Colesterol alto está diretamente relacionado à doença cardiovascular

A doença, caracterizada pelo entupimento das artérias, tem como um dos principais fatores de risco o colesterol elevado. Crédito: Shutterstock

Doenças cardiovasculares, de forma geral, são a principal causa de morte no mundo. Um recente estudo da Global Burden of Cardiovascular Diseases Collaboration revelou que no topo desta lista está a Doença Arterial Coronariana (DAC), responsável por cerca de 9 milhões de mortes, por ano. A doença, caracterizada pelo entupimento das artérias, tem como um dos principais fatores de risco o colesterol elevado.

Neste dia 8 de agosto, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. Uma data oportuna para reforçar os hábitos saudáveis que contribuem para o controle da doença e, consequentemente, para a prevenção de doenças cardiovasculares e redução de mortes no mundo todo.

De acordo com o cardiologista Bruno Barros, da MedSênior, um dos principais agravantes no aumento do colesterol na população está na má alimentação. “A alimentação rica em carnes vermelhas e processadas, bebidas açucaradas, gorduras trans e sódio, ingredientes muito encontrados nos fast foods, por exemplo, é um problema em ascensão que está diretamente associado ao descontrole do colesterol”, afirma.

Ainda segundo dados do relatório da Global Burden of Cardiovascular Diseases Collaboration, estima-se que os riscos relacionados à má alimentação são responsáveis por 6,5 milhões de mortes cardiovasculares no mundo todo.

PREVENÇÃO

Bruno Barros reforça como a atividade física é aliada à prevenção de diversas doenças, incluindo o colesterol. “Vale lembrar que exercício físico não substitui a alimentação saudável. Não é porque uma pessoa tem uma rotina de atividade física bem estabelecida que ela vai poder consumir fast food rotineiramente, à vontade. Uma coisa não compensa a outra. O equilíbrio que tanto se fala está justamente em aliar as duas coisas: alimentação saudável com atividade física, regularmente”, alerta.

O especialista ressalta que, em casos em que as mudanças de estilo de vida não são suficientes para o controle do colesterol, é necessário fazer uso de medicamentos específicos, mediante indicação médica. Segundo ele, na maioria dos casos, o colesterol alto não apresenta sinais ou sintomas. “Qualquer pessoa pode apresentar colesterol alto, inclusive crianças, o que torna ainda mais importante a realização de exames periódicos e acompanhamento médico”, diz.