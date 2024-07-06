Redução da ansiedade: 5 vantagens do ioga para a saúde e o bem-estar

O ioga promove o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Originário da Índia, o método combina posturas físicas com técnicas de meditação e respiração, buscando promover o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Além de melhorar a força e a flexibilidade, também ajuda a reduzir a ansiedade.

O ioga vai além de uma atividade física ou esportiva, simboliza a união integral do corpo e da mente. “Ao combinar posturas físicas, exercícios de respiração e meditação, pode-se melhorar o estado de saúde de maneira holística”, afirma Dana Ryan, especialista em atividade física, nutrição e bem-estar e diretora de desempenho esportivo, nutrição e educação na Herbalife.

A seguir, a especialista compartilha 5 benefícios do ioga para a rotina diária que vão transformar sua vida. Confira!

1. Ajuda a reduzir a ansiedade

Um dos princípios do ioga é focar na respiração consciente. Ao fazer várias respirações profundas, é possível acalmar o sistema nervoso e liberar a tensão muscular, reduzindo notavelmente os níveis de estresse e ansiedade.

2. Promove o autoconhecimento

O ioga promove uma conexão profunda entre a mente e o corpo, permitindo aos praticantes explorarem seus pensamentos, crenças e sentimentos com maior clareza e compreensão.

A prática do yoga ajuda a melhorar a flexibilidade Crédito: LightField Studios | Shutterstock

3. Melhora o estado físico

Ao realizar diferentes movimentos e alongamentos, o ioga promove a flexibilidade e a mobilidade articular, além de fortalecer os músculos e melhorar a resistência física.

4. Ajuda na qualidade do sono

Ao praticar ioga, é possível estimular o sistema nervoso parassimpático, que é parte do sistema nervoso autônomo. Quando ele está ativado, produzem-se respostas fisiológicas como a diminuição da frequência cardíaca, o relaxamento muscular, a melhora da digestão e a redução do estresse, facilitando o repouso e o sono.

5. Proporciona sensação de bem-estar