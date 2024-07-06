Redução da ansiedade: 5 vantagens do ioga para a saúde e o bem-estar

Originário da Índia, o método combina posturas físicas com técnicas de meditação e respiração, buscando promover o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Além de melhorar a força e a flexibilidade, também ajuda a reduzir a ansiedade.
O ioga vai além de uma atividade física ou esportiva, simboliza a união integral do corpo e da mente. “Ao combinar posturas físicas, exercícios de respiração e meditação, pode-se melhorar o estado de saúde de maneira holística”, afirma Dana Ryan, especialista em atividade física, nutrição e bem-estar e diretora de desempenho esportivo, nutrição e educação na Herbalife.
A seguir, a especialista compartilha 5 benefícios do ioga para a rotina diária que vão transformar sua vida. Confira!
1. Ajuda a reduzir a ansiedade
Um dos princípios do ioga é focar na respiração consciente. Ao fazer várias respirações profundas, é possível acalmar o sistema nervoso e liberar a tensão muscular, reduzindo notavelmente os níveis de estresse e ansiedade.
2. Promove o autoconhecimento
O ioga promove uma conexão profunda entre a mente e o corpo, permitindo aos praticantes explorarem seus pensamentos, crenças e sentimentos com maior clareza e compreensão.
3. Melhora o estado físico
Ao realizar diferentes movimentos e alongamentos, o ioga promove a flexibilidade e a mobilidade articular, além de fortalecer os músculos e melhorar a resistência física.
4. Ajuda na qualidade do sono
Ao praticar ioga, é possível estimular o sistema nervoso parassimpático, que é parte do sistema nervoso autônomo. Quando ele está ativado, produzem-se respostas fisiológicas como a diminuição da frequência cardíaca, o relaxamento muscular, a melhora da digestão e a redução do estresse, facilitando o repouso e o sono.
5. Proporciona sensação de bem-estar
O ioga pode promover a liberação de endorfinas, neurotransmissores que podem gerar sensação de bem-estar e felicidade. Também pode favorecer a liberação da serotonina, conhecido como hormônio da felicidade, conduzindo a um melhor estado de ânimo no dia a dia.