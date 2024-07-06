Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Redução da ansiedade: 5 vantagens do ioga para a saúde e o bem-estar
Força e a flexibilidade

Redução da ansiedade: 5 vantagens do ioga para a saúde e o bem-estar

O método combina posturas físicas com técnicas de meditação e respiração, buscando promover o equilíbrio entre corpo, mente e espírito
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 jul 2024 às 08:00

Publicado em 06 de Julho de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
O ioga promove o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito  Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock
 Originário da Índia, o método combina posturas físicas com técnicas de meditação e respiração, buscando promover o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Além de melhorar a força e a flexibilidade, também ajuda a reduzir a ansiedade.
O ioga vai além de uma atividade física ou esportiva, simboliza a união integral do corpo e da mente. “Ao combinar posturas físicas, exercícios de respiração e meditação, pode-se melhorar o estado de saúde de maneira holística”, afirma Dana Ryan, especialista em atividade física, nutrição e bem-estar e diretora de desempenho esportivo, nutrição e educação na Herbalife.
A seguir, a especialista compartilha 5 benefícios do ioga para a rotina diária que vão transformar sua vida. Confira!

1. Ajuda a reduzir a ansiedade

Um dos princípios do ioga é focar na respiração consciente. Ao fazer várias respirações profundas, é possível acalmar o sistema nervoso e liberar a tensão muscular, reduzindo notavelmente os níveis de estresse e ansiedade.

2. Promove o autoconhecimento

O ioga promove uma conexão profunda entre a mente e o corpo, permitindo aos praticantes explorarem seus pensamentos, crenças e sentimentos com maior clareza e compreensão.
Imagem Edicase Brasil
A prática do yoga ajuda a melhorar a flexibilidade  Crédito: LightField Studios | Shutterstock

3. Melhora o estado físico

Ao realizar diferentes movimentos e alongamentos, o ioga promove a flexibilidade e a mobilidade articular, além de fortalecer os músculos e melhorar a resistência física.

4. Ajuda na qualidade do sono

Ao praticar ioga, é possível estimular o sistema nervoso parassimpático, que é parte do sistema nervoso autônomo. Quando ele está ativado, produzem-se respostas fisiológicas como a diminuição da frequência cardíaca, o relaxamento muscular, a melhora da digestão e a redução do estresse, facilitando o repouso e o sono.

5. Proporciona sensação de bem-estar

O ioga pode promover a liberação de endorfinas, neurotransmissores que podem gerar sensação de bem-estar e felicidade. Também pode favorecer a liberação da serotonina, conhecido como hormônio da felicidade, conduzindo a um melhor estado de ânimo no dia a dia.

Veja Também

Quanto tempo dura a gripe? Veja quando procurar ajuda médica

Perda de peso: veja 7 benefícios da lentilha para a saúde

PMMA: quais são os riscos de procedimentos com a substância

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados