios que podem contribuir significativamente para a perda de peso e para a saúde.

A musculação não se resume apenas ao desenvolvimento muscular. Segundo o educador físico Lucas Kuster, da Bodytech Vitória, ela também desempenha um papel crucial na aceleração do metabolismo.

“Ao aumentar a massa muscular , o corpo passa a queimar mais calorias em repouso, fundamental para quem busca reduzir a gordura corporal de forma eficiente. Além disso, a musculação fortalece os ossos e melhora a saúde cardiovascular, o que pode ajudar a prevenir doenças no longo prazo”, ressalta.

Por outro lado, os exercícios aeróbicos são conhecidos por sua capacidade de queimar calorias durante a atividade física. Corrida, natação e ciclismo são excelentes para isso, além de promoverem uma melhoria significativa na resistência cardiovascular . Os aeróbicos também são ótimos para reduzir o estresse e melhorar o humor, graças à liberação de endorfinas durante o exercício.

Então, qual é a melhor escolha para emagrecer?

A resposta pode não ser simples. Para Kuster, uma abordagem integrada que combine musculação e exercícios aeróbicos, pode ser a mais recomendada. “Essa combinação não só maximiza a queima de calorias durante e após o exercício, mas também proporciona benefícios complementares para a saúde muscular e cardiovascular”, explica.

O educador físico Lucas Kuster fala sobre as diferenças das atividades Crédito: Divulgação

"O segredo para resultados eficazes reside na intensidade do treino. Tanto na musculação quanto nos aeróbicos, é essencial manter um nível desafiador de esforço para estimular o corpo a se adaptar e a queimar mais calorias ao longo do tempo" Lucas Kuster - Educador físico

Portanto, ao invés de optar por uma única modalidade, considerar uma abordagem que tire proveito dos benefícios tanto da musculação quanto dos aeróbicos pode ser o caminho mais eficaz para alcançar objetivos de perda de peso e melhorar a saúde geral.

Para quem busca emagrecer de forma eficaz, é importante adotar uma combinação de exercícios que promovam tanto a queima de calorias quanto o fortalecimento muscular. Confira alguns exemplos de exercícios que podem ser incluídos em um programa de treino para perda de peso: